Ранний выход на пенсию по концепции FIRE. Как сформировать капитал и обрести свободу
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Что такое FIRE
FIRE (Financial Independence Retire Early — «финансовая независимость, ранняя пенсия») — популярное на Западе движение, направленное на выход на пенсию раньше положенного срока благодаря инвестированию большей части дохода в молодом возрасте.
Концепцию или стратегию, которую выбирают для себя участники этого движения, тоже называют FIRE.
В чем смысл концепции FIRE
По задумке сторонников FIRE инвестирование значительной части доходов позволяет через определенное количество лет сформировать капитал, достаточный для жизни исключительно на проценты от вложений. Для этого надо работать изо всех сил в начале карьеры и сократить траты до минимума.
Суть проста: максимально сократить расходы ради агрессивных инвестиций, чтобы к 35–40 годам сформировать капитал и перестать работать (рано выйти на пенсию).
Идея FIRE стала набирать сторонников в США в начале 1990-х годов. Поспособствовал этому выход книги Вики Робин и Джо Домингеса «Ваши деньги или ваша жизнь» в 1992-м. В ней авторы популяризировали многие концепции, которые подхватили сторонники движения FIRE.
Происхождение термина и аббревиатуры точно неизвестно, но термин воплотил в себе основную идею книги: люди должны оценивать каждую статью своих расходов с точки зрения количество затраченных на оплату рабочих часов. А еще Робин и Домингес раскрыли идею разумной экономии и формирования подушки безопасности ради жизни в свое удовольствие — без обязательной работы.
Что такое правило 4% и как оно работает
Сторонники FIRE придерживаются «правила 4%» (4% rule). Согласно ему, на пенсии ежегодно можно снимать со своего счета до 4%. Сюда входят только доходы от ренты, дивидендов и купонов. Основное тело капитала трогать не рекомендуется.
Согласно правилу, 4% — это обязательная сумма для первого года на пенсии. Позже ее можно корректировать с учетом инфляции. Но никто не запрещает ориентироваться на 4% долгие годы, если вы привержены бережливости и предпочитаете жестче контролировать свои расходы.
Представьте, что у вас накоплено 20 миллионов рублей. Согласно «правилу 4%», вы можете ежегодно тратить 4% от этой суммы, не рискуя исчерпать капитал в долгосрочной перспективе.
Простой расчет выглядит так: 20 000 000 × 4% = 800 000 рублей в год. Делим на 12 месяцев — получаем примерно 66 700 рублей пассивного дохода каждый месяц.
Ключевой вопрос: хватит ли вам 67 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни? Если ваши текущие расходы укладываются в эту сумму, вы достигли финансовой независимости по версии FIRE. Если нет — капитала нужно больше.
Заявленные 4% — это так называемая безопасная ставка изъятия. Ее вывели сразу в двух классических финансовых исследованиях: работе Уильяма Бергена 1994 года и исследовании ученых из Университета Тринити (Trinity Study) 1998 года.
- В 1994 году финансовый консультант Уильям Бенген опубликовал статью «Определение норм изъятия средств с использованием исторических данных». Он проанализировал историческую доходность фондового рынка и пришел к выводу: портфель, состоящий на 50% из акций и на 50% из облигаций, позволяет пенсионеру ежегодно изымать 4% от начального капитала (с последующей корректировкой на инфляцию) так, чтобы денег хватило как минимум на 30 лет. Этот вывод и получил название «правило 4%» .
- В 1998 году профессора Университета Тринити в США — Филип Кули, Карл Хаббард и Дэниел Уолц — опубликовали исследование «Пенсионные накопления: выбор устойчивой нормы изъятия средств». Они использовали ту же методологию, что и Бенген, но сместили акцент с поиска минимально возможной ставки в худшем сценарии (так называемой концепции SAFEMAX) на расчет показателей успешности портфеля. Например, для 30-летнего периода при распределении 50/50 и 4% изъятия историческая успешность составила 100%. Главное отличие — вместо государственных облигаций исследователи использовали корпоративные, что сделало результаты чуть более волатильными.
Какая формула у FIRE-капитала
В основе любого расчета FIRE-капитала лежит «правило 25» (Rule of 25). Согласно ему, чтобы выйти на пенсию досрочно, нужно накопить сумму, примерно в 25 раз превышающую ваши годовые расходы.
Например, если вы тратите 750 тысяч рублей в год, ваш FIRE-капитал составит 18,75 млн рублей.
Эта формула напрямую связана с правилом 4% — по сути 25-кратный размер расходов и 4% изъятия — это две стороны одной медали.
Формула FIRE = годовые расходы × 25 — это просто способ вычислить сумму, при которой 4% от нее покроют ваши годовые траты.
Какова норма сбережений в концепции FIRE
Именно с определения нормы сбережений начинается любая FIRE-стратегия: чем она выше, тем быстрее вы достигнете финансовой независимости.
Последователи FIRE обычно откладывают 50–75% дохода. Для сравнения: традиционный минимальный ориентир финансовой грамотности — 10% дохода — считается лишь «планом-минимумом», формирующим привычку.
При норме 50%+ вы уже находитесь в движении FIRE.
На практике достичь таких показателей непросто. Для большинства ежемесячное откладывание 50–80% заработка за гранью реальности: это требует либо очень высокого дохода, либо железной аскезы. Поэтому приверженцы FIRE рекомендуют начинать с меньшей нормы и систематически ее увеличивать.
Время и сложный процент — главные помощники в накоплении капитала. Сложный процент — это начисление процентов не только на первоначальную сумму, но и на все проценты, начисленные в предыдущие периоды (капитализация).
Формула сложного процента можно записать так: Sk = Sn × (1 + r)^t, где t — срок инвестирования, r — среднегодовая доходность, Sn — первоначальная сумма, Sk — сумма в конце срока.
Чем длиннее горизонт инвестирования, тем заметнее эффект сложного процента. Даже при ежегодном приросте 10–20% капитал со временем растет все быстрее. Именно поэтому финансовую подготовку к пенсии советуют начинать заранее — и как можно раньше.
Посмотрим на конкретном примере. Допустим, у вас есть 100 000 рублей, которые вы инвестируете под 10% годовых с ежегодной капитализацией.
- В первый год вам начислят 10 тысяч рублей, а конечная сумма составит 110 тысяч.
- За второй год вы заработаете уже 11 тысяч рублей (110 000 * 11%) и в итоге получите 121 тысячу.
- За третий год — 12 100 рублей и на выходе получите 133 100 рублей.
В результате с каждым годом сумма процентов становится больше, хотя ставка остается неизменной — 10%.
А что, если подождать 10 лет? При той же ставке 10% годовых через 10 лет ваши 100 000 рублей превратятся примерно в 259 000 рублей. Если бы проценты были простыми (без капитализации), вы получили бы только 200 000 рублей. Разница в 59 000 рублей — это и есть эффект сложного процента. Ваши деньги сами начинают зарабатывать.
Какие виды FIRE существуют
Концепция FIRE — это не один жесткий сценарий, а гибкая система, которая позволяет подобрать стратегию под разный образ жизни, доходы и отношение к работе. Вместо того чтобы навсегда отказываться от привычного уровня комфорта или работать до 65 лет, последователи FIRE выбирают один из четырех основных путей. Они отличаются размером необходимого капитала, степенью экономии в активной жизни и тем, планируете ли вы продолжать работать после выхода на «пенсию».
- Fat FIRE подходит тем, кто хочет выйти на пенсию рано, но без ущерба для привычного уровня жизни. Для этого требуется накопить значительно больше среднего. Чтобы достичь этой цели, придется откладывать до 70% дохода и агрессивно инвестировать.
- Lean FIRE — это путь минималистов и самых дисциплинированных последователей движения. Стратегия предполагает экстремальную экономию и жизнь на действительно скромную сумму. Такой подход позволяет выйти на пенсию раньше, но требует сохранять жесткий контроль над расходами всю жизнь — любая непредвиденная трата может стать серьезной проблемой.
- Barista FIRE — это золотая середина между полной свободой и работой. Вы накапливаете достаточно, чтобы уйти с основной работы «с 9 до 5», но продолжаете подрабатывать неполный день (например, бариста в кофейне). Такой доход покрывает текущие расходы, а основной капитал продолжает расти. Это снижает необходимую сумму накоплений.
- Coast FIRE предлагает нестандартный подход: вы активно копите и инвестируете только в первые 10–15 лет карьеры. Когда ваш портфель достигает определенного размера, вы перестаете пополнять его и просто позволяете сложному проценту работать на вас. К 60 годам капитал вырастает до суммы, достаточной для комфортной пенсии, — а в активные годы вы можете тратить заработанное на текущие нужды, выбирая работу по душе.
Сравнение видов FIRE
|Вид FIRE
|Суть
|Работа после «пенсии»
|Кому подходит
|Fat FIRE
|Комфортная пенсия без ограничений
|Не требуется
|Людям с высоким доходом, готовым откладывать до 70% дохода
|Lean FIRE
|Минимализм и жесткая экономия
|Не требуется (или по желанию)
|Тем, кто готов навсегда жить скромно и ценит свободу выше комфорта
|Barista FIRE
|Частичная занятость и подработка
|Да, на неполный день
|Тем, кто хочет сменить карьеру на любимое дело и сохранить социальные связи
|Coast FIRE
|Раннее накопление, потом «инерция»
|Да, на любую (по желанию)
|Молодым специалистам, готовым активно копить в начале карьеры ради свободы выбора в будущем
Подходы FIRE можно сочетать между собой или чередовать, чтобы подобрать наиболее оптимальный для себя вариант. Например, начать с жесткого Lean FIRE, а затем перейти к Coast FIRE или более комфортному Fat FIRE.
Пошаговый путь к FIRE: с чего начать
Если вы молоды, у вас есть возможность и вам близка концепция FIRE, пробуйте следовать его принципам. Но не забывайте: важно начинать свой путь в накоплениях и инвестициях последовательно, подчеркивает Александр Тихомиров из СберСтрахования жизни.
- Сначала создайте финансовую подушку безопасности — на вкладе или накопительном счете).
- Затем сформируйте целевые накопления на стратегические цели вроде покупки дома, образования детей или пенсию (например, с полисом накопительного страхования жизни или программой долгосрочных сбережений).
- И только потом начинать инвестировать: в сбережения можно направлять для начала около 30%. Затем вы сами определите комфортный для себя процент. Помните, что при отсутствии опыта в инвестициях стоит избегать высокорисковых активов.
Плюсы и минусы концепции FIRE
Плюсы концепции FIRE
- Главный плюс FIRE — вы покупаете свободу. Ранний выход на пенсию дает больше времени на семью, путешествия и хобби, а также избавляет от стресса, связанного с деньгами и работой.
- Движение учит жить по средствам: последователи FIRE отказываются от «инфляционного образа жизни», когда повышение зарплаты ведет к росту трат, и вместо этого экстремально экономят.
- Еще одно преимущество — отсутствие необходимости идти до конца. Даже если вы не достигнете цели в 35 лет, вы все равно накопите капитал и получите свободу выбора, которой нет у большинства, благодаря сложному проценту.
Минусы концепции FIRE
- Обратная сторона — жесткая дисциплина и серьезные ограничения в молодости. Последователи FIRE годами отказывают себе в путешествиях, ресторанах и общении с друзьями, чтобы откладывать 50–70% дохода — и это не всем под силу.
- Ранний выход на пенсию несет финансовые риски: инфляция, падение рынка или непредвиденные траты (например, на лечение) могут оставить вас без средств, а вернуться в профессию после долгого перерыва будет крайне сложно.
- Кроме того, многие молодые пенсионеры сталкиваются со скукой и потерей смысла — работа давала им чувство нужности и социальные связи.
Плюсы и минусы концепции FIRE
|Плюсы
|Минусы
|Свобода и гибкость. Можно не работать, уйти в творчество или выбрать дело по душе без оглядки на зарплату
|Жесткая дисциплина. Нужно откладывать 50–75% дохода и годами жить в режиме строгой экономии
|Меньше стресса. Деньги перестают быть главной причиной тревоги
|Молодость в работе. Вместо путешествий и общения — работа без отдыха, что ведёт к выгоранию
|Финансовая независимость. Вы перестаёте зависеть от начальников и причуд работодателя
|Риски долгосрочного планирования. Инфляция, кризисы и форс-мажоры могут разрушить даже продуманный план
|Привычка к осознанным тратам. Учет расходов помогает сокращать лишние траты и увеличивать сбережения
|Потеря квалификации. После долгого перерыва сложно вернуться в профессию, если это вдруг потребуется
|Эффект сложного процента. Раннее инвестирование дает мощный рост капитала с течением времени
|Риск скуки и одиночества. Работа — это не только деньги, но и социальные связи, смысл и самоидентификация
Применима ли концепция FIRE в России
В России о движении FIRE заговорили сравнительно недавно, и пока оно не получило широкого распространения. Тем не менее в стране уже есть последователи, которые успешно применяют эту стратегию, адаптируя ее под местные реалии.
Одной из ключевых трудностей применения FIRE в России называют сильную волатильность рынка — он может резко реагировать на события в стране и мире, из-за чего то падает, то внезапно поднимается. При этом далеко не всегда скачки заметно сказываются на инвестиционном портфеле.
«Каждый год происходила какая-то хрень в мире и это отражалось на российском фондовом рынке. Этот год не исключение, но уровень стресса за портфель минимальный. Гуляет по 100-150 тыс. в день, но уже пофигу», — писал один из российских последователей FIRE в 2025 году.
Не менее существенный барьер — низкая финансовая грамотность и отсутствие привычки долгосрочного планирования (в том числе из-за низких доходов). Но примеры реальных последователей показывают, что все это преодолимо.
В России инфляция является относительно небольшой (сейчас порядка 5–6%), зарплаты растут темпами значительно выше инфляции (в 2025 году средняя зарплата выросла более чем на 14% при инфляции в 5,6%). На уровне законодательства созданы все условия для поддержки такой стратегии, так как, во-первых, по самому популярному финансовому инструменту (банковский вклад) предусмотрено страхование со стороны АСВ до 1,4 млн рублей в каждому банке. Во-вторых, организована поддержка долгосрочных сбережений, так как предоставляются налоговые вычеты, производится софинансирование взносов в рамках программы долгосрочных сбережений. Более того, в рамках неё предусмотрено и повышенное страхование — до 2,8 млн рублей.
Кому подходит концепция FIRE, а кому нет
В теории концепция выглядит привлекательно — особенно для молодежи. Многие студенты могут похвастаться стабильным доходом и направлять часть средств в накопления. Но реально (и нужно) ли откладывать 50%?
Концепция FIRE подойдет только тем, кто разделяет ее основные характеристики и готов на определенные жертвы ради цели: следование стратегии FIRE требует от человека стратегической целеустремленности, высокой мотивации, четкой и последовательной финансовой дисциплины.
Концепция FIRE подойдет только тем, кто разделяет ее основные характеристики и готов на определенные жертвы ради цели: следование стратегии FIRE требует от человека стратегической целеустремленности, высокой мотивации, четкой и последовательной финансовой дисциплины.
И, конечно, концепция не подойдет тем, кто в принципе не может откладывать значительные суммы из-за скромных доходов или слишком больших обязательных расходов (например, на аренду, детей или лечение).
Важные вопросы о FIRE
Сколько нужно накопить, чтобы выйти на пенсию по FIRE?
Согласно правилу 25, нужно накопить сумму, в 25 раз превышающую ваши годовые расходы.
Можно ли снимать больше 4% от капитала в год?
Технически можно, но это повышает риск исчерпать капитал раньше времени. Правило 4% — это безопасная ставка изъятия, которая позволяет прожить на пенсии 30 лет без финансовых трудностей.
Какой вид FIRE выбрать новичку?
Лучше начать с менее жесткой стратегии, например Coast FIRE или Barista FIRE, которые предполагают частичную занятость и меньшую нагрузку на капитал. Постепенно можно перейти к более аскетичным вариантам.
Обязательно ли работать до изнеможения в молодости ради FIRE?
Нет, такой подход считается слишком радикальным. Эксперты рекомендуют соблюдать баланс между сбережениями и качеством жизни, чтобы не упустить лучшие годы.
Что делать, если откладывать 50% дохода не получается?
Начинайте с меньшей нормы сбережений и постепенно увеличивайте ее по мере роста дохода. Даже 10–15% от зарплаты — уже первый шаг к формированию привычки.
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