Время тепла

Давно обсуждаемый переход на новую модель рынка тепла, по предварительным подсчетам, позволит привлечь значительные инвестиции в теплоснабжение и увеличить ВВП не менее чем на 660 миллиардов рублей. Но для реализации этих планов нужно выполнение ряда условий. Вопросы развития отрасли теплоснабжения и ее реформу эксперты обсуждали в рамках Петербургского международного экономического форума.

Новая модель рынка поможет сделать его более привлекательным для инвесторов, уверен заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко. Над соответствующим законопроектом Минэнерго работало долго. В декабре 2016 года документ прошел первое чтение в Госдуме, а на прошлой неделе был представлен его доработанный вариант.

«Все это время мы потратили на то, чтобы договориться с депутатским корпусом, правительством, местными властями и производителями, прошли бессчетное количество совещаний на разных площадках, в том числе в Госдуме, Совете Федерации, различных местных собраниях», — рассказал Кравченко. Сейчас, по его словам, достигнут разумный компромисс между всеми заинтересованными сторонами.

В новой версии законопроекта усилено участие органов местного самоуправления в процессе контроля за исполнением своих обязательств единой теплоснабжающей организацией и реализацией схем теплоснабжения инвестиционных программ. Кроме того, доработана методика расчета цены «альтернативной котельной».

Если закон о новой модели рынка будет принят и заработает, подсчитали в Минэнерго, рынок станет инвестиционно привлекательным — в отрасль придет 2,5 триллиона рублей инвестиций. ВВП при этом вырастет не менее чем на 660 миллиардов рублей — это удастся сделать благодаря развитию смежных отраслей и импортозамещения.

«В обществе отношение к этой теме достаточно настороженное, поэтому от нас требовали продемонстрировать весь этот процесс», — пояснил Вячеслав Кравченко. Однако сейчас сняты все противоречивые вопросы, и все предпосылки для принятия закона есть, подчеркнул он. Замглавы Минэнерго надеется, что закон о новой модели рынка тепла будет принят уже в ближайшем будущем.

Вячеслав Кравченко Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Необходимая гарантия

Генеральный директор Сибирской генерирующей компании (СГК) Михаил Кузнецов отметил, что принятие закона кардинально изменит отрасль. По его словам, инвестиции СГК сегодня составляют от 1,5 до 4, в самом лучшем случае, миллиардов рублей в год — но с вступлением закона в силу они вырастут на порядок. «Прежде всего, это произойдет потому, что у нас появится то, что есть в других отраслях, но чего сейчас нет в теплоснабжении, — гарантия возврата инвестиций», — пояснил Кузнецов.

Он привел пример: не так давно в Новосибирске повысили тарифы на 15 процентов, но впоследствии по политическим причинам пересмотрели тариф в сторону снижения. «Мне кажется, этот случай показывает проблемы в нашей отрасли, когда наше ценообразование, наша экономика зависит от политических решений. Пока это так, я боюсь, что никаких серьезных инвестиций мы не дождемся», — посетовал Кузнецов.

По его словам, нужно кардинально упростить законодательство и дать инвесторам гарантию — что тариф будет достаточным и не будет внезапно меняться. При этом величина тарифа невелика, добавил он, — не нужно повышать уже существующий показатель. «Все, что нам нужно, — это гарантии, что тариф будет расти вместе с инфляцией, и не более того. Это связано с тем, что наши расходы точно так же растут — у нас работают люди, мы покупаем металл, трубы…»

«Мы принесем десятки миллиардов инвестиций, решим застарелые проблемы. Не надо повышения тарифов, более того — в некоторых случаях мы можем существенно снизить их. Мы видим, как двигать сферу вперед, как можно упреждать проблемы и решать их. Все, что нам нужно, — это гарантии», — заявил представитель СГК.

Он добавил, что СГК оценивает перспективы нового закона «со сдержанным оптимизмом» и считает, что это будет серьезный шаг вперед.

Фото: Кирилл Кухмарь / «Коммерсантъ» Сибирская генерирующая компания

Долгоиграющий мультиэффект

Первый заместитель главного редактора журнала «Эксперт» Татьяна Гурова говорила о ситуации в теплоснабжении с позиции эксперта. По ее словам, если удастся привлечь инвестиции, эффект для экономики страны будет даже еще более ярким, чем тот, о котором говорил Вячеслав Кравченко.

