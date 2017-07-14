Определились финалисты Уимблдона в мужском одиночном разряде

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл чеха Томаша Бердыха в полуфинале Уимблдона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 14 июля, в Лондоне. Федерер одержал победу в трех сетах — 7:6, 7:6, 6:4. Спортсмены провели на корте 2 часа 18 минут.

В финале турнира, который состоится 16 июля, швейцарец встретится с представителем Хорватии Марином Чиличем, который впервые в карьере дошел до решающего матча на Уимблдоне. В полуфинале он оказался сильнее американца Сэма Куэрри — 6:7(6), 6:4, 7:6(3), 7:5.

Победителя в женском одиночном разряде определят американка Винус Уильямс и испанка Гарбинье Мугуруса. Они сыграют 15 июля. В финал женского парного разряда вышли россиянки Елена Веснина и Екатерина Макаровва.

Уимблдон в 2017 году проходит в Лондоне с 3 по 16 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов.