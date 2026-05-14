Как вернуть деньги на карту за неудачную покупку«Чарджбэк — мощный, но капризный инструмент»
Что такое чарджбэк
Чарджбэк (от англ. chargeback — возвратный платеж) — это процедура принудительного возврата денег на карту покупателя через банк.
Простыми словами, если магазин отказывается решать проблему, вы идете в свой банк, пишете заявление. Платежная система сама списывает деньги со счета продавца и возвращает их вам — при условии, что вы правы.
ФАКТ
Для карт платежной системы «Мир» процедура называется не «чарджбэк», а «диспут», но суть та же.
Из‑за санкций некоторые международные платежные системы больше не обслуживают карты, выпущенные в России. Если ваша карта относится к такой системе, вернуть деньги через чарджбэк за зарубежные покупки не получится.
Отечественные покупки по‑прежнему защищены: вы обращаетесь в свой банк, он направляет запрос в Национальную систему платежных карт (НСПК), и возврат проходит через нее.
Полные правила чарджбэка найти сложно: они написаны для банков, а не для клиентов. Но базовую информацию банки и платежные системы публикуют на своих сайтах. Загляните в раздел условий обслуживания или спросите в поддержке — там расскажут, как действовать в вашей ситуации.
Клиенты большинства российских банков могут попробовать вернуть деньги на карту через чарджбэк, говорят опрошенные нами эксперты.
Как работает чарджбэк на конкретном примере
В конце 2024 года Иван (имя изменено) забронировал и оплатил картой неделю в отеле на побережье Анапы. Сумма была приличная — 145 тысяч рублей. Отдых планировался на лето, но в декабре случилась история с разливом мазута в Керченском проливе. Участок побережья, где стоял отель, оказался в эпицентре.
Весной 2025 года пляжи там официально закрыли, и стало очевидно: услугу в том виде, за которую Иван заплатил, отель оказать уже не сможет.
Иван несколько месяцев переписывался с отелем. Ему то обещали вернуть деньги на следующей неделе, то говорили, что бухгалтерия задерживает платеж. Когда ожидание перевалило за два месяца, Иван отправил официальную досудебную претензию — отель ее проигнорировал.
Тогда в ход пошел чарджбэк.
В заявлении для банка объяснили все как есть: услуга не может быть оказана из-за объективных обстоятельств, продавец от добровольного возврата уклоняется. Ключевым доказательством стала переписка, которую клиент предусмотрительно сохранил.
Через 14 рабочих дней все 145 тысяч рублей вернулись на карту Ивана. Никаких судов, никаких долгих разбирательств — сработал именно возвратный платеж, потому что формальные основания были соблюдены.
Однако на практике процедура далеко не всегда заканчивается победой покупателя.
В каких случаях чарджбэк работает, а в каких — нет
Чарджбэк может помочь, если:
- Вы заплатили, а товар так и не получили (интернет-магазин взял предоплату и «исчез»).
- Товар пришел бракованный, поврежденный или не соответствующий описанию, а продавец не реагирует на претензии.
- Вы вернули покупку по гарантии или по правилам возврата, продавец согласился вернуть деньги, но так и не перевел их на карту.
- Транзакция произошла без вашего ведома (карта скомпрометирована, код из СМС вы никому не сообщали).
- Авиарейс отменен, перенесен или задержан. Если авиакомпания предлагает только ваучер или обмен на неудобные даты, чарджбэк позволяет вернуть деньги за неоказанную услугу. Главное — предоставить документы, подтверждающие, что вы обращались в авиакомпанию и получили официальный ответ (электронная переписка тоже подходит).
Есть важный момент, который многие упускают: если клиент принял условия и результат, оспорить такую операцию через чарджбек практически невозможно. С точки зрения платежной системы это корректная транзакция, и такие заявки отклоняются.
Когда чарджбэк не работает:
- Перевод физическому лицу. Если вы перевели деньги по номеру карты или по СБП просто человеку — это ваша личная договоренность, а не покупка в магазине. Банк не может вмешаться.
- Пропущенные сроки. Если товар или услугу вы получили сразу после оплаты, срок подачи заявления обычно составляет 120–180 дней.
- Массовые возвраты. Банки могут посчитать это злоупотреблением процедурой. Но если услуга действительно не оказана — магазин обязан вернуть деньги.
Если вы покупали что-то за границей, особенно в Китае или США, накладываются логистические риски, добавляет Дмитрий Михайлов. Вы можете доказать, что посылка пришла пустой или битой, но, чтобы получить назад деньги, нужно будет еще и отправить бракованный товар обратно продавцу, а это зачастую дороже самой покупки. А если вы это не сделали, банк встанет на сторону продавца.
Так что чарджбэк — это мощный, но капризный инструмент, который требует четкого понимания правил.
Как вернуть деньги через чарджбэк: пошаговая инструкция
Процедура состоит из четырех этапов.
Шаг 1. Попробуйте договориться с продавцом самостоятельно.
Этот шаг обязателен. Банк не примет заявление на чарджбэк, пока вы не докажете, что уже пытались решить вопрос напрямую.
Вам нужно написать продавцу, объяснить ситуацию и попросить вернуть деньги. Возможно, он сразу признает ошибку и решит проблему.
СОВЕТ
Претензию лучше отправить в письменном виде — через электронную почту, форму обратной связи на сайте или чат с консультантом.
Вам нужно сохранить всю переписку: письма, скриншоты чатов, копии обращений. Если продавец откажется возвращать деньги, эти материалы станут доказательством, что вы пытались решить конфликт мирно.