Во-первых, считает Гурова, будет проведена прямая модернизация отрасли — работы, закупка труб и индивидуальных тепловых счетчиков. В период длительностью пять-семь лет прирост ВВП составит ежегодно 1,1 процента — порядка 900 миллионов — триллиона рублей. Во-вторых — появится заметная экономия у теплоснабжающих организаций, а с появлением прибыли у этих организаций и экономия на субсидиях и дотациях. «Сегодня отрасль в убыточном состоянии и вся система нуждается в дотациях, но модернизация отменит потери и сделает экономически эффективным каждый элемент, и это на протяжении еще трех лет дает еще 1,1 процента ВВП», — рассказала Гурова.

Самый интересный, по ее словам, и самый недооцененный сейчас эффект проявится в следующем десятилетии. После того как будет проведена модернизация отрасли, существенно сократятся траты населения на оплату услуг ЖКХ и, в частности, на теплоснабжение — ведь оплачивать придется не ремонты и последствия аварий, а только само поступающее тепло. Это, по оценкам эксперта, принесет еще 1,5 процента ВВП.

Но эффект будет мультипликативным — параллельно будут созданы 500-600 тысяч рабочих мест в нескольких отраслях — машиностроении, металлургии, в строительстве и на транспорте.

Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ» ЧТПЗ

Закрыть лазейки

О мультиэффекте модернизации говорили и представители тех самых смежных отраслей. Так, генеральный директор Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Александр Грубман отметил, что его предприятие заинтересовано в принятии нового закона как раз потому, что он будет способствовать развитию отрасли и, как следствие, росту числа заказов на изготовление труб.

«Системы теплоснабжения, трубопроводы, теплосети быстро ветшают, аварийность увеличивается, денег выделяется мало. И к сожалению, даже те деньги, которые выделяются, часто уходят на ликвидацию аварий, что гораздо дороже, чем плановая замена», — отметил Грубман.

Он напомнил о еще одной существующей сейчас проблеме — использовании труб, бывших в употреблении. «Довольно часто при капитальном ремонте теплосетей выкапывают старую трубу и на ее место кладут такую же, а то и худшую, — сообщил гендиректор ЧТПЗ. — Есть крупный теневой рынок труб, бывших в употреблении, он, по данным различных экспертов, достигает уже порядка миллиона тонн, и примерно 30 процентов этого идет в ЖКХ».

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы в отрасль пошли инвестиции. Это приведет к мультиэффекту, поскольку спрос будет не только на трубы, но и на металлургию — для труб нужны заготовки, автотранспорт и железную дорогу — нужна логистика... Здесь будут задействованы многие другие отрасли экономики страны. Я думаю, все вместе принесет не 600 миллиардов дополнительно, а даже больше», — подчеркнул Александр Грубман.

В свою очередь, представитель стороны инвестора — начальник управления по работе с клиентами энергетики департамента клиентского менеджмента «Сбербанк КИБ» Вадим Логофет — отметил, что отрасль теплоснабжения действительно привлекательна для бизнеса. «Сегодня кредитный портфель Сбербанка в так называемой инфраструктурной отрасли, в том числе в энергетике, составляет более 800 миллиардов рублей, из которых менее 10 процентов — это теплоснабжение. Цифра явно несопоставимая с необходимым объемом инвестиций», — заявил он. При этом сфера выгодная — это не просто финансирование отдельного предприятия, а постоянный финансовый поток в отрасль.

«Мы готовы вкладываться, но мы должны иметь механизм гарантированного возврата как вложенных в капитал, так и кредитных средств. При соблюдении этого условия мы будем участвовать в финансировании данного сектора», — отметил Логофет.

Подводя итог дискуссии, заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко отметил, что она была продуктивной.

«Нужен долгосрочный и понятный тариф, который не будет подлежать пересмотру, — на мой взгляд, это самый важный элемент для привлечения инвестиций. И главное, чтобы государство исполняло свои обязательства с точки зрения непересмотра ранее принятых решений. У меня есть уверенность, в том, что мы сумеем это сделать», — подытожил Кравченко.

Еще один значимый момент, по его словам, — это открытость, с которой сегодня обсуждаются проблемы теплоэнергетики и способы их решения. Это касается и формирования тарифов, и общения с игроками рынка и потребителями тепла.

«Мы публично представили расчеты по 620 городам, с расчетами цен и так далее. Нам кажется, важно действовать таким образом — возможно, не так быстро, как хотелось бы, но системно объясняя плюсы и минусы перехода на новые модели», — подчеркнул замминистра энергетики.

Реформа отрасли необходима — это очевидно. Но только таким образом — открыто обсуждая нововведения со всеми заинтересованными сторонами — можно получить реальный результат, уверен он.