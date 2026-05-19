Не слишком малоимущие. Почему на подписавших соцконтракты массово заводят дела
За что наказывают получателей соцконтрактов в России
Социальный контракт позволяет получить до 350 000 рублей. Эти деньги государство дает на:
- поиск работы,
- открытие собственного дела,
- развитие личного подсобного хозяйства (ЛПХ),
- преодоление сложной жизненной ситуации.
Соцконтракт положен не всем, а только малоимущим. То есть тем, чей доход ниже прожиточного минимума в их регионе. Отсюда главное требование к кандидату — подтвердить низкий уровень дохода.
воспользовались социальным контрактом с момента, как он появился в 2021 году.
В начале 2026 года к тем, кто заключил соцконтракт на открытие бизнеса, стали приходить люди в погонах. Основная претензия — люди скрыли доход, который мог повлиять на статус малоимущего.
Судя по текущей волне дел, самая распространенная ловушка — денежные переводы на карту. Следствие нередко расценивает их как скрытый доход, который должен был учитываться при определении статуса малоимущего.
Показательной стала история жительницы Воронежа Елены П. (имя изменено). Она рассказала в соцсетях, что получила деньги на обустройство кабинета по наращиванию ресниц, а позже силовики устроили у девушки обыск и на двое суток отправили ее в изолятор. По словам девушки, претензия к ней в превышении дохода на 52 рубля в месяц.
В Уфе владелица кофейни Диана А. попала под проверку ОБЭП после ссоры с арендодателем. На допросе силовики подробно спрашивали про старые переводы. Они якобы показали заявление от неизвестного мужчины, который обвинил девушку в скрытом заработке на интимных услугах.
В Рязани оперативники записались на процедуры к владелице салона Ирине В. под видом обычных клиентов. По словам девушки, силовики дождались завершения работы, забрали у женщины телефон и несколько часов допрашивали. Прямо сейчас она находится под подпиской о невыезде.
Внезапные визиты следователей к самозанятым указывают на масштабную кампанию против хищений и жесткое усиление контроля за бюджетными деньгами.
Волна дел указывает на ужесточение контроля за расходованием господдержки и на то, что правоохранительные органы стали внимательнее к схемам присвоения средств; это также отражение политической и бюджетной чувствительности к нецелевым выплатам.
Кто виноват, что люди незаконно получают деньги
Елена из Воронежа выкладывает в своих соцсетях эмоциональные ролики о своем деле. В одном из них она задается вопросом: если она не имела право получать выплату, зачем ее тогда дали?
Девушка утверждает, что спросила у сотрудника соцзащиты, попадает ли она под условия соцконтракта. И ей якобы сказали, что да. А теперь выясняется обратное.
Даже если так, тут есть нюанс и он оставляет ответственность на стороне получателей соцконтрактов и других мер поддержки в целом.
Органы социальной защиты обязаны проверять, соответствует ли заявитель условиям программы и предоставил ли он достоверные документы. Но ошибки или недоработки со стороны государства автоматически не освобождают получателя выплат от ответственности.
Некоторые получатели соцконтрактов доверяют оформление бумаг сомнительным посредникам, которые обещают быстро и легко «выбить» государственные деньги, добавляет Алексей Головченко.
При этом юристы говорят прямо: многие в погоне за субсидией несут в ведомства фиктивные договоры аренды или поддельные справки о заработке. Именно за такими и охотятся правоохранительные органы.
Но попутно в поле зрения силовиков попадают и те, кто не планировал обманывать государство, а просто не до конца разобрался в условиях предоставления помощи.
«Даже случайную ошибку в сведениях о доходах или неуказание отдельного источника дохода могут интерпретировать как мошенничество», — отметил Алексей Никитин.
Как складывается судебная практика
Максимальный размер государственной выплаты на запуск бизнеса составляет 350 тысяч рублей.
Предполагаемый ущерб бюджету изначально ограничен этой суммой, поэтому судьи обычно выбирают мягкие наказания. Чаще всего они назначают принудительные работы, условное лишение свободы или штрафы, уточняет Алексей Никитин.
Практика привлечения к уголовной ответственности за необоснованное получение или использование средств по социальному контракту носит достаточно жесткий характер: суды значительно чаще выносят обвинительные приговоры, чем оправдательные.
Тюремные сроки получателям выплат грозят реже. Человек отправится за решетку при системных хищениях, участии в организованной группе или при рецидиве преступления, подчеркивает Алексей Головченко.
Что делать при визите следователей из-за соцконтракта
Лучшая стратегия — сохранять спокойствие и пользоваться правом на молчание. Не стоит мешать оперативникам или оказывать сопротивление, но и говорить нужно аккуратно.
Вы вправе не давать показания без адвоката. Поэтому нужно сразу заявить о необходимости участия адвоката в следственных действиях, проводимых с вашим участием. Показания, данные «по горячим следам» без юридической помощи, нередко становятся главным доказательством.
В самом начале визита попросите следователя показать постановление. Внимательно изучите этот документ и обязательно перепишите его данные.
Также обратите внимание, что во время самого обыска оперативники не должны искать вещи одновременно в разных комнатах или копаться в шкафах без присутствия понятых, предупреждает Алексей Никитин.
ВАЖНО
Вы имеете полное право не давать силовикам пароли от своих смартфонов, компьютеров и планшетов. Закон разрешает не делиться такой информацией со следствием. Это подтверждал Верховный суд.
По итогам осмотра квартиры или рабочего кабинета составляют протокол. Тщательно читайте эту бумагу перед подписанием. Если следователи забрали важный документ, но забыли его вписать, смело вносите письменные замечания.
В уголовных делах работает железное правило: если действие не зафиксировано на бумаге, оно не существует для суда, поясняет Анна Сунгурова.
Все свои претензии или переданные вещи вписывайте в протокол, а в конце обязательно забирайте себе копию этого документа, резюмирует Алексей Головченко.
Стоит ли заранее сообщать об ошибке в выдаче соцконтракта
Если вы поняли, что случайно нарушили правила программы, лучше действовать на опережение и честно во всем признаться органам соцзащиты. Ваша инициатива и добровольный возврат денег покажут следователям отсутствие злого умысла.
Добровольное обращение в органы соцзащиты и возврат средств — это принципиально иная история по сравнению с ситуацией, когда к вам уже пришли с обыском. Проактивная позиция может доказать отсутствие умысла.
Открытый диалог заметно снижает риск того, что силовики заведут уголовное дело. Но стоит помнить, что сам по себе перевод денег обратно в бюджет не дает полной гарантии безопасности. Силовики все равно могут запустить проверку, предупреждает Алексей Головченко.
Так или иначе, добровольное возмещение денег работает в вашу пользу только при неосознанных ошибках. Если вы изначально принесли фиктивные справки или потратили поддержку на личные нужды, компенсация не спасет от судимости, но гипотетически может смягчить приговор.