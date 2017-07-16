Валерий Гергиев вручил призы победителям «Большого»

В сербском Дрвенграде завершился пятый фестиваль русской музыки «Большой», сообщил корреспондент «Ленты.ру» из Сербии.
В мероприятии принял участие 21 молодой музыкант из Сербии, а также российских городов Санкт-Петербурга, Оренбурга, Тюмени и других. Первый приз — «Золотую матрешку» — в старшей возрастной категории (18-25 лет) сербскому квинтету Accordeus вручил художественный руководитель Мариинского театра дирижер Валерий Гергиев, специально для этого прилетевший в Дрвенград. Серебряная и бронзовая награды также достались молодым сербским музыкантам.
В младшей возрастной категории (13-17 лет) первую премию фестиваля получила юная пианистка из Санкт-Петербурга Светлана Зверева, а «Бронзовую матрешку» — сопрано из Омска Виолетта Сабаева.
Фестиваль русской музыки «Большой» под руководством Кустурицы, который проходит при поддержке компании «Газпром нефть», проводится с 2013 года в деревне Дрвенград, построенной режиссером (национальный парк «Мокра гора», Сербия). На мероприятии в разные годы выступали известные российские и сербские музыканты Денис Мацуев, Юрий Розум, Неманья Радулович, Алена Баева, Милияна Николич, Роман Симович. Пятый фестиваль «Большой» открылся 13 июля 2017 года.
Валерий Гергиев — советский и российский дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра. Народный артист Российской Федерации (1996), Герой Труда Российской Федерации (2013). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1993, 1998, 2016) и премии Правительства РФ (2015).
Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссер. Дважды удостаивался «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля (за фильмы «Папа в командировке» и «Андерграунд»). Кавалер ордена Почетного легиона и российского ордена Дружбы. В 2016 году на экраны вышел фильм Кустурицы «По млечному пути», главную роль в котором исполнила актриса Моника Беллуччи.