После обеда постоянно клонит в сон? Вот 6 способов взбодриться на работеПроверили на себе
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Как решила экспериментировать
Эксперимент длился пять рабочих дней — с понедельника по пятницу. Каждый день я выбирала один-два способа из списка и тестировала их в тот самый момент, когда после обеда начинало клонить в сон и энергия падала. У меня это обычно происходит около 14:00–15:00. В это время я и оценивала, поможет ли конкретный метод.
Я не засекала время с секундомером, не вела сложные таблицы — просто прислушивалась к себе. В конце рабочего дня я оценивала два ощущения:
- скорость эффекта — насколько быстро способ сработал;
- длительность эффекта — сколько времени длилась бодрость.
Оценивала по пятибалльной шкале, где 5 — почти мгновенный эффект, 1 — ничего не изменилось.
Какие лайфхаки использовала
- Физическая активность. Небольшая разминка: повороты головы, приседания, потягивания, махи. Или прогулка: 10 минут на улице или в других отделах.
- Дыхательное упражнение. Техника «4-7-8». Вдох на 4 счета, задержка на 7, выдох на 8. По 5–6 повторений.
- Динамичная музыка. Один из любимых бодрых треков на выбор.
- Массаж ушей. Короткая стимуляция нервных окончаний.
- Холодный компресс. Полотенце советуют прикладывать к задней стороне шеи или запястьям, где проходят крупные сосуды.
- Кофе по правилам. Первая чашка в 09:30–10:00 (через 1,5 часа после пробуждения). Вторая чашка в 12:00–13:00, но не позже 14:00.
Как прошел эксперимент
Физическая активность
Оценка: 5 (работает отлично).
Короткие активные перерывы снижают уровень кортизола и повышают физическую и эмоциональную энергию. Согласно данным одного из исследований, сразу после разминки уровень энергии повышается в среднем в три раза, и даже спустя три часа его участники сообщали о вдвое большем запасе сил, чем до начала перерыва.
Результат: сначала показалось, что прогулка — это слишком просто и вряд ли сработает. Но когда я вышла на улицу и просто подышала (заняло это минут 10), сонливость прошла.
Разминка в офисе тоже помогала, но не так заметно — кровь разгонялась, но ненадолго. Прогулка давала более стойкий и долгий эффект, особенно если удавалось выйти на улицу, а не просто походить по коридорам офиса.
Лучший эффект дает такая комбинация: небольшая прогулка и мини-упражнения вдогонку.
Дыхательное упражнение
Оценка: 2 (без особой пользы).
Наука говорит, что дыхание 4-7-8 помогает нервной системе расслабиться. Это подтверждено клиническими тестами: метод реально снижает чувство усталости и уровень стресса.
Это популярная дыхательная техника для релаксации. Схема здесь такая:
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медленно и тихо вдыхайте носом на протяжении 4 секунд;
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задержите дыхание на 7 секунд;
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сделайте долгий, плавный выдох через рот в течение 8 секунд. Губы можно сложить трубочкой.
Весь цикл занимает 19 секунд. Повторить его нужно 4–8 раз подряд.
Результат: сначала было непривычно, я сбивалась со счета, и мне часто хотелось выдохнуть раньше положенного. Когда я поймала ритм, почувствовала, что успокоилась — сердцебиение замедлилось, и появилась легкость в голове. Сон не прошел полностью, но стало легче дышать и думать.
В моем случае метод скорее успокаивал, чем бодрил. Для снятия тревоги он подходит отлично, а вот когда в глазах песок, эффекта почти нет.
Динамичная музыка
Оценка: 3 (работает средне).
Музыка с зажигательным ритмом не только улучшает настроение, но и повышает когнитивные функции, выяснили ученые. Участники одного эксперимента быстрее справлялись с задачами именно под ритмичную музыку — так называемый «грув».
Результат: я люблю музыку, и когда я включала любимый трек в наушниках (как правило, какой-то тяжелый рок), настроение сразу поднималось и появлялась энергия. Но эффект у этого лайфхака очень короткий: песня заканчивалась и вялость быстро возвращалась.
Если двигаться в такт или подпевать — эффект усиливался в разы, но не все коллеги будут в восторге.
Массаж ушей
Оценка: 2 (без особой пользы).
Исследования говорят, что массирование мочек ушей, богатых нервными окончаниями, стимулирует блуждающий нерв и активирует парасимпатическую систему, снижая пульс и уровень кортизола. Это помогает бороться с дневной вялостью.
Результат: я не очень поняла этот метод и эффекта почти не заметила. Самомассаж, может, немного и взбодрил, но не сильно и очень ненадолго. Уже через 10–15 минут эффект полностью пропадал.
Холодный компресс
Оценка: 5 (работает отлично).
