В сети восхитились ударом Федерера в четвертьфинале Уимблдона

Болельщики выразили восхищение обводящим ударом швейцарского теннисиста Роджера Федерера в четвертьфинале Уимблдона с канадцем Милошем Раоничем. Видео опубликовано на странице австралийского фаната по имени Адам Джозеф в Twitter.

«Я по-прежнему не понимаю, как Роджер Федерер выполнил этот форхэнд. Точно в середину чертовой линии. Магия», — написал болельщик.

В комментариях пользователи сети называют 35-летнего швейцарца волшебником и зверем.

Матч Федерера и Раонича прошел в среду, 12 июля, и завершился победой швейцарца со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (7:4). Эффектный обводящий удар был выполнен на тай-брейке третьего сета при счете 4:3 в пользу Федерера и принес ему решающее преимущество в мини-брейк.

В полуфинале семикратный победитель Уимблдона сыграет с чехом Томашем Бердыхом, игравшим в финале британского турнира «Большого шлема» в 2010 году. Встреча пройдет в пятницу, 14 июля.