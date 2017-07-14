Начало матча на Уимблдоне было отложено из-за нижнего белья теннисиста

Начало матча третьего раунда Уимблдона в юношеском одиночном разряде между латвийцем Юрием Родионовым и австралийцем Блэйком Эллисом было отложено из-за несоответствующего дресс-коду нижнего белья первого спортсмена. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг в своем аккаунте в Twitter.

Встреча состоялась в четверг, 13 июля. Судья матча заметил, что на Родионове надето белье черного цвета, хотя по правилам вся одежда теннисистов должна быть белой. Латвиец был вынужден покинуть корт, чтобы сменить его, из-за чего встреча была отложена на десять минут.

Переодевшийся Родионов в итоге одержал победу в трех партиях — 6:3, 6:7, 6:3.

Уимблдон в 2017 году проходит в Лондоне с 3 по 16 июля.