Если продавец не ответил, напишите еще раз. Затем подождите примерно неделю и переходите к следующему шагу.
Шаг 2. Подайте заявление.
Сделайте это сразу после отказа продавца или когда поймете, что ответа не будет.
Обращаться нужно именно в свой банк, который выпустил карту, а не в банк продавца. Скажите, что хотите опротестовать операцию по карте.
СОВЕТ
Учтите: не во всех банках менеджеры знают слово «чарджбэк», лучше говорить «оспорить транзакцию».
Вам дадут специальную форму заявления или попросят написать претензию в свободной форме. Многие банки принимают заявления через личный кабинет или по электронной почте.
Если товар или услугу получили сразу, заявление обычно можно подать в течение 120–180 дней. При этом отсчет могут вести как с момента списания денег, так и с даты окончания действия договора.
Пример. Вы оформили годовую подписку на видеосервис, но не смотрели его 10 месяцев. Когда решили включить — оказалось, что сервис закрылся еще два месяца назад. Деньги за неиспользованный период не вернули. Вы можете запросить чарджбэк, потому что услуга не оказана, а договор формально действовал до самого закрытия.
Если оплатили товар или услугу заранее (предоплата): срок может достигать 540 дней с момента оплаты.
Пример. В феврале вы оплатили онлайн-курс английского, старт которого был назначен на сентябрь. За месяц до начала платформа объявила о закрытии, деньги не вернули. С момента оплаты прошло более 200 дней — вы все еще имеете право на чарджбэк. Та же ситуация с предоплатой за ремонт квартиры: ждали бригаду несколько месяцев, в итоге работы не начались, а задаток не возвращают — чарджбэк возможен.
ВАЖНО
Банки вправе сокращать сроки подачи претензий по своим картам. Перед обращением уточните правила вашего банка.
Приложить нужно будет все, что имеет отношение к делу: чек, скриншоты переписки с продавцом, копию почтовой квитанции (если отправляли товар обратно). Если продавец не отвечал — приложите свои письма.
Шаг 3. Дождитесь решения банка.
Закон обязывает банк принять заявление и дать ответ:
- в течение 30 дней — если покупка была внутри страны;
- в течение 60 дней — если оплачивали товар или услугу зарубежному продавцу.
Что может решить банк:
- Запустить чарджбэк — передать ваше заявление через платежную систему в банк продавца.
- Отказать — по одной из трех причин: ваш банк вообще не проводит процедуру чарджбэка, ваша претензия не соответствует правилам платежной системы / самого банка или вы пропустили срок подачи.
Банк также может запросить дополнительные документы или порекомендовать еще раз связаться с продавцом, если вы сделали только одну попытку.
Шаг 4. Получите возврат денег.
Если банк запустил чарджбэк, ваша претензия через платежную систему уходит в банк продавца на проверку.
Если продавец действительно неправ, его банк через платежную систему переведет нужную сумму в ваш банк, а тот зачислит деньги на вашу карту.
Если банк покупателя и банк продавца не приходят к единой позиции, спор могут передать на окончательное рассмотрение в платежную систему. Для карт «Мир» такую функцию выполняет НСПК. Это внутренняя арбитражная процедура платежной системы.
Что делать, если банк не помог
Можно пожаловаться в Банк России. Регулятор может проверить, не нарушил ли ваш банк закон или свои внутренние правила (например, ответил ли он в срок). Но заставить банк вернуть деньги с чужого счета Банк России не вправе.
Что еще можно сделать:
- Пожаловаться на продавца в Роспотребнадзор.
- Подать иск в суд на продавца.
- Попробовать договориться мирно — например, если компания не может выполнить обязательства по объективным причинам, она может предложить замену вместо возврата денег. Например, заказанный диван сняли с производства — фабрика может заменить его похожим. Спектакль отменили — возможно, вам подойдут билеты на другое мероприятие. Решать, соглашаться или продолжать спор, только вам.
Насколько востребованы чарджбэки в 2026 году
В январе 2026 года экономисты прогнозировали, что все больше россиян начнут требовать вернуть деньги через банк.
В коммерческом секторе чарджбэки составляют около 0,5–1,5% от всех транзакций, но в некоторых нишах (онлайн-образование, инфобизнес, букмекерские конторы) доходят до 3–5%.
Банки лояльны к гражданам и в спорных ситуациях охотнее занимают их сторону, а не бизнеса. По словам опрошенных нами экспертов, это открывает двери потребителям для злоупотребления правом.
Есть категория клиентов, которые осознанно используют чарджбек как инструмент давления. Они получают доступ к продукту, проходят часть пути и затем инициируют возврат. Это не массовая история, но она есть, особенно в цифровых продуктах и обучении.
Банки, как правило, автоматически встают на сторону физического лица, потому что таковы регламенты платежных систем. Владельцу магазина потом приходится собирать кипу доказательств — фото с камер видеонаблюдения на складе, GPS-координаты курьера, сканы подписей, — а банк все равно может проигнорировать эти бумаги или потерять их в бюрократических недрах.
И если таких чарджбэков становится много, платежные системы начинают штрафовать сам магазин, считая его «проблемным». Получается: пострадавшая сторона — бизнес, который реально отгрузил товар и имеет все доказательства, — оказывается еще и виноватой.
Что из этого следует для нас? Бизнес вынужден либо повышать цены, покрывая потери, либо вкладываться в системы антифрода. Так что в конечном счете мы оплачиваем чарджбэки «потребительских экстремистов».