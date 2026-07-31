Тайна подешевевших овощей и вечные фьючерсы на США. Главное про финансы за неделю

Базовые продукты становятся доступнее. Например, с начала года цены на свежие огурцы обвалились на 45%. Следом идут помидоры со снижением на 14%.

Картофель, свекла и лук тоже радуют нас как покупателей. В Ассоциации компаний розничной торговли посчитали, что в первом полугодии продукты «борщевого набора» сбросили треть своей цены:

картофель — минус 37%;

свекла — минус 36%;

лук — минус 26%.

Cливочное масло скинуло 7%, твердые сыры и шлифованный рис — по 3%. Немного подешевели молоко, яйца, сахар и подсолнечное масло. Исключением среди овощей стал только редис — он подорожал в полтора раза.

Параллельно в конце июля Росстат зафиксировал снижение стоимости бензина сразу в 23 регионах страны.