Новая выплата семьям, уточнение правил ОСАГО и доработка закона о крипте. Главное про деньги за неделю

Пока деньги лежат в банках, они работают как надежная страховка для вас. Но для экономики это проблема. Бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский предупреждает: мы столкнулись с «парадоксом бережливости». Предприниматели не берут дорогие кредиты на развитие, производство тормозит.

Эксперты уверены, что рано или поздно сберегательная модель сменится инвестиционной. Как только доходность вкладов упадет ниже психологической отметки, мы заберем деньги из банков.

Куда потратим сбережения?

Массовый шопинг . Люди устали отказывать себе в простых радостях. Дешевые кредиты и свободные наличные подстегнут спрос на бытовую технику, машины и ремонт.

Фондовый рынок . В поисках хорошей доходности инвесторы придут за дивидендными акциями и государственными облигациями, которые дают высокую надежность, считает Шихон.

Недвижимость . Кто откладывал покупку, рискнут воспользоваться более щадящей ставкой по ипотеке.



Сможет ли экономика переварить такую гору денег? Специалисты называют эти триллионы «денежным навесом». Если все синхронно побегут в магазины, товаров просто не хватит. Продавцы перепишут ценники, и нас накроет новая волна инфляции.

Но экономисты призывают не паниковать. В реальности у 95% вкладчиков на счетах лежит до 1,4 млн рублей. А средняя сумма депозита — около полумиллиона рублей. Эти деньги люди оставят неприкосновенным запасом на черный день.

К тому же Центробанк снижает ставку очень аккуратно, поэтому резких потрясений и пустых полок мы наверняка избежим.