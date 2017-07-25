По сельской улице с оркестром

В сербской курортной этнодеревне Дрвенград, построенной режиссером Эмиром Кустурицей для съемок фильма «Жизнь как чудо», завершился Пятый международный фестиваль русской музыки «Большой», проходящий при поддержке компании «Газпром нефть». «Лента.ру» побывала в Сербии и проследила за первыми шагами юных российских талантов на зарубежной сцене.

Все три дня фестиваля жизнь крошечной, совершенно кинематографически-декоративной деревеньки из маленьких одно- и двухэтажных избушек с традиционными для этих мест высокими, крытыми дранкой крышами, разбросанных на склоне холма у горы Мечавник, была подчинена исключительно классической музыке. И деревня, одновременно безмятежно-буколическая и фантасмагорическая — Кустурица назвал мощеные местным камнем и старыми шпалами улицы-лестницы, площади и концертный зал именами важных для него исторических персонажей (Теслы, Че Гевары, Феллини, Тарковского, Бергмана, Марадоны и даже Никиты Михалкова), — восприняла «нашествие» вполне органично.

В конце концов, созданный как декорация к фильму о желании людей быть вместе, несмотря на сколь угодно жестокий рок, Дрвенград стал отличным фоном для музыкального форума и конкурса, объединяющего талантливую молодежь из разных уголков славянского мира — от Белграда до Питера и Омска. Конкурсанты репетировали на полянах между домиками, прямо под открытым небом. А основатель фестиваля Кустурица (подолгу живущий в Дрвенграде, в своем доме — то ли дачном, то ли деревенском: с расписными столиками, английским креслом, обитым штофом в цветочек, и множеством книг), в очередной раз выступил его щедрым и гостеприимным хозяином.

Музыкальный праздник начался со всеми праздничными атрибутами. Открыли его Эмир Кустурица и Александр Дыбаль, член правления компании «Газпром нефть». В самый торжественный момент, разбивая лишний пафос, по сцене, устроенной на вертолетной площадке, пробежала пятнистая деревенская кошка. Смешно и символично: фестиваль, хоть и международный, — домашний, деревенский, практически родственный.

Открытие фестиваля «Большой» Фото предоставлено ПАО «Газпром нефть» 1 /5

Созданный в 2015 году симфонический оркестр «Большой» — «крестное дитя» фестиваля, в состав которого вошли некоторые участники конкурсной программы прошлых лет, — сыграл на увертюру Чайковского «1812 год». Потом (к полнейшему восторгу юных гостей фестиваля во главе с сербским детским хором «Колибри») прогремел фейерверк, а в финале концерта на сцену вышел Роман Симович, один из лучших в Сербии (да и во всей Европе) скрипачей, концертмейстер Лондонского симфонического оркестра.

Симович — своеобразное олицетворение российско-сербского культурного диалога: на своей скрипке Страдивари 1709 года он регулярно солирует с оркестром Мариинского театра. В первый вечер фестиваля музыкант играл Первый концерт для скрипки с оркестром Шостаковича, днем позже уже со своим струнным квинтетом — Дворжака, Шуберта и Рахманинова. В последний вечер эстафету у Симовича принял сыгранный дуэт скрипачки Татьяны Самуил и виолончелиста Юстуса Гримма, профессоров Королевской консерватории Антверпена и коллег по струнному квартету «Малибран». Их выступление предварили арии в исполнении сербской солистки Сиднейской оперы, меццо-сопрано Милияны Николич. Высокая и статная, с лицом и фигурой кинозвезды, Милияна снискала заслуженные аплодисменты гостей.

Но настоящую овацию публика устроила Валерию Гергиеву, чудом выкроившему время в своем расписанном по минутам гастрольно-репетиционном графике, чтобы прилететь в Дрвенград и вручить «Золотую матрешку» на закрытии фестиваля. Счастливчиками, получившими приз из рук маэстро, стали победители конкурса в старшей возрастной группе — сербский квинтет аккордеонистов Accordeus, три девушки и двое молодых людей, студенты Музыкальной академии в Восточном Сараево.

Победители конкурса получают приз Фото предоставлено ПАО «Газпром нефть» 1 /5

Сербы вообще заняли весь пьедестал почета в старшей возрастной группе, забрав и серебряную, и бронзовую матрешки. А вот в младшей группе первое и третье места достались россиянкам: пианистке Светлане Зверевой из Санкт-Петербурга и певице-сопрано Виолетте Сабаевой из Омска. «Мы с преподавателями долго готовились, вместе выбирали программу, — рассказала «Ленте.ру» Светлана. — Я репетировала по три-четыре часа ежедневно несколько месяцев, чтобы показать, на что способна». Кстати, пианистка, увлекающаяся композиторами-романтиками, не только постоянно и упорно занимается музыкой — в Музыкальном лицее Санкт-Петербурга она отлично учится и по общеобразовательным предметам. В Сербии Свете очень понравилось: «Там красиво, и хотя бы три дня теплого лета удалось захватить», — сказала девушка.

Нематериальный, но не менее весомый подарок от знаменитого дирижера получил оркестр «Большой»: его руководитель Срболюб Динич ненадолго уступил дирижерский пульт своему легендарному коллеге, и Гергиев провел с оркестрантами короткий мастер-класс. «Он нас словно "собрал" одним движением, мы даже зазвучали иначе, — признался потом один из музыкантов. — Поиграть с таким дирижером, пусть даже недолго, — уникальная возможность для каждого из нас».

Об уникальных возможностях, которые предоставляет юным музыкантам фестиваль «Большой», говорил и член жюри конкурса, народный артист России пианист Юрий Розум. «Детям важно привыкнуть к конкуренции, преодолеть страх сцены, превратить ненужный и даже вредный нервный «мандраж» в благородное воодушевление, которое позволяет наилучшим образом показать все, на что способен артист, — сказал Юрий Александрович корреспонденту «Ленты.ру». — И конкурсы им в этом помогают. Особенно такие камерные, практически домашние, как «Большой». Злоупотреблять публичными выступлениями в юном возрасте не стоит, но в разумных пределах это полезно». Среди участников конкурса — стипендиаты Международного благотворительного фонда Юрия Розума.

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Звездой внеконкурсной программы «Диалог талантов» стала юная пианистка из Белоруссии София Курлович. Крошечная, но абсолютно уверенная в себе восьмилетняя блондинка учится в подготовительном классе Солигорской детской школы искусств и параллельно выступает с джазовыми импровизациями вместе с Игорем Бутманом, Денисом Мацуевым и даже в шоу Максима Галкина «Лучше всех». В Дрвенграде София собрала полный зал, оказавший вундеркинду самый теплый прием. Благодаря Софии и ее земляку, студенту Республиканского музыкального колледжа при Белорусской государственной академии музыки Владиславу Хандогию, также участвовавшему в «Диалоге талантов», число стран-участниц фестиваля «Большой» возросло до трех. Возможно, в следующем году из России в Дрвенград приедет еще больше молодых музыкантов из России и Белоруссии — погулять по мощеным улочкам-лестницам, порепетировать на свежем воздухе в тени маленьких домиков, послушать, как играют друзья и конкуренты, и показать свой класс.



Трехдневный праздник классической музыки завершился ночным рок-концертом популярной в Сербии группы «Рибля Чорба», под хиты которой с одинаковым энтузиазмом отплясывали и ровесники немолодых уже музыкантов (коллективу почти 40 лет), и юные исполнители. Такой финал кажется вполне логичным в духе музыкальных пристрастий самого Эмира Кустурицы и его любимой в России группы The No Smoking Orchestra.