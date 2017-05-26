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Нацист на пути джихада

Жизнь и удивительные приключения Абдул Азиза ибн-Мьятта, британского ультраправого поэта

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Изображение: regardingdavidmyatt.wordpress.com

Взрыв, прогремевший на концерте в Манчестере 22 мая, стал лишь очередным звеном в длинной цепи терактов, которые потрясли Соединенное Королевство в последние десятилетия. Британских военных и мирных граждан взрывали сперва борцы за объединение Ирландии, затем ультраправые активисты, а потом и исламисты. Многие из тех, кто избрал путь террора, изучали книги, брошюры и статьи одного человека — Дэвида Мьятта, нациста, исламиста и основателя собственной духовной практики. В подробностях его непростой биографии разбиралась «Лента.ру».

«Наша цель — возрождение арийской нации, создание собственного рейха, где мы бы жили по законам свободы согласно нашим арийским традициям. Для этого мы должны уничтожить существующую Систему, покончить с ее тираническими законами и возродить идеалы чести, которые позабыты большинством мужчин нашей расы».

«Никакой расовой революции не будет: нынешним национал-социалистам не хватает мотивации, их никто не поддерживает. Все крайне правые движения не представляют угрозы для нынешнего сионистского режима. Единственной серьезной угрозой ему является ислам, и другого пути борьбы нет».

Оба эти высказывания принадлежат одному и тому же человеку — Дэвиду Вулфстану Мьятту, известному также как Абдул Азиз ибн-Мьятт, в прошлом — расисту и исламисту, а сегодня — проповеднику созданной им самим этической системы, отрицающей насилие. Он успел отсидеть в британской тюрьме за нападения на уроженцев Южной Азии, побывать насельником буддистского и католического монастырей, поддержать «Талибан» и «Аль-Каиду». Именно по его книгам учились ультраправые боевики, устраивавшие теракты в Лондоне в конце 1990-х, и, возможно, его пламенные статьи о священном джихаде, широко разошедшиеся по интернету, читали нынешние манчестерские террористы.

В единой колонне

Проследить биографию Мьятта непросто. Сведения, которые он сообщал прессе в различных интервью, зачастую противоречат друг другу, а факты подчас невозможно отделить от журналистских домыслов.

Будущая икона исламофашизма Дэвид Вулфстан Мьятт родился в 1950 году в британской колонии Танганьике, где его отец работал госслужащим. Потом семья переехала в Сингапур. Детство Мьятт вспоминает с нежностью: по его словам, оно было счастливым и безоблачным. Подростком он увлекся изучением древнегреческого языка, параллельно занимаясь восточными боевыми искусствами — короче говоря, жил полной жизнью.

В 1967-м Мьятт вернулся в Англию, поступил в университет, чтобы учиться на физика, но надолго там не задержался: юношу затянуло в водоворот уличной политической борьбы.

Конец 1960-х — начало 1970-х были золотым временем для английских ультраправых. В Великобритании, одной из держав-победительниц во Второй мировой войне, поднимал голову фашизм. Он был популярен в империи еще в межвоенный период: правыми идеями увлекались даже сливки британского общества. После начала Второй мировой лидер британских фашистов Освальд Мосли был посажен в тюрьму, но после победы над Германией вышел оттуда и вернулся в политику, став ярым пропагандистом идеи единой Европы.

К середине 1960-х Мосли уже отошел от дел, но, поскольку ничего подобного немецкой денацификации в Британии не произошло, многие его соратники сохраняли политическое влияние, связи и возможности в плане финансовой поддержки. Лидером британских фашистов был Колин Джордан — выпускник Кембриджа, создавший Национал-социалистическое движение, под эгидой которого действовали многочисленные боевые группы. Одной из них была «Колонна 88», к которой и примкнул Мьятт.

Это была настоящая частная армия с собственными тренировочными лагерями, где учились обращаться с оружием под руководством бывших и действующих военных: в 1975-м антифашистская пресса обнаружила, что ультраправые боевики тренируются совместно с подразделениями военного резерва — Территориальной армии. Полученные навыки они отрабатывали на акциях прямого действия, участвуя в драках с лейбористами и коммунистами, закладывая бомбы возле офисов Социалистической рабочей партии и Антинацистской лиги, поджигая дома бизнесменов-евреев.

Мьятт сразу пришелся ко двору. Он оказался прирожденным журналистом и пропагандистом, объясняя понятным языком принципы нацизма молодым бритоголовым, и сам не чурался боевых операций — нападений на расовой почве, называя себя «бойцом уличной революции». Насилие, утверждал Мьятт, очищает душу и создает человека. Одновременно он увлекался идеями «сельского нацизма», пытаясь создать обособленное поселение, чьи обитатели жили бы по арийским законам в гармонии с природой.

