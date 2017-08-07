По щучьему велению

Очередной отпуск Владимира Путина в Тыве — с рыбалкой, подводной охотой и прочими мужскими развлечениями в компании с Сергеем Шойгу — как всегда вызвал большой интерес мировых СМИ. Президент был экипирован в одежду отечественной марки «Армия России», что также не осталось без внимания репортеров. Зарубежные стилисты даже попытались дать рекомендации, как одеться в стиле Путина тем, кто не может заказать себе вещи российского производства. Но что делать, если хочется просто спокойно порыбачить, не отвлекаясь на щелканье затворов фотоаппаратов и вопросы корреспондентов? «Лента.ру» решила подобрать гардероб, в котором можно смело отправляться на рыбалку без опаски, что тебя примут за главу государства и начнут снимать во всех ракурсах.

Фото: Farfetch

«Камуфляжная» куртка Sankuanz будет выгодно выделяться на фоне строгой армейской зелени одежды других рыболовов. К тому же розовые, желтые и зеленые разводы на непривычном белом фоне определенно введут в заблуждение и рыбу, что, возможно, позволит ловить ее даже без помощи спиннинга.

Фото: Farfetch

Куртку дополнят брюки лондонского бренда Liam Hodges в модной стилистике colorblocking — сочетание цветов и паттернов, визуально деконструирующих силуэт (в точности как настоящий камуфляж). При виде этой красоты рыбы, скорее всего, просто начнут выскакивать из воды.

Фото: Farfetch

Для отдыха на берегу у костра подойдет вот такой офицерский френч Paul Smith. Классический крой «милитари» в сочетании с игривыми клубничками сигнализирует, что вы — точно не глава ядерной державы.

Фото: Crocs

На контрасте со сладкими ягодами, покрывающими торс, ноги можно украсить «кроксами» в жгучих чилийских перцах.

Фото: Farfetch

На борт катера, конечно, в пластиковых клогах подниматься не очень прилично. В этой ситуации самое время переобуться в яркие кроссовки Stella McCartney — тем более что модель носит оптимистичное название Tomorrow («Завтра»). Застежка на липучке поможет быстро сбросить обувь в экстремальной ситуации.

Фото: Hunter

Продолжая тему обуви: что за рыбалка без резиновых сапог? А поскольку предлагаемая пара британской фирмы Hunter украшена эмблемой гребного клуба Кембриджа, с Путиным вас гарантированно не спутают — всякому известно, что президент учился в ЛГУ.

Фото: Farfetch

На голову следует надеть шляпу — но не строгую зеленую армейскую панаму, а игривый летний хомбург в полоску от Comme Des Garçons Shirt.

Фото: Farfetch

Дополнят ансамбль всеразмерный матерчатый ремень в «армейскую» красно-синюю полоску от Gucci...

Фото: Andy Wolf

...и солнцезащитные очки Might Sun Col в стиле 1980-х от австрийской марки Andy Wolf. Теперь можно смело разматывать удочки и садиться среди камышей — даже если на горизонте и возникнут журналисты, с Путиным вас точно не перепутают!

