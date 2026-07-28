Идея FIRE стала набирать сторонников в США в начале 1990-х годов. Поспособствовал этому выход книги Вики Робин и Джо Домингеса «Ваши деньги или ваша жизнь» в 1992-м. В ней авторы популяризировали многие концепции, которые подхватили сторонники движения FIRE.

Происхождение термина и аббревиатуры точно неизвестно, но термин воплотил в себе основную идею книги: люди должны оценивать каждую статью своих расходов с точки зрения количество затраченных на оплату рабочих часов. А еще Робин и Домингес раскрыли идею разумной экономии и формирования подушки безопасности ради жизни в свое удовольствие — без обязательной работы.

Что такое правило 4% и как оно работает

Сторонники FIRE придерживаются «правила 4%» (4% rule). Согласно ему, на пенсии ежегодно можно снимать со своего счета до 4%. Сюда входят только доходы от ренты, дивидендов и купонов. Основное тело капитала трогать не рекомендуется.

Согласно правилу, 4% — это обязательная сумма для первого года на пенсии. Позже ее можно корректировать с учетом инфляции. Но никто не запрещает ориентироваться на 4% долгие годы, если вы привержены бережливости и предпочитаете жестче контролировать свои расходы.

Представьте, что у вас накоплено 20 миллионов рублей. Согласно «правилу 4%», вы можете ежегодно тратить 4% от этой суммы, не рискуя исчерпать капитал в долгосрочной перспективе.

Простой расчет выглядит так: 20 000 000 × 4% = 800 000 рублей в год. Делим на 12 месяцев — получаем примерно 66 700 рублей пассивного дохода каждый месяц.

Ключевой вопрос: хватит ли вам 67 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни? Если ваши текущие расходы укладываются в эту сумму, вы достигли финансовой независимости по версии FIRE. Если нет — капитала нужно больше.

Заявленные 4% — это так называемая безопасная ставка изъятия. Ее вывели сразу в двух классических финансовых исследованиях: работе Уильяма Бергена 1994 года и исследовании ученых из Университета Тринити (Trinity Study) 1998 года.

В 1994 году финансовый консультант Уильям Бенген опубликовал статью «Определение норм изъятия средств с использованием исторических данных». Он проанализировал историческую доходность фондового рынка и пришел к выводу: портфель, состоящий на 50% из акций и на 50% из облигаций, позволяет пенсионеру ежегодно изымать 4% от начального капитала (с последующей корректировкой на инфляцию) так, чтобы денег хватило как минимум на 30 лет. Этот вывод и получил название «правило 4%» .

опубликовал статью «Определение норм изъятия средств с использованием исторических данных». Он проанализировал историческую доходность фондового рынка и пришел к выводу: портфель, состоящий на 50% из акций и на 50% из облигаций, позволяет пенсионеру ежегодно изымать 4% от начального капитала (с последующей корректировкой на инфляцию) так, чтобы денег хватило как минимум на 30 лет. Этот вывод и получил название «правило 4%» . В 1998 году профессора Университета Тринити в США — Филип Кули, Карл Хаббард и Дэниел Уолц — опубликовали исследование «Пенсионные накопления: выбор устойчивой нормы изъятия средств». Они использовали ту же методологию, что и Бенген, но сместили акцент с поиска минимально возможной ставки в худшем сценарии (так называемой концепции SAFEMAX) на расчет показателей успешности портфеля. Например, для 30-летнего периода при распределении 50/50 и 4% изъятия историческая успешность составила 100%. Главное отличие — вместо государственных облигаций исследователи использовали корпоративные, что сделало результаты чуть более волатильными.

Какая формула у FIRE-капитала

В основе любого расчета FIRE-капитала лежит «правило 25» (Rule of 25). Согласно ему, чтобы выйти на пенсию досрочно, нужно накопить сумму, примерно в 25 раз превышающую ваши годовые расходы.

Например, если вы тратите 750 тысяч рублей в год, ваш FIRE-капитал составит 18,75 млн рублей.

Эта формула напрямую связана с правилом 4% — по сути 25-кратный размер расходов и 4% изъятия — это две стороны одной медали.