На Крите, как и в остальной Греции, несмотря на сексуальную революцию и тотальную глобализацию, чтут традиции, упрямо настаивая на соблюдении ритуалов своих предков. Греческий корреспондент «Ленты.ру» рассказывает о критской свадьбе и особой общественной роли семьи на острове.

Крит населяют горцы. Города служат административными центрами, а настоящая культура — в деревнях, в изобилии рассыпанных по критским горам. На Крите до сих пор сохранилась вендетта, и очень важна принадлежность к определенному клану. А каждый клан состоит из семейств, которые обеспечивают человека защитой, ресурсами, возможностями социализации. Без семьи реализоваться и преуспеть на Крите очень сложно.

Первый вопрос, который задает критянин при знакомстве, можно перевести так: «Откуда ты и чьих будешь?» По фамилии и месту рождения сразу понятно, с кем ты имеешь дело. Нравы достаточно свободные, нет запрета на секс до брака и развод, но критяне упорно твердят: «Семья превыше всего». Правда, в последние десятилетия молодежь не спешит связывать себя брачными узами. Средний возраст невесты — 30 лет, жениха — 40.

Соответственно, бракосочетанию на Крите придается особое значение. Это не просто союз мужчины и женщины, полюбивших друг друга. За женихом и невестой стоят репутации семей. Каждой свадьбе предшествует помолвка. Молодой человек приходит в дом девушки и объявляет родителям, что у него серьезные намерения насчет их дочери.

В местном обществе действует негласный закон: молодые не могут проводить вместе время на людях, не будучи обрученными. После помолвки начинается официальный испытательный срок. У пары еще есть возможность расстаться: при необходимости помолвка расторгается без особых последствий.

Через какое-то время, предварительно подсчитав экономические ресурсы, семьи принимают решение, когда и где праздновать свадьбу. Критская свадьба стоит дорого. Во-первых, экономить на этом не принято. Во-вторых, на тожество придется пригласить много гостей: от трехсот до двух с половиной тысяч. Понятие «свадьба в узком кругу» на Крите отсутствует. Критяне с искренним удивлением смотрят на европейцев, приезжающих жениться на остров вдвоем. Что за странное мероприятие и какой в нем смысл? Ведь свадьба — одно из важнейших событий в жизни. Человек переходит в новый статус, совершается обряд инициации, и это должно быть признано обществом. Поэтому нужно как можно больше свидетелей. Иногда на свадьбу приглашают целые деревни.

На критскую свадьбу может прийти несколько тысяч гостей Фото: Светлана Стрельникова

Молодым не следует думать о тонкостях меню и развлечении гостей. Традиция есть традиция, сценарий давно определен. За неделю до свадьбы жених с братьями и друзьями приходит в дом невесты, чтобы забрать приданое, подготовленное ее матерью. Это оборачивается большим застольем. Прогамос (προγαμοσ — «до свадьбы») может продлиться и пару дней. Все зависит от темперамента гостей. Тогда же отец невесты, ответственный за свадебный стол, дает отмашку на заклание баранов. Баранина в разных видах — основа критской праздничной кухни. К примеру, гамопилафо, первое блюдо, которое подают в качестве обязательной закуски на свадебном ужине, — это рис, отваренный вместе с бараниной. Свадебная ночь обещает быть длинной, а вино будет литься рекой. Чтобы гости дотянули до полуночи, им нужно с самого начала как следует подкрепиться.

Современные европейские свадьбы отличаются порой оригинальными сценариями, необычными нарядами молодоженов и гостей. Критская свадьба, наоборот, стремится точно повторить старинный обряд, который проходили отцы, деды и прадеды. Чем традиционнее, тем большее восхищение праздник вызовет у гостей. Церковное венчание обязательно даже для атеистов. В Греции испокон веков церковь идет рука об руку с государством, поэтому официальное бракосочетание, акт изменения гражданского состояния происходит только в церкви. Да что говорить — до недавнего времени в Греции некрещеных детей не имели права принять в начальную школу, где закон Божий был обязательным предметом.

Баранина в разных видах — основа критской праздничной кухни Фото: Светлана Стрельникова 1 /2

На венчании присутствуют только самые близкие — около ста человек. Остальных гостей ждут к ужину. Жених первым приезжает к церкви. О приближении невесты сообщает какофония автомобильных сигналов. Некогда невеста прибывала на свадьбу на ослике, украшенном цветами и сдобным калачом, в сопровождении музыкантов и родни. Ныне осликов вытеснили автомобили бизнес-класса (их берут в аренду). Но живые цветы и калач по-прежнему украшают свадебный экипаж.

Материалы по теме «Визовый вопрос перестал быть препятствием для россиян» Министр туризма Греции об all inclusive и предпочтениях российских туристов

Первым делом к невесте спешат фотографы. За ними — отец невесты. Ему предстоит передать дочь в руки будущего мужа. Все очень взволнованы предстоящей церемонией и непривычным вниманием со стороны. Невеста вместе с отцом поднимается по ступенькам во двор церкви. Жених в первую очередь целует руку отца девушки, за что получает уже родственный поцелуй в щеку и право поцеловать невесту.

В церкви все залито светом ламп, которые заранее поставила съемочная группа. Батюшка ожидает, когда все соберутся, чтобы начать церемонию. Женщины тут не повязывают судорожно платки при входе в церковь — в греческой церкви это необязательно, девушки не стесняются открытых нарядов. Никто не кладет земных поклонов, не следит за строгим выражением лица. Все просто и естественно. Старшее поколение, прикрыв глаза, отдыхает на галерке, а рядом с парой стоят дети-«ангелочки» с корзинками лепестков. Кажется, что никто, кроме молодоженов, не следит за ходом службы. Гости переговариваются, дети постоянно чего-то громко требуют. Молодоженам жарко от ярких ламп, но они понимают важность момента и не обращают внимания даже на неоднозначные шутки друзей.

Стефана — венчальные венки, связанные между собой лентой Фото: Светлана Стрельникова 1 /2

Важный элемент греческой венчальной церемонии — так называемые стефана, венчальные венки, связанные между собой лентой. Их пара будет хранить всю жизнь в качестве символа нерушимости своего союза. В русской православной традиции вместо стефана используются короны, венцы, которые держат над женихом и невестой.

Когда стефана водружены на головы жениха и невесты, священник трижды проводит пару вокруг алтаря. Это кульминация церемонии и любимый момент детворы. Молодоженов закидывают рисом на счастье и благополучие. Священник благословляет молодоженов словами «Да прикрепится муж к жене своей...» Так заканчивается торжественная часть.

После этого все присутствующие в церкви выстраиваются в очередь, чтобы поздравить молодоженов и вручить свой подарок. Свадьба в критском обществе выполняет еще и функцию кассы взаимопомощи. Предметы быта дарят ближайшие родственники, а все остальные преподносят деньги. Причем каждый конвертик подписан, чтобы молодожены знали, кому сколько полагается в случае свадьбы на их территории. В результате обычно накапливается сумма, достаточная, чтобы купить машину или отремонтировать дом.

Свадебный ужин накрывают на деревенской площади или в специальных центрах с огромным количеством столов, на которых указаны фамилии приглашенных семейств. Очередность блюд и распорядок вечера известны наперед. Никаких сюрпризов. Критянам не нужен профессиональный ведущий, куда важнее заполучить на свою свадьбу музыкантов, виртуозно играющих на лире и лауто.

Иностранцу критская музыка может показаться монотонной и однообразной, а критяне ее обожают и готовы слушать много часов подряд. Весь вечер, плавно переходящий в ночь, компания за компанией будет вставать из-за стола и отплясывать критские танцы на предназначенной для этого сцене. Деньги будут лететь под ноги музыкантам, а невесте придется танцевать со всеми многочисленными новыми родственниками по кругу.

Вместо завершающего торжество фейерверка ближе к рассвету откуда-то принесут автоматы Калашникова, и начнется пальба в воздух. Критяне причисляют себя к европейцам, но, ссылаясь на особые исторические отношения с оружием, не могут отказать себе в удовольствии лишний раз пострелять. Свадьба же!