Спрогнозирован рост числа жалоб россиян с требованием вернуть деньги

РИА Новости: Экономисты ждут роста числа жалоб россиян по вопросу возврата денег

В 2026 году россияне станут чаще обращаться в финансовые организации с требованием вернуть денежные средства через процедуру оспаривания операций по банковской карте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз опрошенных экономистов.

Речь идет о процедуре чарджбэк. К ней обычно прибегают, когда продавец товара по тем или иным причинам отказывается возвращать денежные средства покупателю, которые были перечислены через терминал или в интернете.

Причины невозврата могут быть разными, отмечает профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. Так, продавец может находиться в другом городе или стране. Он также может намеренно не выходить на связь с покупателем, пояснил аналитик.

В последнее время фиксируется рост числа такого рода обращений граждан. Это происходит на фоне увеличения доли безналичных платежей и сохранения высокого уровня интернет-мошенничества, объяснил Войлуков. С учетом этого глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов рекомендовал россиянам избегать переводов физическим лицам и требовать выдачи чека после оплаты товара.

Ранее в Национальной системе платежных карт (НСПК) предложили премировать банки за возврат украденных мошенниками денежных средств россиян. Подобная мера, отметили в организации, дала бы финансовым организациям дополнительный импульс в борьбе со злоумышленниками, обманывающими граждан.

