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В крепких объятиях

Что пообещал вице-президент США Пенс прибалтийским республикам

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Фото: Ints Kalnins / Reuters

В конце июля вице-президент США Майк Пенс посетил Таллин, где провел коллективную встречу с главами республик Прибалтики. «Мне доверена честь донести до вас очень простое сообщение от президента Америки: мы с вами. Мы — с народами Эстонии, Латвии и Литвы, и будем всегда», — сказал Пенс. «Лента.ру» разбиралась, что означает этот посыл и как развиваются отношения балтийских государств с могущественной заокеанской державой.

«Встреча была теплой и дружеской»

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас так описал свою беседу с Пенсом: «Прежде всего встреча была деловой, очень конкретной, но я также сказал бы, что теплой и дружеской. Основные сигналы с обеих сторон были следующими: Эстония и Соединенные Штаты Америки — активные союзники по НАТО. Для нас важен аспект безопасности, для нас важно сотрудничество в сфере кибер- и цифровых технологий. Разумеется, мы также говорили о расширении сотрудничества между Эстонией и США в сфере экономики и предпринимательства». По словам Ратаса, в ходе беседы также был затронут вопрос размещения в Эстонии зенитно-ракетных систем Patriot, хотя о конкретной дате речь пока не идет. Страны Балтии давно хотят заполучить эти системы, указывая на слабость собственной ПВО.

Поговорил Пенс и с главами прибалтийских республик, после чего президенты Эстонии, Латвии и Литвы — Керсти Кальюлайд, Раймонд Вейонис и Даля Грибаускайте — вместе с высоким гостем дали пресс-конференцию. Американец напомнил, что страны Прибалтики в следующем году отметят столетие со дня своего провозглашения. «США всегда были с Литвой, Латвией и Эстонией, когда они боролись за независимость и не признавали себя частью СССР», — подчеркнул заморский гость. Пенс похвалил Таллин за вклад в военный бюджет НАТО и напомнил, что Эстония — одна из пяти стран альянса, тратящих на оборону два процента от ВВП, а Латвия и Литва достигнут такого же уровня военных расходов в следующем году. «Балтийские страны являются примером», — отметил Пенс и заявил, что сильный и единый альянс необходим прибалтам из-за «непредсказуемого поведения» их восточного соседа. Он заверил, что президент США Дональд Трамп выступает против использования силы по отношению к странам Прибалтики или другим союзникам по НАТО, что США надеются на улучшение отношений с Россией, но недавняя дипломатическая ссора этому не способствует.

Также Пенс похвалил Литву, которая решила закупать газ у американских компаний. «Президент и я были удовлетворены, узнав о решении литовского предприятия купить сжиженный природный газ у США. Когда в следующем месяце первая партия газа будет доставлена, это окажется выгодно не только в плане создания нашего общего благосостояния. Это также будет способствовать безопасности и стабильности в регионе. Я убежден, что данная сделка — первая, но не последняя», — выразил надежду гость.

Со своей стороны президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала выбранный некоторыми европейскими государствами путь экономического развития, предусматривающий сотрудничество с Россией в сфере энергетики: «Мы не зависим ни от какого трубопровода и можем во всем мире выбирать газ за лучшую цену. Европа же выбирает привязку (к газовому трубопроводу — прим. «Ленты.ру»), зависимость, связывает себе руки и тем самым связывает свой экономический потенциал». Также Грибаускайте приветствовала планы Конгресса США ввести новые санкции в отношении России. Как подчеркнула глава государства, «принципиальная позиция Конгресса США — это серьезный сигнал для России, что попустительства энергетическим проектам Кремля и вмешательству во внутреннюю политику других стран не будет».

Непотопляемый авианосец

В Прибалтике визит Пенса восприняли с большой радостью, как знак высокого доверия. Эстонский политолог Аллан Хантсом прокомментировал «Ленте.ру», что приезд чиновника столь высокого ранга объясняется желанием Трампа лучше узнать истинное положение дел в регионе и на основе этого выстроить стратегию действий. «Пенс — человек Трампа до кончиков ногтей, и его мнению о ситуации в Прибалтике президент вполне доверится. Местные СМИ направили все внимание на его дежурное "бла-бла-бла" о неукоснительной поддержке Штатами свободы и демократии в странах Балтии, но это всего лишь обычная форма вежливости иностранного гостя. Обещания о поставке "пэтриотов", конечно, прозвучали весьма обнадеживающе для прибалтийских лидеров, но не стоит забывать, что Трамп прежде всего бизнесмен, а не политик. Блеф и раздувание щек — это любимая тактика набивания цены на залежалый товар», — рассуждает Хантсом.

