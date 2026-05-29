Новая выплата семьям, уточнение правил ОСАГО и доработка закона о крипте. Главное про деньги за неделю

Новая выплата семьям, уточнение правил ОСАГО и доработка закона о крипте. Главное про деньги за неделю23–29 мая
Кто получит новую семейную выплату и сколько денег вернут
С 1 июня 2026 года работающие родители двух и более детей начнут получать новую семейную выплату. Государство вернет им часть уплаченного за прошлый год подоходного налога. Фактически ставка НДФЛ для таких семей снизится с 13 до 6%. Возврат может достигать 189 тысяч рублей в год.
Потратить деньги можно на что угодно: закрыть часть кредита, оплатить кружки или просто купить детям подарки. По оценке Минтруда, в 2026 году на эту поддержку выделят солидную сумму — 119 млрд рублей.
Это не привычный налоговый вычет. Здесь решение принимает Социальный фонд, а не налоговая. Специалисты оценят не только ваши официальные доходы (зарплаты, премии, пособия), но и имущество. Если у вас в собственности есть несколько квартир, машин или огромный земельный участок — в поддержке откажут. Также она не предусмотрена для самозанятых и предпринимателей на «упрощенке», если они не платят обычный НДФЛ.
Допустим, вы живете в Пермском крае, у вас двое детей. Вы с супругом/ой зарабатываете по 50 тысяч рублей в месяц (то есть по 600 тысяч рублей в год каждый). За год вы вдвоем платите государству 156 000 рублей в виде налогов. Полный возврат разницы между 13 и 6% составит 7% от вашего дохода. Социальный фонд вернет каждому из вас по 42 тысячи рублей. В итоге ваш семейный бюджет пополнится на 84 тысячи рублей. Эти деньги придут на ваши личные банковские счета.
Заявление нужно подать с 1 июня по 1 октября 2026 года. Сделать это можно не выходя из дома — через «Госуслуги». Либо лично в МФЦ или отделении Социального фонда. Часть документов ведомства соберут сами, но могут попросить донести нужные справки (на это дадут 10 дней).
Если вы получаете зарплату в конверте, претендовать на эту льготу не получится. Выплату за 2026 год будут рассчитывать из ваших доходов за 2025 год. Чтобы получить хороший кешбэк, ваш заработок уже сейчас должен быть полностью белым.
Накопили 70 триллионов рублей: куда россияне понесут эти деньги
Накопления граждан достигли 70 трлн рублей, сообщил на неделе Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Вероятно, он имел в виду только средства в банках. Если прибавить наличные, получится больше: в феврале, по нашим подсчетам, у россиян было 84 трлн рублей. Это равно двум годовым бюджетам всей страны.
Пока деньги лежат в банках, они работают как надежная страховка для вас. Но для экономики это проблема. Бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский предупреждает: мы столкнулись с «парадоксом бережливости». Предприниматели не берут дорогие кредиты на развитие, производство тормозит.
Эксперты уверены, что рано или поздно сберегательная модель сменится инвестиционной. Как только доходность вкладов упадет ниже психологической отметки, мы заберем деньги из банков.
Куда потратим сбережения?
- Массовый шопинг. Люди устали отказывать себе в простых радостях. Дешевые кредиты и свободные наличные подстегнут спрос на бытовую технику, машины и ремонт.
- Фондовый рынок. В поисках хорошей доходности инвесторы придут за дивидендными акциями и государственными облигациями, которые дают высокую надежность, считает Шихон.
- Недвижимость. Кто откладывал покупку, рискнут воспользоваться более щадящей ставкой по ипотеке.
Сможет ли экономика переварить такую гору денег? Специалисты называют эти триллионы «денежным навесом». Если все синхронно побегут в магазины, товаров просто не хватит. Продавцы перепишут ценники, и нас накроет новая волна инфляции.
Но экономисты призывают не паниковать. В реальности у 95% вкладчиков на счетах лежит до 1,4 млн рублей. А средняя сумма депозита — около полумиллиона рублей. Эти деньги люди оставят неприкосновенным запасом на черный день.
К тому же Центробанк снижает ставку очень аккуратно, поэтому резких потрясений и пустых полок мы наверняка избежим.
Выбить деньги на ремонт по ОСАГО станет сложнее
Конституционный суд запретил автомобилистам требовать со страховых компаний крупные суммы сверх лимита 400 тыс. рублей, даже если этих денег не хватает на починку авто по рыночным ценам.
Спор начался с иска недовольного водителя к «Т-Страхованию». В 2023 году мужчина попал в аварию и потребовал отремонтировать его машину. СТО отказалась браться за работу по официальным расценкам страховщика — 321 300 рублей. Рыночная цена деталей и ремонта составила 580 868 рублей. Судебные инстанции заставили страховую компанию выплатить всю сумму, превысив законный лимит ОСАГО в 400 000 рублей.
