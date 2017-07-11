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Индийский слон в ближневосточной лавке

Зачем премьер-министр Моди ездил в Израиль

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Indian Prime Minister Narendra Modi, left, and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu embrace at the end of a joint press conference at Netanyahu's residence in Jerusalem, Israel, Tuesday, July 4, 2017
Фото: Debbie Hill / AP

Индийский премьер-министр на прошлой неделе впервые в истории посетил Израиль. Встречали Нарендру Моди по-королевски: глава правительства Биньямин Нетаньяху и весь его кабинет лично приветствовали дорогого гостя у трапа — прежде такой чести удостаивались лишь американский президент и Папа Римский. Журналисты, эксперты и политики обеих стран единодушно расценивают этот визит как крутой поворот в ближневосточной политике Индии. Насколько эта оценка верна, разбиралась «Лента.ру».

«Индийский талант и израильские технологии — это будущее наших двусторонних отношений. Когда мы с премьер-министром Моди встречались на полях Генассамблеи ООН в сентябре 2014 года, мы решили пробить последние стены, которые разделяют нас. Премьер Моди тогда сказал, что выше наших отношений будет только небо, но сегодня, когда наши страны идут рука об руку, наши отношения уже вышли в космос».

Так премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил во время торжественной встречи Нарендры Моди. На церемонию в аэропорту Бен-Гурион собрался израильский кабинет министров в полном составе, включая премьера. Красная дорожка, толпы журналистов и бизнесменов, уважаемые раввины и генералы всех мастей — прежде подобные почести оказывались лишь президенту США и Римскому Папе.

Моди не подвел. Индийский премьер, всегда тщательно относящийся к подбору одежды, появился в дверях самолета в белом костюме с синим носовым платком в нагрудном кармане — в цветах израильского флага. Сойдя по трапу, Моди трижды заключил Нетаньяху в свои крепкие объятия.

«Казалось, пара старых друзей встретились после многих лет разлуки», — отметил один из экспертов. И неудивительно — на протяжении всех трех дней визита слово «друг» звучало в речах Нетаньяху и Моди практически постоянно. Трудно было представить, что на самом деле это был первый в истории визит индийского премьера в еврейское государство.

Страна без антисемитизма

Евреи живут в Индии с незапамятных времен. Самая древняя их община — кочинские или малабарские евреи — по преданию поселились на полуострове Индостан еще во времена царя Соломона, смешавшись с местным населением, и даже создали собственный язык — жудео-малаялам. Другая еврейская община, Бней-Исраэль, «Сыны Израилевы» обосновалась в Индии во II веке нашей эры. По легенде произошло это после того, как корабль со священнослужителями-коэнами, бежавшими от гонений сирийского царя, разбился у побережья нынешнего штата Махараштра.

В XIX веке крупная еврейская община сложилась в колониальном Бомбее — торговом центре всего региона. Никакого антисемитизма в Индии, в отличие от многих других стран, никогда не было: если в других землях евреев ненавидели за их чуждые обычаи и непонятные обряды, то в Индии с ее разнообразием народностей, племен и религий они не выделялись.

Многим индийцам тоже пришлось в свое время побывать на израильской земле: в годы Первой мировой войны индийские части составляли костяк армии генерала Алленби, которая освободила Иерусалим от турок.

За арабское дело

В мае 1947 года, за три месяца до формального получения независимости, Индия вошла в состав спецкомиссии ООН по Палестине. Там индийские дипломаты предложили создать единое арабо-еврейское федеративное государство, но большинство стран проголосовали за формирование двух отдельных государств — еврейского и арабского. В знак протеста Индия присоединилась к мусульманским странам, проголосовав против принятия Израиля в ООН. Премьер Джавахарлал Неру позже писал, что индийского представителя в ООН, его сестру Виджаю Лакшми Пандит, сионисты пытались подкупить и даже запугать, угрожая убийством.

Несмотря на это, Индия в 1950 году признала государство Израиль. Три года спустя в Индию прибыл израильский консул, но на том все и закончилось: своего посла в Израиль из Нью-Дели отправлять отказалась. В последующие годы индийские власти полностью поддерживали арабские страны в их противостоянии с Израилем, выражали солидарность с палестинской борьбой за независимость. Правящий Индийский национальный конгресс (ИНК) не желал терять голоса мусульманских избирателей и не хотел портить отношения с арабскими странами, где проживает огромная индийская диаспора и откуда в Индию текут потоки нефти и денег. К тому же ИНК рассматривал Израиль как страну, основанную на религии, — совсем как Пакистан. Понятно, что такая аналогия теплым чувствам не способствовала.

В начале 1990-х мир изменился, рухнули старые альянсы. Индия установила дипломатические отношения с Израилем в январе 1992 года. С тех пор они динамично развиваются — хотя индийские политики из ИНК до недавних пор утверждали, что Нью-Дели по-прежнему поддерживает святую борьбу палестинского народа.

Такие же, как мы

Нарендре Моди, пришедшему к власти в 2014 году, беспокоиться о симпатиях мусульман нет нужды. «С того момента, как Моди стал премьером, политика Нью-Дели по отношению к Израилю изменилась коренным образом», — рассказал по итогам госвизита в Индию в 2015 году президент Реувен Ривлин. Руководство правящей БДП не скрывает своих произраильских симпатий: президент партии Амит Шах, комментируя визит Моди, назвал еврейское государство «истинным другом Индии». Он гордится тем, что его партия уделяет отношениям с Израилем приоритетное внимание.

Индийские националисты изначально относились к Израилю крайне положительно: им по душе была идея государства, построенного на религиозном фундаменте. Один из лидеров индийских ультраправых Мадхав Садашив Голвалкар утверждал, что арабы — это исламизированные иудеи, и призывал евреев очистить Палестину от арабов, если они хотят сохраниться как нация. Именно при националистическом правительстве Атала Бихара Ваджпаи израильский премьер впервые посетил Индию: в 2003 году Ариэль Шарон прилетел в Нью-Дели с визитом, и его приняли как дорогого гостя, несмотря на массовые протесты мусульман. Да и сам Моди уже бывал в Израиле в 2006 году, еще не будучи премьером, и не раз выражал симпатию к этой стране.

Хотя глава МИД Индии Сушма Сварадж до сих пор утверждает, что никаких изменений в позиции Индии по палестинскому вопросу не произошло, действия Нью-Дели говорят об обратном. Когда в 2014 году во время операции «Нерушимая скала» Совет ООН по правам человека голосовал за резолюцию, осуждающую израильских военных, Индия воздержалась — вопреки ожиданиям арабских стран.

Дайте нам оружие

Ничего удивительного в этом нет: Израиль сейчас — один из главных поставщиков вооружений для Индии, а Индия — самый крупный импортер израильского оружия. Нью-Дели тратит на закупки израильских вооружений миллиарды долларов. Еврейское государство продает индийцам БПЛА, электронные комплексы, ракеты «земля-воздух», системы АВАКС, противотанковые ракеты и пусковые установки.

Но главное даже не в этом. Израиль не просто готов продавать свои ракеты, дроны и высокотехнологичное оборудование — израильские фирмы, в отличие от американских, согласны делиться ноу-хау и работать в тесном сотрудничестве с индийскими компаниями. Для Моди с его концепцией «Сделано в Индии» это критически важно.

Двусторонние экономические связи, однако, живы не войной единой: Индия вышла на девятое место среди торговых партнеров еврейского государства. Израильский экспорт в Индию вырос с 200 миллионов долларов в 1992 году до 4,2 миллиарда в 2016-м. Израиль готов предоставить именно те технологии, в которых Индия отчаянно нуждается — от аграрных до космических. По итогам визита Моди подписано семь соглашений в самых разных областях, включая договор о создании совместного инновационного фонда с капиталом 40 миллионов долларов.

Грусть через забор

Пока в Израиле произносили речи об индийско-израильской дружбе, за стеной царило горькое разочарование. В Палестине до последнего ждали, что индийский премьер заедет в Рамаллу, как обычно делали мировые лидеры до него. Но Моди показательно отказался от встречи с Махмудом Аббасом.

«Мы рассчитывали, что Моди посетит и Израиль, и Палестину, — объяснил замминистра иностранных дел Палестины Тасир Джарадат. — Если кто-то надеется играть роль посредника и нести послание мира, ему следует посетить обе страны».

Но, похоже, палестинцам придется привыкать к новому формату отношений с Индией. Нарендра Моди планирует задержаться во власти всерьез и надолго, и не готов отказываться от дружбы с Израилем, к которой Индия так долго шла.

к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов

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