Охлаждение области головы, лица и шеи не только улучшает тепловой комфорт, но и может оказывать большое влияние на работоспособность, считают ученые. Холодные компрессы и полотенца — одни из самых доступных и эффективных методов быстро взбодриться.
Результат: метод однозначно рабочий. Я приложила холодное полотенце (можно даже несколько влажных салфеток из холодильника) к задней стороне шеи и уже через минуту почувствовала, как сон отступает. Ощущение, будто тебя «окатили» свежестью. Холод действительно бодрит, особенно если компресс на шее или запястьях.
Эффект был почти мгновенным и держался довольно долго. Это стало моим личным спасением в дни, когда нужно было срочно включиться в работу.
Кофе по правилам
Оценка: 5 (работает отлично)
Уровень кортизола максимален сразу после пробуждения, и кофе в это время не дает должного эффекта бодрости. Лучшим временем для первой чашки, когда кортизол начинает падать, считают примерно через 1,5–2 часа после пробуждения. А последнюю чашку советуют пить хотя бы за 6 часов до сна.
Результат: в обычной жизни я пью кофе бессистемно — иногда 3–4 чашки, иногда поздно вечером, и эффект уже не чувствую. Я решила проверить, что будет, если пить кофе по правилам. Выпила первую чашку в 09:30–10:00, вторую — до 14:00.
И разница правда есть: не было обычной послеобеденной ямы, пропала сонливость и вялость. В целом кофе действительно взбодрил. Я даже не тянулась за дополнительной чашкой, хотя обычно это происходит рефлекторно.
Как прошла неделя
|День недели
|Метод
|Скорость эффекта
|Длительность эффекта
|Понедельник
|Прогулка и кофе
|4
|5
|Вторник
|Холодный компресс и музыка
|5
|3
|Среда
|Массаж ушей и дыхание
|2
|2
|Четверг
|Кофе по правилам и прогулка, упражнения
|5
|5
|Пятница
|Дыхание и холодный компресс
|4
|4
Понедельник. Прогулка и кофе по правилам. Вышла на улицу (рядом есть аллея, где удобно прогуливаться), прошлась, а на обратном пути заодно обсудила рабочий вопрос с коллегой. Вернулась за стол и поняла, что голова стала яснее. Выпила кофе по правилам в 14:00. Эффект продержался почти до конца рабочего дня.
Вторник. Холодный компресс и динамичная музыка. Первый сработал мгновенно — будто батарейку вставили. Организм освежился и взбодрился. Музыка поддерживала настроение (послушала пару песен). Но к 16:00 энергия немного упала, и я почувствовала сонливость.
Среда. Массаж ушей и дыхательное упражнение. Этот день стал разочарованием. Массаж ушей почти не помог — только немного замедлил дыхание. Поняла, что это не мои методы.
Четверг. Кофе по правилам и прогулка. Самый бодрый день. Выпила кофе по правилам (около 14:00), а через час вышла на прогулку. Бодрость держалась весь день, и я чувствовала себя отлично, не было обычной «ямы». Лучший результат за неделю.
Пятница. Дыхательное упражнение и холодный компресс. Дыхание успокоилось, а холодный компресс взбодрил. Эффект был, но уже чувствовалась усталость за неделю. Сработало, но не так заметно, как в четверг.
Что в итоге
В конце эксперимента стало очевидно, что с вялостью и сонливостью бороться можно, но не все способы гарантируют моментальный прилив энергии.
Лучше всего показали себя кофе по правилам и холодный компресс. Оба получили пятерку. Кофе в нужное время убрал послеобеденную «яму», а холодный компресс на шею — спасение, когда нужно быстро включиться.
Прогулка и динамичная музыка тоже работают, но с оговорками. Прогулка бодрит, если выйти на улицу, а не походить по коридору. А музыка — если двигаться в такт или подпевать. Иначе сонливость возвращается, как только заканчивается трек.
Дыхательные упражнения и массаж ушей мне не подошли. Дыхание успокаивает, но не бодрит. Массаж ушей почти не дал эффекта.
Если работаете в открытом офисе, где коллеги любят поболтать, будет сложнее. Но холодный компресс работает даже в таких условиях.
И не ждите, что один способ решит все. Бодрость — это комбинация. Попробуйте начать с двух вещей: кофе до 14:00 и пятиминутная прогулка. А холодный компресс держите про запас.
О чем нужно помнить
Многое зависит от вашего хронотипа. Жаворонкам (утреннему типу) проще: их пик продуктивности приходится на первую половину дня, и послеобеденный спад у них менее выражен. А вот совам (вечернему типу) тяжелее — они хуже переносят ранние подъемы, дольше «раскачиваются» и чаще жалуются на недосып.
Поэтому если вы сова и вам не помогает ни один способ — возможно, дело не в методе, а в том, что ваш организм просто не создан для бодрствования в 9 утра. И это нормально.
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