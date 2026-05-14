Вам дадут специальную форму заявления или попросят написать претензию в свободной форме. Многие банки принимают заявления через личный кабинет или по электронной почте.

Если товар или услугу получили сразу, заявление обычно можно подать в течение 120–180 дней. При этом отсчет могут вести как с момента списания денег, так и с даты окончания действия договора.

Пример. Вы оформили годовую подписку на видеосервис, но не смотрели его 10 месяцев. Когда решили включить — оказалось, что сервис закрылся еще два месяца назад. Деньги за неиспользованный период не вернули. Вы можете запросить чарджбэк, потому что услуга не оказана, а договор формально действовал до самого закрытия.

Если оплатили товар или услугу заранее (предоплата): срок может достигать 540 дней с момента оплаты.

Пример. В феврале вы оплатили онлайн-курс английского, старт которого был назначен на сентябрь. За месяц до начала платформа объявила о закрытии, деньги не вернули. С момента оплаты прошло более 200 дней — вы все еще имеете право на чарджбэк. Та же ситуация с предоплатой за ремонт квартиры: ждали бригаду несколько месяцев, в итоге работы не начались, а задаток не возвращают — чарджбэк возможен.