Джентльмен дороги и арийская революция

Надолго, впрочем, Мьятта не хватило. Внезапно он покинул товарищей по расовой борьбе, с головой уйдя в поиск себя. В 1980-х он опубликовал свой первый сборник стихов — «Джентльмен дороги». Некоторое время, как рассказывал сам, жил в буддийском монастыре, затем — в католическом, где увлекся оккультизмом (злые языки утверждали, что заодно и сатанизмом; сам Мьятт, впрочем, это всегда опровергал). Одновременно он вернулся к увлечению молодости, занявшись переводами с древнегреческого.

В середине 1990-х личностный кризис кончился, и Дэвид вернулся к национал-социализму. К тому моменту «Колонна-88» уже перестала существовать, но возникла масса новых группировок. Мьятт выбрал одну из самых перспективных — Combat 18 (С18). Костяк этой организации составляли радикалы-расисты из числа футбольных хулиганов, болеющих за «Челси». Мьятт среди них чувствовал себя вполне органично и быстро занял место идеолога. В 1997 году после того, как лидер группы Чарли Сарджент был арестован по обвинению в убийстве, он даже стал главарем С18.

В том же году Мьятт опубликовал свое самое знаменитое сочинение — «Практическое руководство по арийской революции», где подробно рассказывалось, как совершать убийства и устраивать террор при помощи бомб, дабы развязать расовую войну. Эта книга стала практическим пособием для многих ультраправых террористов. «Главная цель любого национал-социалиста — изменить мир, — утверждал Мьятт. — Национал-социализм означает революцию — свержение существующей системы и замену ее национал-социалистическим обществом. Революция означает борьбу, она означает войну. Война невозможна без грязи и крови».

В 1998 году британская полиция задержала автора по подозрению в разжигании расовой ненависти, но вынуждена была его вскоре отпустить — не хватило доказательств. В следующем году Дэвид Коуплэнд, член основанного Мьяттом Национал-социалистического движения, устроил в Лондоне настоящий террор: две недели он держал британскую столицу в страхе, закладывая бомбу за бомбой в иммигрантских кварталах. Когда Коуплэнда арестовали, он заявил, что собирался разжечь расовую войну, но ни словом не упомянул Мьятта.

Впрочем, к тому моменту судьба бывшего наставника Коуплэнда совершила очередной крутой поворот: за полгода до того Дэвид Вульфстон Мьятт, убежденный нацист и сторонник превосходства белой расы, внезапно принял ислам.

С пути фюрера на путь джихада

Как объяснял сам новоявленный исламист, Аллах посетил его неожиданно, когда Дэвид работал на ферме, и после этого он решил стать мусульманином. Однако, судя по статьям Мьятта, к исламу он шел давно: разочаровавшись в европейских ультраправых, он заинтересовался исламистскими движениями, которые смогут уничтожить капиталистический Запад, пораженный бациллой потребления. В конце концов, утверждал Мьятт, мусульмане смогут создать новую цивилизацию, которая построит галактическую империю во имя Аллаха. Языком межпланетного общения после этого станет арабский.

С точки зрения Мьятта (или Абдул Азиза ибн-Мьятта, как он стал себя называть), лишь ислам может свергнуть мировой сионистстко-крестоносный режим, захвативший власть над миром. С этих позиций он рассматривал буквально все события, происходящие вокруг: палестинскую интифаду, атаку «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) на башни-близнецы, вторжение США в Афганистан и в Ирак. Все это, по мысли ибн-Мьятта, вело к окончательному падению Америки. Нужно было лишь немного подождать.

Изначально ибн-Мьятт пытался примирить свои расистско-националистические взгляды и ислам, но в конце концов сделал окончательный выбор, став правоверным мусульманином. Он писал колонки в защиту террористов-смертников, объясняя, что они имеют право убивать невинных, если действуют во имя святой цели, и призывал всех правоверных к джихаду против Запада, сионизма и сионистов, отрицал Холокост и призывал заменить демократию шариатом.

Перекресток ненасилия

«Я отвергаю и объявляю недействительным все, что я написал или произнес до 2011 года, за исключением моих переводов с греческого, поэтических произведений и нескольких личных писем. Я отвергаю любой экстремизм». Так неожиданно в 2010-м закончился интернет-джихад Абдул Азиза ибн-Мьятта. Он торжественно объявил, что отрекается от ислама, и провозгласил создание новой духовной практики и этической системы, которую назвал патеи-матос — обретение мудрости через личный опыт и страдание. В основу ее, как утверждает Мьятт, легло философское наследие Запада.

Чтобы порвать с прошлым окончательно, Мьятт опубликовал две работы: «Понимание и противостояние мусульманскому экстремизму» и «Понимание и отвержение экстремизма», в которых призвал бывших соратников к отказу от джихада и следованию за ним путем патеи-матос.

В этом году Дэвиду Вулфстану Мьятту исполняется 67 лет. Он продолжает изучать древнегреческий, ведет аккаунт в Facebook, публикует свои переводы и утверждает, что наконец обрел желанный покой и смысл жизни. Учитывая его бурную биографию, хочется верить, что это финальная точка его исканий и на путь радикализма он уже не вернется.

Алексей Куприянов

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