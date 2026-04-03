Страсти по шестидневке и новые сокращения. Главные новости рынка труда за неделю
Работа не волк? В России опять заговорили о шестидневке
«Новый график — с восьми до восьми, включая субботу»
В начале недели, 30 марта, бизнесмен Олег Дерипаска призвал россиян перейти на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем. Свое предложение он объяснил глубоким кризисом, который вызвала тяжелая трансформация «от глобальных возможностей, которые у нас были, — к региональным, со всевозможными ограничениями».
«Этот путь все равно придется пройти и желательно как можно быстрее. Согласен, ресурсов у нас не так много. Если точнее, только один, и связан он с нашей национальной особенностью: в тяжелые минуты мы умеем собраться и работать больше», — заявил Дерипаска.
По задумке предпринимателя, россияне могли бы работать с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00. При этом действующее законодательство этого просто не позволяет: в РФ закреплена 40-часовая рабочая неделя с обязательным 42-часовым непрерывным отдыхом.
Предложение Дерипаски сразу поддержал академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он и сам еще в 2025 году выступал с подобной инициативой.
Сейчас он отметил, что часть российской экономики уже и так перешла на подобный график, а кто-то работает и вовсе семь дней в неделю.
«Предлагаю ему поработать простым рабочим»
Критиков шестидневки собралось куда больше. Идею не поддержал председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и глава совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
Резко против предложения выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.
«Я категорически против предложения [Олега] Дерипаски про шестидневную рабочую неделю и 12-часовый рабочий день. Предлагаю ему поработать год-два на своих заводах простым рабочим и почувствовать на себе лично этот график и режим работы», — отметил он.
Гриб также напомнил, что в Конституции закреплено право на труд и отдых. А еще в ней прописано, что политика России как социального государства направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь.
«Я вас услышал»
Ближе к концу недели хор возмущенных голосов достиг Дерипаски, и тот ответил на критику своей инициативы пословицей.
Это завершило дискуссию по поводу шестидневки. О том, как такой режим работы может обрушить российскую экономику и почему шестидневная неделя — не панацея от низкой производительности труда, мы рассказывали здесь.
Модные — на выход: волна сокращений прокатилась по сфере торговли
Lamoda рассталась с каждым десятым сотрудником
В 2025 году компанию покинули около 1300 человек, выяснили в РБК. Это позволило сократить затраты на оплату труда с 12 млрд до 11,05 млрд рублей в год.
Сокращение в Lamoda объяснили повышением эффективности работы.
«Снижение численности линейного персонала связано с повышением эффективности операционных процессов и инвестированием в развитие технологий: изменения процессов сортировки, упаковки и транспортировки товаров, переход от формирования заказов на складе к поштучной доставке и консолидации заказов на пунктах выдачи», — заявил представитель площадки.
При этом не всем сотрудникам интернет-магазина пришлось нелегко: в IT-подразделениях Lamoda количество персонала выросло аж на 23%.
Сокращения прошли в бренде одежды O’STIN — и не только
Еще один удар по ретейлу — массовые сокращения в российском модном бренде O’STIN. Компания сократила 15% сотрудников, и теперь в ней трудится чуть меньше 4900 человек, выяснили «Известия».
Помимо прочего, сеть решила приостановить развитие и закрыла за 2025 год свыше 60 торговых точек. Такую оптимизацию источники журналистов связывают со снижением рентабельности и падением оборота.
Сокращения в O’STIN лишь повторяют общий тренд. По данным издания, в 2025 году другие модные бренды уволили от 5% до 31% сотрудников. Расстаться с работниками, в частности, решили в «Снежной Королеве», Kari, Concept Club, Bestia и Acoola, а также «Спортмастере» и Gloria Jeans.
Снижение численности сотрудников объясняют в том числе общим сокращением числа магазинов (многие ретейлеры говорят о закрытии непопулярных точек) и уменьшением персонала на один магазин.
Где учиться молодым россиянам: лучшие вузы не только в столицах
Лучшие из лучших: опубликован рейтинг российских вузов
Forbes выпустил рейтинг 100 лучших вузов. При подсчетах журналисты учитывали данные мониторинга Минобрнауки, результаты опроса 200 работодателей и данные из открытых источников.