Заместитель главного редактора портала RuBaltic.ru, уроженец Риги Андрей Стариков в беседе с «Лентой.ру» напомнил, что Прибалтика — лишь один из пунктов в путешествии американского вице-президента. Далее Пенс отправился в Грузию и Черногорию. «Выбор маршрута показывает, что турне носит успокоительный, терапевтический характер. Его цель — еще раз заверить союзников в приверженности Вашингтона принципам коллективной обороны НАТО. В Таллине вице-президент успокаивает пугливую прибалтийскую тройку перспективами поставок ЗРК Patriot, в Тбилиси — поддерживает стремление Грузии присоединиться к альянсу, в Подгорице — поздравляет с почином нового члена НАТО. Разумеется, ни в одной из стран Пенс не забывает упомянуть о "российской угрозе"», — отмечает Стариков.

По его словам, Пенс сейчас реабилитирует образ Североатлантического альянса в глазах партнеров. «Во время избирательной гонки президент Дональд Трамп не самым лестным образом высказывался о НАТО: называл альянс устаревшей организацией, финансовым бременем для США, ругал страны-дармоеды, не желающие "отстегивать" два процента своего ВВП на нужды коллективной обороны. Союзники в той же Прибалтике серьезно заволновались. И теперь деликатный "доктор" Пенс лично командирован снимать это волнение точечно, на местах», — полагает эксперт.

Сопредседатель партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов рассказал «Ленте.ру», что у контактов американской администрации с руководством балтийских стран всегда есть как минимум два измерения — глобальное и европейское. «В сфере глобальной политики правящие элиты балтийских стран стараются использовать российско-американское противостояние с тем, чтобы повышать свое значение в качестве западного форпоста на границах с РФ, навязывая себя в роли "непотопляемого авианосца" — плацдарма для американского военно-политического давления на Москву», — указывает собеседник. По его словам, в годы холодной войны между США и СССР эту же карту удачно разыгрывала Турция, получая в обмен возможность входить в клуб респектабельных западных стран.

Поднять статус любой ценой

По мнению Митрофанова, сейчас, в процессе выхода Великобритании из Евросоюза и кризиса во внутриамериканской политике, роль Германии и в определенной степени Франции в ЕС заметно растет. Политик считает, что для периферийных стран Евросоюза это неблагоприятное явление, поскольку Германия будет постепенно отказываться от курса на выравнивание социально-экономических показателей центра и периферии ЕС. «Поэтому власти прибалтийских стран стремятся укреплять свое неэкономическое значение для Евросоюза, а значит, и для его главной страны — Германии. В этом смысле роль "непотопляемого авианосца" или военного форпоста на границе с враждебной для Запада Россией — это неэкономический аргумент в пользу учета интересов Прибалтики в процессе неизбежного реформирования ЕС», — поясняет Митрофанов.

Он отмечает, что в силу слабости своих экономик и удаленности от европейских центров развития Латвия, Литва и Эстония рискуют не попасть в группу стран ЕС, которые объективно могут составить ядро реформированного Евросоюза, развивающегося с опережающей скоростью по отношению к странам южной и восточной окраин. Но военно-стратегическое значение Прибалтики может заставить Германию на несколько десятилетий обеспечить субсидирование экономики и бюджетов государств региона. При этом нельзя не учитывать и прямую экономическую выгоду от строительства военной инфраструктуры и размещения там дополнительных войск НАТО: часть затрачиваемых на это средств в итоге попадает в прибыль местных предприятий и в бюджеты прибалтийских государств. «Этими экономическими соображениями можно объяснить порой неадекватную воинственность и радикальность высказываний правящих политиков стран Балтии, которые часто сгущают краски и находят "российскую угрозу" даже там, где ее не может быть. Но объяснить — не значит оправдать. Я считаю, что никакими экономическими соображениями нельзя оправдать действия руководства балтийских стран, поддерживающих конфликт между Западом и Россией», — подчеркивает политик.

Вместе с тем Митрофанов напоминает, что еще 15 лет назад регион Балтийского моря был самой мирной частью Евразии, здесь вообще отсутствовали угрозы военного конфликта. Нельзя не отметить, что из всех стран Евросоюза именно Прибалтика (и Польша) отличаются наиболее проамериканскими настроениями своих лидеров. Это оборачивается взаимной выгодой. С одной стороны, Литва, Латвия и Эстония лоббируют интересы Вашингтона в ЕС, отстаивают выдвигаемые американцами инициативы. С другой — покровительство и поддержка со стороны США повышает значимость Прибалтики в глазах ближайших соседей. Поэтому они будут стараться сохранить статус верных партнеров могущественного заокеанского игрока.

Владимир Веретенников

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