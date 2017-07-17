Король и пара русских

Прошедший в Лондоне Уимблдон не стал самым зрелищным, но надолго запомнится любителями тенниса: на нем была переписана история. Ключевые моменты и основные итоги минувшего турнира «Большого шлема» — в материале «Ленты.ру».

Официально величайший

Главный герой не только последних двух недель, но и всего сезона — Роджер Федерер. Основной фаворит не просто победил на Уимблдоне, он впервые в карьере на протяжении всего турнира не отдал соперникам ни сета. Это уникальное достижение в последний раз покорялось Бьорну Боргу в 1976 году. Легендарному шведу было тогда 20 лет. Роджеру сейчас без трех недель 36.

На пути к решающему матчу Федерер победил трех мастеров игры на траве: Григора Димитрова, Милоша Раонича и Томаша Бердыха. Первый бывал в полуфинале Уимблдона (2014), другие два — в финале (2016 и 2010 соответственно). В титульной встрече Роджеру противостоял старый знакомый — хорват Марин Чилич, славящийся умением играть на быстрых кортах. В 2014 году он камня на камне не оставил от Федерера в полуфинале US Open, а на прошлогоднем Уимблдоне был в одном мяче от победы в четвертьфинале, но Роджер тогда совершил один из самых ярких камбэков.

Финальный матч, вопреки опасениям поклонников Федерера, не получился конкурентным. Чилич мощно начал, но уже к середине первого сета стал допускать много ошибок, которые позволили Роджеру выйти вперед. Если швейцарец чувствует запах крови на центральном корте Уимблдона, то он съедает добычу в любом случае. Чилич не стал исключением: он взял лишь восемь геймов в финале, избавив многомиллионную армию фанатов швейцарца от жутких переживаний.

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Эта победа стала для Федерера восьмой на Уимблдоне, и это абсолютный рекорд. До 16 июля 2017 года он делил первое место по количеству титулов с американцем Питом Сампрасом и британцем Уильямом Реншоу, теперь же остался на вершине в гордом одиночестве. Впервые Роджер победил на кортах Всеанглийского теннисного клуба в 2003-м, но с тех пор ничуть не постарел. Как справедливо заметил Томаш Бердых после поражения в полуфинале, Федерер — единственный теннисист, на котором никак не сказывается возраст.

14 лет назад, когда швейцарец победил на Уимблдоне в первый раз, за его успехом с трибуны наблюдала возлюбленная Мирка Вавринец. Сейчас она уже в статусе жены закрыла лицо руками от счастья в компании четверых детей: восьмилетних дочек-двойняшек и трехлетних сыновей-близнецов.

Федерер после победы на Уимблдоне-2003 Фото: Alex Livesey / Getty Images

Вряд ли в мире есть спортсмен, которого уважали бы больше, чем Роджера Федерера. Защитник «Барселоны» Херард Пике поставил его в один ряд с баскетболистом Майклом Джоржаном и Лионелем Месси. Бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс добавил в этот список баскетболиста Коби Брайанта, Криштиану Роналду, Рафаэля Надаля, гольфиста Тайгера Вудса, легендарного пилота Ф-1 Михаэля Шумахера, пловца Майкла Фелпса, мотогонщика Валентино Росси и Серену Уильямс.

Конечно, Роджер — величайший теннисист и один из самых успешных людей в истории спорта. Его отправляли на пенсию уже много раз, но он продолжает побеждать на турнирах серии «Большого шлема» и «Мастерс». В 35 лет он проводит лучший сезон в карьере и не устает с легкостью делать вещи, которые для всех остальных теннисистов невозможны.

Молодость бьет опыт

В женском одиночном разряде победу одержала испанка Гарбинье Мугуруса, на решающих стадиях турнира показавшая теннис космического уровня. В полуфинале она лишь два гейма отдала словачке Магдалене Рыбариковой, а в финале не оставила шансов заслуженной и уважаемой Винус Уильямс.

37-летняя американка, пять раз побеждавшая на Уимблдоне, в этом сезоне играет почти как в лучшие годы, но победить на турнире «Большого шлема» пока не может. В финале с Мугурусой она смогла добраться до сетболов в первой партии, но упустила их, а потом 23-летнюю испанку было уже не остановить — 7:5, 6:0. Это поражение стало для Винус вторым в финалах турниров «Большого шлема» в 2017 году. В титульном матче на Australian Open ее остановила родная сестра Серена, пропустившая нынешний Уимблдон из-за беременности.

Мугуруса же завоевала второй титул на «Шлемах» (первый — на «Ролан Гаррос» в 2016-м) и продолжает укрепляться в статусе одной из доминирующих теннисисток поколения.

Пара русских

Российский теннис на прошедшем Уимблдоне отметился ярко. Главный успех — победа Елены Весниной и Екатерины Макаровой в парном разряде. Россиянки одержали третью победу на турнирах «Большого шлема», подтвердив статус одной из лучших пар мира. В финале они разгромили Чань Хаочин из Тайваня и Монику Никулеску из Румынии со счетом 6:0, 6:0. В предыдущий и единственный раз «сухую» победу в финале Уимблдона одерживали в 1953 году Ширли Фрай и Дарлин Хард.

Екатерина Макарова (слева) и Елена Веснина Фото: Globallookpress.com

В одиночном разряде лучше других проявила себя Светлана Кузнецова. До четвертьфинала она не проиграла ни сета и уже всерьез считалась едва ли не фаворитом номер один на титул, но с поймавшей кураж Мугурусой справиться не смогла. Другие россиянки не добрались до третьего круга.

Наши мужчины проявили себя относительно неплохо. Даниил Медведев обыграл третью ракетку мира Станисласа Вавринку, но уступил малоизвестному бельгийцу Рубену Бемельмансу в пяти сетах. Тот матч запомнился больше скандалом, чем игрой. После встречи Даниил, раздосадованный явными ошибками судьи, бросил в нее несколько монет, за что позднее был оштрафован на 14,5 тысячи долларов.

Прошли по раунду 35-летний Михаил Южный и 19-летний Андрей Рублев. Молодой и талантливый Карен Хачанов добрался аж до третьего круга, где не без борьбы проиграл Рафаэлю Надалю. Словом, российская молодежь продолжает прогрессировать. Внимание на нее обратил даже Борис Беккер.

«Я вижу, что новое поколение очень близко к топ-уровню: Александр Зверев, Ник Киргиос, Доминик Тим и пара русских, которых я видел, очень перспективны», — сказал семикратный победитель турниров «Большого шлема». Такие авансы нужно оправдывать.