Такая практика успела стать массовой. Страховщики забили тревогу и дошли до Конституционного суда. Высшая инстанция поддержала бизнес.
ВАЖНО
Теперь суды не смогут заставить страховую переплачивать сверх меры. Правила игры стали простыми и предсказуемыми: финансовая ответственность конторы жестко ограничена суммой в 400 000 рублей. Решения по старым делам пересмотрят.
Если рыночная цена восстановления вашей машины превышает лимит, у вас есть два варианта. Первый: вы соглашаетесь чинить авто в сервисе страховой и доплачиваете нехватку из своего кармана. Второй: вы отказываетесь от ремонта с доплатой и забираете деньги. В этом случае компания переведет вам максимум 400 000 рублей, даже если реальный ущерб нанесен на миллион. Остаток придется взыскивать с виновника ДТП через суд.
Также на неделе глава Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов предложил полностью убрать лимиты по выплатам. Он уверен, что полис ОСАГО должен покрывать весь ущерб пострадавшим в любой аварии.
К таким изменениям отрасль будет идти поэтапно. Главная причина — отмена потолка выплат приведет к удорожанию полисов для водителей. Экспертам еще предстоит рассчитать новые тарифы и сойтись в цене.
Как Россия готовится к легализации криптовалют
Центробанк и Госдума дорабатывают закон о регулировании крипторынка ко второму чтению. Выводить сферу из тени необходимо. Представитель регулятора рассказала, что ведомство получило сотни замечаний к черновику закона.
Отчасти поэтому власти планируют не рубить с плеча, а дать время на адаптацию. Запрет на операции через зарубежные площадки и серые обменники заработает не сразу. Пользователям позволят без правовых рисков спокойно завершить текущие сделки, а российским компаниям — получить лицензии.
- Покупать и продавать цифровые активы мы сможем только через уполномоченных лицензированных посредников (российские биржи, банки, криптообменники). Торговать через иностранные площадки запретят.
- Перед покупкой крипты вам придется пройти тестирование. После этого вы сможете потратить на цифровые монеты лишь 300 000 рублей в год. Чтобы покупать без лимитов, нужен статус квалифицированного инвестора.
- Покупать активы за рубежом и переводить их туда не запрещают, но об открытии и закрытии иностранных криптокошельков придется рассказывать инспекторам.
- Внутренние расчеты криптовалютой останутся под запретом, но расплачиваться с иностранными поставщиками не запретят. Это сильно упростит жизнь бизнесу в условиях санкций.
Осенью Центробанк также выпустит специальный доклад о стейблкоинах (крипте, привязанной к курсу обычных денег, например к доллару), чтобы бизнесу стало удобнее работать с этим активом.
Тем временем российские финансовые гиганты уже активно включаются в игру. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что банк прямо уже создает масштабную инфраструктуру для работы с цифровыми активами. Как только закон примут, клиенты «Сбера» смогут просто и легально покупать криптовалюту в привычной среде.
Что еще важно
Банки продолжают массово урезать лимиты по новым кредиткам. В апреле средний доступный остаток на карте упал на 8,5% (до 103 200 рублей). Финансовые организации реагируют на жесткие требования регулятора и перестраховываются, чтобы точно вернуть свои средства.
Россияне несут вещи в ломбарды. За 2025 год прибыль таких точек взлетела в полтора раза, достигнув 12,8 млрд рублей. В 95% случаев люди приносят ювелирные украшения (дисконт оценки составляет примерно 24%).
В стране подскочила задолженность работодателей по зарплатам. По данным Росстата, по сравнению с прошлой весной просрочка выросла на 94% и превысила 1,4 млрд рублей.
**На российском фондовом рынке продолжается «апатия от беспросветности». Очередной виток геополитической напряженности обрушил индекс Мосбиржи до минимума с прошлого ноября (показатель опустился ниже 2562 пунктов). Инвесторы активно распродают акции. С начала года рынок потерял уже около 7%, и пока никакие позитивные новости об экономике или замедлении инфляции не способны переломить этот тренд.
С 1 октября вы сможете переводить бумажные деньги на свои счета через любой банкомат страны по Системе быстрых платежей (СБП). Больше не нужно искать терминал именно вашего банка. Как следует из проекта Центробанка, услуга будет бесплатной. Лимиты: до 25 000 рублей за операцию, 50 000 рублей в день и 200 000 рублей в месяц. Нововведение выручит жителей удаленных районов и небольших городов, где терминалов мало.