Моди пригласил Трампа посетить Индию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил в свою страну президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Белый дом, в свою очередь, заявил, что Трамп принял приглашение главы индийского правительства. Пока при этом никаких сроков не называется.

Моди, находясь с визитом в Вашингтоне, провел с американским лидером переговоры. Трамп призвал его приложить больше усилия для ослабления торговых барьеров с индийской стороны. По словам президента, он хотел бы, чтобы торговые отношения между двумя странами были бы «справедливыми и взаимными».

Президент США выразил удовлетворение недавним индийским заказом на 100 новых американских самолетов. Он добавил, что Соединенные Штаты рассчитывают увеличить экспорт энергии, в том числе заключить крупный долгосрочный контракт на реализацию американского природного газа.