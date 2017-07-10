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Чистая работа

На терминале «Восточный Порт» уголь грузят без шума и пыли

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Фото: пресс-служба «Восточный Порт»

Терминал «Восточный Порт» — крупнейший в России угольный порт. И самый современный. В 2016 году здесь было обработано более 23 миллионов тонн твердого топлива. Этот порт впечатляет не только масштабами, но и высокими, отвечающими самым современным мировым стандартам технологиями обработки угольных грузов. Именно это позволяет свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.

Залог здоровья

Глубоководный Восточный порт в 70-х годах прошлого века начинался как ударная комсомольская стройка. В проекте была изначально учтена специфика «профильного» груза — угля, который предстояло обрабатывать. Ближайший поселок, для которого порт во всех смыслах градообразующее предприятие, расположен за сопкой, город Находка — в двадцати километрах от порта.

Сегодня вопросы экологической безопасности угольного терминала «Восточный Порт» решаются с помощью высоких технологий. Это единственный специализированный терминал по обработке угольных грузов в Приморье, говорит председатель совета краевого отделения партии «Зеленые» Андрей Карпов.

«"Восточный Порт" — самое современное предприятие в регионе», — подчеркнул эколог в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Глухая защита

Борьба с угольной пылью начинается, что называется, с колес — железнодорожных. Вагоны с углем один за другим вкатывают в специальное здание. Здесь работают два тандемных (сдвоенных) вагоноопрокидывателя. Грузоподъемность каждого — 240 тонн, что позволяет разгружать сразу по два вагона. Угол опрокидывания — 160 градусов, производительность — 3 тысячи тонн в час.

Зимой вагоны предусмотрительно прогревают, чтобы смерзшийся за дальнюю дорогу уголь снова стал сыпучим, не налипал к дну и стенкам. Для сравнения: при открытом грейферном способе разгрузки — ковшами портовых кранов — угольно-ледяной панцирь приходится отбивать от вагонов чуть ли не вручную.

Над железнодорожными путями на территории угольного терминала на протяжении 600 метров построены крытые сооружения — для того, чтобы разогретый уголь в вагонах снова не остыл перед разгрузкой, а ветер не выдувал пыль из вагонов. Под укрытиями помещается целый состав с углем.

Когда уголь попадает в здание вагоноопрокидывателей и начинает ссыпаться в подземный бункер для последующей очистки, автоматически включается система «сухого тумана». Она не дает возможность пылинкам разлететься по помещению. Еще один защитный барьер — системы аспирации, которые вытягивают воздух из помещения, попутно очищая его.

Выездные ворота, через которые порожние вагоны сами под уклон выезжают из здания вагоноопрокидывателей, открывают каждые две минуты. Хронометраж настолько точный, что можно сверять часы.

Внутри здания вагоноопрокидывателей, конечно, шум стоит порядочный из-за двух сотен тонн одновременно высыпающегося из четырех вагонов угля, но стены служат защитой не только от пыли, но и от звуков работающих механизмов. В итоге когда стоишь снаружи, этот производственный процесс уже не оглушает.

Водный мир

Из подземного бункера уголь попадает на территорию склада. До погрузки на суда черное золото хранят под открытым небом, в штабелях выстой 12 метров, в каждом штабеле — своя марка угля.

Большой склад нужен для того, чтобы большие сухогрузы могли оперативно принять на борт нужную судовую партию и оправиться к потребителям — на премиальные рынки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Основные грузополучатели угля из «Восточного Порта» ─ Япония, Китай, Южная Корея, Малайзия, Тайвань, Индия.

Складирование такого количества угля в закрытых помещениях небезопасно, уголь — самовозгорающийся груз, а угольная пыль взрывоопасна. Если внутри помещения с сотнями тонн угля случится пожар, справиться с огнем будет крайне сложно, если вообще возможно.

На территории терминала, составляющей 132 гектара, создана автоматизированная система водного орошения, работают 144 мощных промышленных пульверизатора. Политый водой верхний слой угля после высыхания спрессовывается, превращаясь в подобие снежного наста. Под такой коркой ветер углю уже не страшен. Зимой же, в мороз, с этой задачей справляются снегогенераторы.

Резонно спросить, что происходит с технической водой после проливки угольных штабелей и куда с территории складов уходит дождевая и талая вода. В море? Ответ отрицательный.

Обновленная система ливневой канализации и фильтрации собирает всю сточную воду с территории терминала. Затем вода проходит многоуровневую систему очистки. Восемь установок трудятся денно и нощно. После этого по уровню очистки вода соответствует стандартам рыбохозяйственных производств, поэтому в море ее сбрасывают, как говорится, с чистой совестью.

Со склада специальные машины — реклаймеры — по крытым конвейерам подают уголь на судопогрузочные машины, а те, в свою очередь, — в трюмы сухогрузов. Скорость работы порта впечатляет: за сутки разгружают более 1000 вагонов с углем (рекорд порта — 1263 вагона за сутки), а судно водоизмещением 180 тысяч тонн грузят за двое суток.

Погрузка на суда идет с судопогрузочных машин высотой с десятиэтажный дом. Стрела-направитель машины опускается прямо в трюм судна, и только после этого в него начинает поступать уголь. Такая технология исключает попадание угля в акваторию бухты.

Всевидящее око

Мониторинг воздуха и воды на территории терминала «Восточный Порт» осуществляют сотрудники аккредитованной экологической лаборатории. Контроль осуществляется круглосуточно.

По словам Карпова, в «Восточном Порту» созданы системы очистки воды и воздуха, ветрозащиты. Ничего подобного в настоящее время нет ни на каком другом предприятии отрасли в Приморском крае, отметил эколог.

«Мы увидели действительно системный подход в работе по подавлению пыли. Технологии и оборудование, которые у многих стивидоров только в планах, здесь уже работают. Да, это стоит дорого, но чистый воздух и здоровье жителей — важнее, и руководители терминалов должны разделять эту позицию», — говорит член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Виктория Николаева, представляющая в нижней палате парламента Приморский край.

Депутат напомнила о законопроекте, который предлагает ввести с 1 ноября 2017 года запрет на открытую перевалку угля в морских портах. «Никто не собирается ликвидировать предприятия, которые готовы поступательно менять ситуацию к лучшему, но и терпеть тех, кто нарушает и продолжает загрязнять город, дальше нельзя», — пояснила Николаева.

Природоохранная грамота

За последние четыре года «Восточный Порт» потратил на модернизацию техники и мероприятия по охране окружающей среды примерно 1 миллиард рублей. В частности, 705 миллионов рублей направлено на закупки технологического оборудования, отвечающего современным стандартам экологической безопасности.

Еще почти 160 миллионов рублей компания инвестировала в реализацию текущих природоохранных мероприятий. Для восполнения морских биоресурсов было выделено 105 миллионов рублей. На эти средства по заказу «Восточного Порта» были выращены и выпущены в море десятки миллионов мальков рыб ценных пород, особей гребешка, трепанга, ростков ламинарии.

На 2017 год общая сумма инвестиций по «экологическим» расходным статьям компании запланирована на уровне 150 миллионов рублей.

Игорь Наумов

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