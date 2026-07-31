Тайна подешевевших овощей и вечные фьючерсы на США. Главное про финансы за неделю

Тайна подешевевших овощей и вечные фьючерсы на США. Главное про финансы за неделю25–31 июля
Как дешевеющие огурцы и бензин тормозят инфляцию
Базовые продукты становятся доступнее. Например, с начала года цены на свежие огурцы обвалились на 45%. Следом идут помидоры со снижением на 14%.
Картофель, свекла и лук тоже радуют нас как покупателей. В Ассоциации компаний розничной торговли посчитали, что в первом полугодии продукты «борщевого набора» сбросили треть своей цены:
- картофель — минус 37%;
- свекла — минус 36%;
- лук — минус 26%.
Cливочное масло скинуло 7%, твердые сыры и шлифованный рис — по 3%. Немного подешевели молоко, яйца, сахар и подсолнечное масло. Исключением среди овощей стал только редис — он подорожал в полтора раза.
Параллельно в конце июля Росстат зафиксировал снижение стоимости бензина сразу в 23 регионах страны.
Марий Эл — на 9,7%
Воронежская область — на 6,4%
Иркутская область — на 6,2%
Тамбовская область — на 5,4%
Благодаря дешевым овощам и стабилизации на рынке топлива общий темп роста цен тормозит. Минэкономразвития оценивает годовую инфляцию сейчас в 5,94%.
У приятных чисел в чеках есть обратная сторона. Магазинам приходится делать эти «скидки» фактически принудительно.
ФАКТ
В июне средняя наценка на социально значимые продукты впервые в истории ушла в минус. Ту же морковку или капусту супермаркеты продают на 12–22% дешевле, чем сами закупают оптом у фермеров. В убыток идут 13 из 25 базовых товаров.
Ретейлеры идут на это ради спокойствия: они боятся проверок и штрафов от антимонопольной службы, которая строго следит за ценами на хлеб, овощи и молоко. Но бизнес не может работать в минус.
Чтобы отбить убытки от дешевой картошки и капусты, магазины поднимают цены на непродовольственные товары и на продукцию под собственными торговыми марками.
На чем россияне экономят после зарплаты
Аналитики выяснили, что россияне быстро переходят в режим жесткой экономии после получки:
- 39% опрошенных — через 5–7 дней;
- 26% — через 2–4 дня;
- 18% — спустя пару недель;
- 6% — прямо в день выплаты.
Особенно внимательно следят за расходами люди от 35 до 44 лет — они берутся за калькулятор в среднем уже на третий день после пополнения карты.
Чаще всего под нож идут необязательные покупки для дома (33%), походы в кафе или рестораны (24%) и развлечения (18%).
Гардероб тоже страдает. Как указывают эксперты, за зиму и весну россияне купили на 10% меньше одежды и обуви, чем год назад. Цены кусаются: сейчас средний чек в таких магазинах вырос на 7%, до 3100 рублей.
Как вернуть деньги за ненужный полис ОСАГО
С 1 августа 2026 года вы можете расторгнуть договор ОСАГО до начала его действия и вернуть 78% от уплаченной суммы. Раньше страховые компании забирали все деньги себе.
Например, вы собираетесь купить машину, оформляете полис под сделку, но в последний момент продавец передумывает. Теперь это не проблема. По новым правилам Центробанка вам вернут ту часть тарифа, которая заложена на будущие выплаты (78%). Оставшиеся 22% компания удержит за свои услуги по ведению дела.
Если взять среднюю стоимость полиса по стране за этот год, которая составляет 7600 рублей, на руки вы получите около 5900 рублей.
Закон также выручит, если вы случайно оформили два полиса или ошиблись в реквизитах.
ВАЖНО
Подать заявление на возврат нужно строго до того момента, пока страховка не начала действовать (часто полис вступает в силу лишь через несколько дней после оплаты).
С этими же 22% связано и второе важное новшество. Банк России хочет навести порядок в том, как страховые компании проверяют водителей.
По задумке регулятора, у страховой будет ровно две недели с момента покупки полиса на проверку ваших данных. Если за 14 дней компания выяснит, что вы дали неверные сведения, она вправе разорвать договор. Вам вернут деньги все за тем же вычетом 22%.
Если две недели прошли, страховщик теряет право просто так отказаться от договора. Он также не сможет требовать с вас деньги, если произойдет ДТП (предъявлять регрессные требования). Все споры или попытки расторгнуть полис после «периода охлаждения» компаниям придется вести только через суд.
Что происходит с ценами на аренду квартир
Рынок аренды в Москве переживает наплыв свободных метров. Аналитики «ДОМ.РФ» выяснили, что к началу июля количество активных объявлений выросло до 26 тысяч. Такого богатого выбора у арендаторов не было три года.
Из-за высокой конкуренции владельцы вынуждены уступать в цене. За второй квартал средняя ставка в столице снизилась на 2%.
Особенно заметно в столице прибавилось студий — их предложение подскочило сразу на 12%. Снять малогабаритную квартиру сейчас обойдется примерно в 66 тысяч рублей в месяц. Однушек и трешек стало больше на 6%, двушек — на 2%.
ФАКТ
В среднем квартира в Москве сдается за 23 дня, а каждое объявление арендаторы успевают просмотреть 861 раз.
Пока Москва дешевеет, Северная столица бьет по кошельку арендаторов. В Санкт-Петербурге выбор свободного жилья сократился на 8%, из-за чего средний чек подпрыгнул на 6%.
Похожая картина наблюдается и в регионах: квартир под сдачу становится меньше, а цены прибавили около 2%.
Сколько в среднем стоит аренда квартиры:
- Москва — 91,9 тыс. рублей (дешевеет);
- Санкт-Петербург — 51,2 тыс. рублей (дорожает);
- Остальные города — 36,1 тыс. рублей (дорожает).
Сдавать жилье становится менее выгодно для инвесторов. Доходность от аренды в Москве упала до 4,3% годовых, а в Санкт-Петербурге — до 4,6%. Все из-за того, что жилье в новостройках сильно подорожало, а арендные ставки за этой динамикой не успевают.
Как инвестировать в американские акции без зарубежных счетов
С 4 августа 2026 года Московская биржа запускает торги «вечными фьючерсами» на главные американские индексы — S&P 500 (в него входят лучшие промышленные корпорации США) и Nasdaq (собрание технологических гигантов).
Фьючерсный контракт — это, по сути, пари между покупателем и продавцом о том, куда пойдет цена актива. Вам не нужно покупать паи зарубежных фондов с акциями Apple или SpaceX и платить за них полную стоимость. Вы просто «ставите» на то, вырастет рынок США или упадет. Слово «вечный» означает, что у контракта нет даты завершения — вы можете держать позицию открытой сколько угодно.
— примерно такой стартовый взнос нужно иметь на счете, чтобы купить один контракт и привязать свою доходность к американским индексам.
Биржа указывает, что эти инструменты с кодами SP500F и QQQF доступны широкому кругу инвесторов. Все расчеты ежедневно проходят в рублях.
Теперь вы можете заработать на динамике экономики США, имея на руках только рубли и простой счет у российского брокера. Никаких сложных схем с иностранными юрисдикциями не нужно.
Центробанк устроил массовую распродажу золота. Кто его скупает?
Во втором квартале 2026 года Банк России стал крупнейшим продавцом драгоценных металлов в мире. По данным Всемирного золотого совета, наш ЦБ реализовал 22 тонны золота. Для сравнения, идущая на втором месте Турция продала 4 тонны, а Германия — всего 1 тонну.
В то же время активнее всего скупали золото Польша (51 тонна) и Китай (33 тонны). Свои запасы также пополнили Узбекистан, Казахстан, Иордания и Чехия. Всего глобальные центробанки приобрели рекордные 289 тонн.
Аналитики отмечают, что продажа резервов помогает государству спокойно финансировать свои проекты и социальные обязательства, когда нефтегазовые доходы временно проседают. Кроме того, ЦБ меняет золото на нужную бизнесу и государству иностранную валюту — в первую очередь на китайские юани.
Экономисты призывают не переживать за финансовую устойчивость страны. Избавляться от части активов — нормальная ситуация. Именно для этого финансовая подушка и создавалась.
Вопросы налоговой к безработным с яхтами, переводы наличных через СБП и забытые подписки на 50 млрд рублей: что еще важно
- Налоговая инспекция взялась за граждан без официального дохода, которые скупают яхты, премиальные авто и квартиры. Инспекторы вызывают таких покупателей на комиссии и требуют доказать законность денег, а также сдать декларации за прошлые годы. За скрытые доходы грозят начисления и крупный штраф до 40% от суммы долга.
- С 1 августа все налоговые уведомления начнут приходить напрямую в личный кабинет на «Госуслугах» — письмо будет считаться полученным мгновенно, даже если вы его не открывали.
- С 1 октября можно будет пополнять свои счета наличными через банкомат любого банка с помощью Системы быстрых платежей. Бесплатный лимит таких внесений составит 25 тысяч рублей за раз и до 200 тысяч в месяц.
- Заемщики перестали бояться коллекторов, но начали массово раздражаться из-за навязчивой банковской рекламы. За год доля тех, кого пугают взыскатели долгов, упала с 47% до 19%. Зато каждый третий недоволен бесконечным спамом: не нравятся частые звонки и неактуальные предложения. Более 60% клиентов уже принудительно отключили рекламные уведомления в приложениях.
- В первый день торгов на шанхайской бирже акции местного производителя компьютерной памяти CXMT взлетели почти на 500%. Капитализация компании подскочила до $513 млрд — это делает ее самой дорогой в стране, обгоняющей таких гигантов, как Alibaba и Tencent. Космический спрос на бумаги продиктован мировым дефицитом чипов для искусственного интеллекта.
- Россияне каждый месяц теряют около 50 млрд рублей на оплату забытых подписок. Все платят за подписки цифровых экосистем и онлайн-кинотеатров, которыми вообще не пользуются. Почти 70% людей регулярно попадают в эту ловушку: они привязывают карту ради одного бесплатного месяца или конкретного сериала, а затем исправно отдают деньги из-за автопродления. Как избавиться от «тихих» подписок, рассказывали здесь.
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