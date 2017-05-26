«Баба должна быть босая, беременная и на кухне»

«Лента.ру» поговорила с основателем Межрегионального отцовского комитета Игорем Серебряным о предложении, выдвинутом его организацией: взимать алименты с того супруга, который инициировал развод. При этом отец должен иметь законную возможность оставить ребенка себе. По словам Серебряного, мужчины по сравнению с женщинами имеют гораздо меньше прав в области семейных отношений, а государственная политика и феминистки лишь усугубляют ситуацию. Вопросы, поднятые в интервью, не оставили читателей равнодушными и породили бурную дискуссию. «Лента.ру» решила опубликовать самые интересные комментарии к статье в виде отдельного материала.