Макарова и Веснина вышли в финал Уимблдона

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал Уимблдона в парном разряде, обыграв немку Анну-Лену Гренефельд и представительницу Чехии Квету Пешке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Полуфинальная встреча состоялась в пятницу, 14 июля, и завершилась победой россиянок в двух сетах 7:5, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут.

В финале Макарова и Веснина встретятся с победителями другого полуфинала, в котором сыграют Чань Хаочин (Китайский Тайбэй) / Моника Никулеску (Румыния) и Макото Ниномия (Япония) / Рената Ворачова (Чехия).

13 июля определились финалистки Уимблдона в женском одиночном разряде. Американка Винус Уильямс, обыгравшая в полуфинале представительницу Великобритании Йоханну Конту, встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, оказавшейся сильнее спортсменки из Словакии Магдалены Рыбариковой.

Уимблдон в 2017 году проходит в Лондоне с 3 по 16 июля. Призовой фонд соревнований составляет 41 миллион долларов.