Россиянки Веснина и Макарова победили в финале Уимблдона

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина обыграли Чань Хаочин из Тайваня и Монику Никулеску в финале Уимблдона в женском парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась вечером в субботу, 15 июля, в Лондоне. Российская пара не отдала соперницам ни одного гейма, победив в двух партиях — 6:0, 6:0. Спортсменки провели на корте 54 минуты. Для Весниной и Макаровой эта победа стала первой на Уимблдоне.

Ранее 15 июля поляк Лукаш Кубот и бразилец Марсело Мело в финале мужского парного разряда оказались сильнее австрийца Оливера Мараха и хорвата Мате Павича — 5:7, 7:5, 7:6, 3:6, 13:11. В женском одиночном разряде победу одержала испанка Гарбинье Мугуруса, которая в двух сетах обыграла американку Винус Уильямс — 7:5, 6:0.

Турнир завершится 16 июля финальным матчем в мужском одиночном разряде, в котором встретятся швейцарец Роджер Федерер и хорват Марин Чилич. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов.