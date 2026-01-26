Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:14, 26 января 2026Экономика

Спрогнозирован рост числа жалоб россиян с требованием вернуть деньги

РИА Новости: Экономисты ждут роста числа жалоб россиян по вопросу возврата денег
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В 2026 году россияне станут чаще обращаться в финансовые организации с требованием вернуть денежные средства через процедуру оспаривания операций по банковской карте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз опрошенных экономистов.

Речь идет о процедуре чарджбэк. К ней обычно прибегают, когда продавец товара по тем или иным причинам отказывается возвращать денежные средства покупателю, которые были перечислены через терминал или в интернете.

Причины невозврата могут быть разными, отмечает профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. Так, продавец может находиться в другом городе или стране. Он также может намеренно не выходить на связь с покупателем, пояснил аналитик.

В последнее время фиксируется рост числа такого рода обращений граждан. Это происходит на фоне увеличения доли безналичных платежей и сохранения высокого уровня интернет-мошенничества, объяснил Войлуков. С учетом этого глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов рекомендовал россиянам избегать переводов физическим лицам и требовать выдачи чека после оплаты товара.

Ранее в Национальной системе платежных карт (НСПК) предложили премировать банки за возврат украденных мошенниками денежных средств россиян. Подобная мера, отметили в организации, дала бы финансовым организациям дополнительный импульс в борьбе со злоумышленниками, обманывающими граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы все время откатывались». Бойцы «Азова» сдались в плен под Димитровом. Что рассказал о сражении их темнокожий командир?

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Стало известно об охвате Константиновки российскими военными

    Женщина родила чужого ребенка и подала в суд на клинику

    Раскрыто место саммита глав МИД стран G20 в США

    Российские танкисты рассказали о «Терминаторе» в зоне СВО

    В ВСУ высказались о наркоманах и аутистах на фронте

    ВС России начали наступление на новом участке под Харьковом

    Поезд снес автомобиль в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok