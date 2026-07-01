Как решила экспериментировать

Эксперимент длился пять рабочих дней — с понедельника по пятницу. Каждый день я выбирала один-два способа из списка и тестировала их в тот самый момент, когда после обеда начинало клонить в сон и энергия падала. У меня это обычно происходит около 14:00–15:00. В это время я и оценивала, поможет ли конкретный метод.

Я не засекала время с секундомером, не вела сложные таблицы — просто прислушивалась к себе. В конце рабочего дня я оценивала два ощущения:

скорость эффекта — насколько быстро способ сработал;

длительность эффекта — сколько времени длилась бодрость.

Оценивала по пятибалльной шкале, где 5 — почти мгновенный эффект, 1 — ничего не изменилось.

Какие лайфхаки использовала

Физическая активность. Небольшая разминка: повороты головы, приседания, потягивания, махи. Или прогулка: 10 минут на улице или в других отделах. Дыхательное упражнение. Техника «4-7-8». Вдох на 4 счета, задержка на 7, выдох на 8. По 5–6 повторений. Динамичная музыка. Один из любимых бодрых треков на выбор. Массаж ушей. Короткая стимуляция нервных окончаний. Холодный компресс. Полотенце советуют прикладывать к задней стороне шеи или запястьям, где проходят крупные сосуды. Кофе по правилам. Первая чашка в 09:30–10:00 (через 1,5 часа после пробуждения). Вторая чашка в 12:00–13:00, но не позже 14:00.

Как прошел эксперимент

Физическая активность

Оценка: 5 (работает отлично).

Короткие активные перерывы снижают уровень кортизола и повышают физическую и эмоциональную энергию. Согласно данным одного из исследований, сразу после разминки уровень энергии повышается в среднем в три раза, и даже спустя три часа его участники сообщали о вдвое большем запасе сил, чем до начала перерыва.

Результат: сначала показалось, что прогулка — это слишком просто и вряд ли сработает. Но когда я вышла на улицу и просто подышала (заняло это минут 10), сонливость прошла.

Разминка в офисе тоже помогала, но не так заметно — кровь разгонялась, но ненадолго. Прогулка давала более стойкий и долгий эффект, особенно если удавалось выйти на улицу, а не просто походить по коридорам офиса.