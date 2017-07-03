«Серьезно, Германия? Это уже не смешно»

Четыре города, восемь команд, десятки голов. Матчем сборных Германии и Чили в Санкт-Петербурге завершился 10-й по счету Кубок конфедераций. «Лента.ру» — об историческом успехе немецкой команды, дебюте системы видеоповторов, выступлении сборной России, самом ярком вратарском перформансе турнира и многом другом.

Наши ожидания — наши проблемы

Не сказать, что сборная России провалила домашний Кубок конфедераций — генеральную репетицию грядущего чемпионата мира, где, напомним, перед командой Станислава Черчесова поставлена задача выйти в полуфинал. Скорее россияне сыграли в свою силу. Попадание в группу А с португальцами, новозеландцами и мексиканцами сразу не сулило ничего хорошего. Наши футболисты без труда обыграли Новую Зеландию в стартовом матче, достойно смотрелись с Португалией, но все же уступили.

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Самым болезненным вышло поражение в последнем матче группового этапа с мексиканцами. В случае победы россияне выходили бы в полуфинал, что было бы большим успехом. Но, как и не раз до этого, в решающем поединке наши футболисты не оправдали надежд болельщиков. Гола Александра Самедова, вдохнувшего надежду в сердца миллионов россиян, оказалось недостаточно — мексиканцы дважды огорчили Игоря Акинфеева, причем со вторым голом не обошлось без ошибки российского вратаря. Поражение не позволило команде выйти из группы — плей-офф наши футболисты традиционно смотрели по телевизору.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Игроки расстроились, Федор Смолов даже всплакнул, а вот Черчесов держался бодро — рассказал, что теперь сборная точно знает, над чем работать, отказался уходить в отставку, словом, излучал сдержанный оптимизм. Хочется надеяться, летом 2018-го тренер все же подберет ключи к соперникам по группе и сборная примет участие хотя бы в плей-офф. О полуфинале домашнего мундиаля нам с такой игрой пока лучше не мечтать.

Великолепно, Браво

Состав полуфиналистов не стал неожиданностью. В первом силами мерились сборные Португалии и Чили, во втором — немцы с мексиканцами. Когда в матче участвует сборная Германии, интриги, как известно (спасибо Гари Линекеру и его знаменитой фразе), ждать не приходится. Так и получилось. Зато противостояние португальцев и чилийцев выдалось на загляденье — столь напряженная встреча украсила бы и чемпионат мира. Основное время матча при обоюдоострой, зрелищной игре завершилось нулевой ничьей, в овертайме счет не изменился, впереди была серия пенальти.

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А там творил чудеса страж ворот сборной Чили Клаудио Браво. Трижды португальцы пытались пробить опытного голкипера, но он совершил три невероятных спасения! Его соотечественники с точки не промахивались — Артуро Видаль, Чарлес Арангис и Алексис Санчес, вдохновленные фантастической игрой голкипера, вывели чилийцев в финал Кубка конфедераций.

Видео: ЛУЧШИЙ ВИД СПОРТА / YouTube

Побеждают всегда немцы

Напомним все же крылатую фразу Гари Линекера: «Футбол — это простая игра, в которой 22 футболиста пинают мяч на протяжении 90 минут, а в конце побеждают немцы». Эти слова, произнесенные англичанином после поражения от сборной Германии на чемпионате мира-1990, актуальны и по сей день.

В решающем матче российского Кубка конфедераций немцы встретились с чилийцами. Битва молодости и опыта (сборная Германии — самая молодая команда турнира, Чили — самая возрастная) завершилась триумфом Бундесманшафт. Немцы с трудом справились с мощнейшим стартовым натиском соперника, а на 20-й минуте забили совершенно нелогичный гол — едва ли не первый удар по воротам Браво оказался результативным. Защитник сборной Чили Марсело Диас подарил мяч сопернику, двое немцев вышли на вратаря, и Ларс Штиндль забивал уже в пустые ворота. Даже Браво оказался бессилен.

Страстные чилийцы до последних секунд пытались отыграться, но пробить тер Штегена им было не суждено. Линекер отреагировал на очередную победу Германии ироничным твитом: «Серьезно, Германия? Это уже не смешно».

Хотя Кубок конфедераций и считается репетицией чемпионата мира, после финального свистка немцы праздновали так, будто только что стали лучшей командой планеты. Игроки даже ворвались на послематчевую пресс-конференцию главного тренера Йоахима Лева и устроили ему душ из шампанского.

Фото: Buda Mendes / Getty Images

Видеоповторы — благо или нет

Одно из важных нововведений минувшего Кубка конфедераций — система видеоповторов. Теперь главный судья в любой момент матча может попросить у коллег пересмотреть запись спорного эпизода и в зависимости от их мнения принять решение. Система уже обкатывалась в низших футбольных лигах, но на крупном турнире применялась впервые.

С помощью повторов назначали пенальти, отменяли голы и даже показывали желтые карточки. На первый взгляд, система однозначно полезна. Проблема лишь в том, что прибегать к помощи повтора или нет, решает сам главный судья. А значит, возможности быть необъективным его не лишают. Раньше мог не заметить фола в штрафной, теперь попросту не станет смотреть запись. Не исключено, что ценность системы возрастет, если позволить главным тренерам команд запрашивать ограниченное количество повтором в течение матча (по аналогии с HawkEye в теннисе).

Россия — футбольная страна

Несмотря на все опасения, наша страна неплохо справилась с организацией Кубка конфедераций. Не обошлось без неприятностей: протекающая крыша на стадионе стоимостью более 40 миллиардов рублей, таксист, взявший с незадачливого чилийского журналиста 50 тысяч рублей за поездку из аэропорта... Но в остальном все прошло на ура. Матчи турнира посетили более 600 тысяч зрителей, на каждой игре в среднем присутствовало 39 тысяч человек — это третий результат в истории Кубка конфедераций.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Более 50 тысяч болельщиков воспользовались бесплатными поездами, курсировавшими между городами, принимавшими турнир — Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи и Казанью.

Больше всего иностранных гостей прибыло в Россию из Мексики и Чили, португальцев и немцев было значительно меньше. Все остались довольны. Кроме памятного случая с нечистым на руку таксистом, жаловаться было не на что. Россияне, по словам иностранных болельщиков, поразили их открытостью и радушием. Единственный минус — мало кто из волонтеров и полицейских говорит по-английски. До чемпионата мира еще целый год, времени на то, чтобы подучить язык, достаточно.

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко также всем доволен. Он так ответил критикам: «Финал прошел на высоком уровне, турнир прошел на высоком уровне, болельщики болели на высоком уровне. Я думаю, этим Кубком конфедераций мы доказали, что Россия — футбольная страна».

Кубок конфедераций завершился без происшествий, что по нынешним временам дорогого стоит. До встречи в 2018-м!