Свыше половины позиций в рейтинге заняли вузы из Москвы и Санкт-Петербурга. Но и для университетов в других городах здесь нашлись места. Например, на 13-й строчке расположился Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, а на 16-й — Уральский федеральный университет (Екатеринбург).
Региональные учебные заведения оказались не хуже столичных
Свежий рейтинг Минтруда показал: региональные вузы и колледжи не уступают московским по качеству подготовки специалистов.
Например, из колледжей в сфере машиностроения лучшим стал Елабужский политехнический колледж в Татарстане, а в топливно-энергетическом комплексе — программы среднего профессионального образования в Югорском государственном университете в Ханты-Мансийском автономном округе.
Аналогичная ситуация сложилась и в вузах, причем отдельные города могут похвастаться лидерством сразу в нескольких рейтингах.
Например, в сфере клинической медицины лучшим признали Сургутский государственный университет, а в сфере образования — Сургутский государственный педагогический университет.
При подготовке рейтингов ориентировались на два ключевых критерия: медианную зарплату и долю трудоустроенных через два года после получения диплома.
В России появится новая специальность — она понравится транспортникам
В России планируют начать набор студентов на новую специальность «Проектирование и эксплуатация высокоскоростного транспорта». Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
«Сейчас для нас одним из важнейших проектов является проект высокоскоростного движения. Специалистов для такого проекта до сих пор не готовили и не готовят. Мы только адаптируем их. Но Российский университет транспорта в тесной кооперации с другими университетами, но прежде всего своими силами разрабатывает принципиально новую транспортную специальность — проектирование и эксплуатация высокоскоростного транспорта», — поделился министр.
По задумке новая инженерная специальность будет опираться на математику, физику, химию и производные дисциплины (так называемое фундаментальное знание), но спроектирована она будет иначе.
Когда именно начнется набор, министр не уточнил. По его словам, это произойдет «в самое ближайшее время».
Другие открытия недели
Начинающие айтишники стали платить по миллиону ради трудоустройства
В России раскрыли новую схему обогащения: менторы помогают начинающим IT-специалистам найти работу и требуют за свои услуги сотни тысяч рублей. Как пишет телеграм-канал Baza, услугу называют «собеседованиями под ключ».
Востребованность подобной схемы связывают с сокращением найма молодых айтишников с минимальным или вообще отсутствующим опытом работы.
В рамках схемы менторы создают для айтишника правдоподобную легенду разработчика с большим опытом: прописывают задачи и проекты, а иногда даже подсказывают во время собеседования через наушники. Менторы не дают никаких гарантий, но на словах обещают отличные позиции.
Сначала IT-специалисты платят от 20 тыс. до 70 тыс. рублей — за обучение и материалы. Если они все же находят работу, платить приходится еще по половине зарплаты в течение 6 месяцев. Суммарно набегает от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Россияне не оценили ИИ-технологии в найме
Россияне скептически относятся к использованию алгоритмов в рекрутинге: только 7% хотят, чтобы их нанимал на работу искусственный интеллект. К такому выводу пришли аналитики SuperJob, которые провели опрос по теме.
Лишь 4% респондентов заявили, что готовы доверить нейросетям проведение собеседования, 40% — только часть интервью. Каждый второй опрошенный высказался против этого.
Но на практике россияне больше готовы к взаимодействию с алгоритмами. Выяснилось, что 38% респондентов не против собеседования с алгоритмом. Остальные либо отказываются от подобного сценария, либо относятся к идее с опаской.
Каждый пятый россиянин не отдыхал в 2025 году
К такому выводу пришли исследователи сервиса «Авиасейлс». По их оценкам, 20% россиян остались без отпуска в 2025 году, а почти половина — либо вовсе не отдыхали, либо брали отпуск всего раз.
Как показал опрос, для многих отсутствие отдыха оказалось связано с ухудшением эмоционального состояния. Вот о чем рассказали респонденты:
- чувство опустошения и отсутствие радостных эмоций от привычных вещей (30%);
- физическое истощение (22%);
- стресс (19%);
- раздражительность и агрессия (14%).
Идеальным отпуском для большинства (60%) россиян стали бы путешествие и новые впечатления. Но на практике так удается отдохнуть только трети (31%) респондентам.