Смерть на обочине

Не успели утихнуть страсти вокруг кровавой трагедии в Москве, где бывший сотрудник ГИБДД расстрелял сожительницу и покончил с собой, как в тот же день, 11 июля, майор внутренней службы 39-летний Сергей Кадацкий убил жену и тяжело ранил тестя под Ростовом-на-Дону. По предварительным данным, на страшный шаг офицера толкнули ссоры на бытовой почве, которые разделили супругов. Подробности произошедшего выясняла «Лента.ру».

Засада для жены

По словам официального представителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Галины Гагалаевой, на основании имеющихся данных можно предположить, как развивались события вечером вторника, 11 июля.

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Майор Сергей Кадацкий взял официально зарегистрированные на его имя охотничий карабин и травматический пистолет и выехал на трассу «Ростов — Таганрог» на своей Hunday Elantra. Кадацкий знал, что по этой дороге будут проезжать его 36-летняя жена Юлия и 57-летний тесть. Около 17:30 он действительно увидел Hynday Solaris, на котором ехали родственники: тесть был за рулем, Юлия — рядом с ним, на переднем пассажирском сиденье.

Сразу после этого Кадацкий открыл по машине огонь из карабина. Автомобиль остановился под градом выстрелов, убийца подошел к нему и, убедившись, что Юлия мертва, попытался добить водителя при помощи травматического пистолета, после чего скрылся с места происшествия.

Кадр: Дмитрий Апалунин / YouTube

Раненый мужчина пришел в себя в тот момент, когда на место происшествия прибыли оперативники.

«Это сделал мой зять Сергей Кадацкий, он в милиции служит», — сумел сказать стражам порядка истекающий кровью водитель. Он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

По кровавым следам

Сразу после того, как о случившемся стало известно правоохранительным органам, в Таганроге был введен в действие план «Сирена». Около 19:30 автомобиль Кадацкого заметили на перекрестке улиц Оганова и Таганрогской — однако остановить водителя оказалось непросто. Началась погоня, которая, впрочем, продлилась недолго: майор был задержан; сопротивления он не оказывал.

При этом оружия ни при нем, ни в машине не оказалось. Как выяснилось, Кадацкий выбросил его после преступления; позже следователи нашли «стволы» и направили их на экспертизу.

Судя по кадрам с места событий, Кадацкого очень удивил факт задержания. «Я же мент тоже, вы чего!» — возмущался он, сидя на корточках со сведенными за спиной руками в наручниках.

По словам Галины Гагалаевой, по факту убийства, предположительно совершенного Кадацким, следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») и части 3 статьи 30 вкупе со статьей 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Туманные мотивы

Что же толкнуло Кадацкого на страшное преступление? По первоначальным данным, недавно офицер проиграл в суде иск об определении места проживания детей — их оставили матери. Это якобы и толкнуло офицера на преступление: он полагал, что после ее смерти дети могли вернуться к нему. Однако позже эта информация подтверждения не нашла: хотя Сергей Кадацкий и его жена уже несколько месяцев жили раздельно, формально они по-прежнему состояли в браке, а общих детей у них не было.

«В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и пояснил, что на протяжении нескольких месяцев между ним и супругой происходили ссоры на бытовой почве, в результате которых они стали жить раздельно. В день происшествия мужчина, зная, что супруга и ее отец будут проезжать по трассе «Ростов — Таганрог», дождался их появления, достал охотничий карабин и произвел несколько выстрелов в сторону потерпевших. После того как машина, в которой находились потерпевшие, остановилась, Кадацкий произвел еще несколько выстрелов из травматического пистолета. Впоследствии подозреваемый скрылся с места преступления, выбросив оружие. Оно найдено следователями и отправлено на экспертизу», — рассказала «Ленте.ру» Галина Гагалаева.

Изгнание из органов

Днем 12 июля официальный представитель регионального управления СКР сообщила, что раненый Кадацким отец Юлии прооперирован, но по-прежнему находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Никаких прогнозов медики не дают.

По имеющейся у «Ленты.ру» информации, тесть Кадацкого долгое время работал прокурором одного из районов Ростовской области, его жена была нотариусом. У 36-летней Юлии остался 19-летний сын.

Что до предполагаемого убийцы, то через несколько часов после преступления пресс-служба МВД России официально распространила заявление, согласно которому майор Кадацкий уволен из органов внутренних дел по компрометирующим основаниям (то есть без права на пенсию), а по результатам начатой служебной проверки его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Вечером 12 июля Галина Гагалаева заявила о том, что предполагаемый виновник расстрела под Ростовом арестован.

Стоит отметить, что минувший вторник наверняка надолго войдет в отечественные криминальные хроники. За несколько часов до того, как Сергей Кадацкий расстрелял жену и тестя под Ростовом-на-Дону бывший сотрудник ЦСН (подразделения по обеспечению безопасности первых лиц государства) ГИБДД России Анатолий Соломахин в торгово-офисном центре на Алтуфьевском шоссе в Москве застрелил Рамилю Н., после чего покончил с собой. Позже выяснилось, что жертва и душегуб — бывшие любовники.