Добро пожаловать на дно

Европейские благотворители из некоммерческих организаций (НКО) больше не будут спасать мигрантов, бегущих из Северной Африки в Европу. У большинства беженцев теперь два пути: или на морское дно, или в ливийский лагерь, где их ждут побои, изнасилования и, возможно, смерть. «Лента.ру» разбиралась, почему «мигрантоловы» не хотят вытаскивать беженцев из морских пучин и куда девается милосердие, когда речь заходит о деньгах.

Общество спасения на водах

Люди — самый ценный ресурс. Эта простая истина хорошо известна контрабандистам. На протяжении 2016 года лодки, катера и небольшие посудины, под завязку набитые желающими покинуть Черный континент, отчаливали от берегов Ливии, Египта, Туниса и брали курс на север, в Европу — к итальянским, испанским и греческим островам.

До цели доходили не все. Сообщения о гибели пассажиров плавучих «мигрантовозок» приходили чуть ли не ежедневно. На помощь дрейфующим на волнах беженцам спешили военные моряки стран ЕС, сотрудники общеевропейского пограничного агентства Frontex и береговая охрана. Они пытались спасти людей, но их сил и средств было недостаточно.

Тело утонувшего мигранта выбросило на побережье Ливии, 2016 год Фото: Hani Amara / Reuters

И тогда им на помощь пришли благотворительные НКО: они покупали или фрахтовали суда и отправлялись выручать тонущих искателей лучшей жизни. К операции присоединились «Врачи без границ», шведская «Спасем детей» (Save the Children), немецкая «Морской глаз» (Sea Eye), французская «SOS Средиземноморье» (SOS Méditerranée), мальтийская MOAS и многие другие. В общем, сформировалось своеобразное «общество спасения на водах».

В Европу с одной пересадкой

С появлением на морских просторах добровольных спасателей организаторы перевозок беженцев в поисках наживы резко изменили тактику своих действий. Раньше они старались довезти своих клиентов до точки назначения, но это было опасно: на пути туда или обратно утлые суда могли быть запросто перехвачены пограничниками. Кроме того, львиную долю затрат составляла стоимость топлива.

Обе проблемы решили одним махом. Лодки стали заправлять лишь на треть, а то и меньше, чтобы топлива хватило только для выхода в нейтральные воды. После того как бензин кончался, лодки ложились в дрейф, подавался сигнал SOS. Через какое-то время к посудине подходили те или иные спасатели и брали на борт терпящих бедствие «путешественников». Затем их с комфортом доставляли в порты — преимущественно итальянские. Впрочем, первоклассным сервисом могли насладиться не все: из-за шторма или запоздавшей реакции на призыв о помощи для многих мигрантов «круиз» оказывался последним.

Доставка с гарантией, или морское такси

В декабре 2016 года европейские пограничники из Frontex заподозрили, что организаторы незаконной перевозки мигрантов и «сердобольные» активисты могут быть связаны определенными финансовыми договоренностями. Логика такова: беженцы платят за поездку на контрабандистской посудине тысячи евро, часть которых наверняка достается «волонтерам» НКО.

Проанализировав маршруты, по которым двигались волонтерские суда, офицеры заметили: активисты с поразительной точностью подходили к тем точкам, откуда вскоре подавала сигналы бедствия очередная лодка. Они предположили, что данные передавались спасателям заранее — вполне вероятно, что не бесплатно.

Таким образом, гуманитарные корабли превратились в своеобразные морские такси. Правоохранительным органам такой расклад с фейковой благотворительностью не понравился: прокуратура Италии возбудила уголовное дело о нелегальной переправке людей. Оно расследуется до сих пор, в качестве подозреваемых в нем фигурируют волонтеры из немецкой компании Jugend Retter («Молодежь спасает») и «Врачи без границ».

Пересадка мигрантов на судно НКО Jugend Rettet в открытом море Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Чтобы покончить с порочной практикой, итальянские власти разработали специальный кодекс, который регламентирует деятельность судов НКО при спасении мигрантов. Среди предложенных мер, например, — допуск вооруженных полицейских на борт судов и запрет на пересаживание спасенных с одного корабля на другой. Однако большинство НКО этот кодекс соблюдать отказались и предпочли уйти с гордо поднятой головой, объявив о сворачивании своих миссий в Средиземном море.

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В штыки встретили кодекс и правозащитники. Amnesty International, в частности, заявила, что документ появился на фоне широкой кампании, цель которой — дискредитировать действия спасательных групп. По словам представителей организации, еврочиновникам нет никакого дела до страданий беженцев, им не нужны волонтеры, они предпочитают, чтобы хорошо подготовленная ливийская береговая охрана отлавливала мигрантов на выезде, а те не валили толпами в ЕС.

«Amnesty International и Human Rights Watch документально зафиксировали бесчеловечные и нарушающие закон действия сотрудников ливийской службы береговой охраны», — говорится в заявлении правозащитников.

Активисты испанской НКО Proactiva спасли около 200 мигрантов, 17 августа 2017 года Фото: Yannis Behrakis / Reuters

«Учитывая масштабы трагедий, происходящих на море, и ужасающие злоупотребления, с которыми мигранты и просители убежища сталкиваются в Ливии, Евросоюз должен вместе с Италией работать над тем, чтобы расширять и активизировать поисково-спасательные операции в ливийских территориальных водах, а не ограничивать их», — заявила директор программ Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Джудит Сандерленд.

Огонь на поражение

10 августа ливийские власти действительно объявили о создании собственной службы поиска и спасения (SAR) в своих территориальных водах. Начиная с этого дня суда НКО не могут входить в 12-мильную (22 километра) прибрежную зону и участвовать в проводимых операциях. При этом ливийская береговая охрана не только гоняет суда НКО, но и отлавливает лодки с беженцами, которых направляют в специальные лагеря. Европа с радостью оказывает помощь местным властям, между Римом и Триполи заключено специально соглашение: подготовку ливийских моряков, стерегущих покой европейцев от мигрантов, проводят итальянские коллеги.

Глава итальянского отделения «Врачей без границ» Лорис де Филиппи выразил недовольство последствиями этого решения: «Если гуманитарные корабли уйдут из Средиземного моря, там будет больше смертей. Те, кто не утонет, вернутся в Ливию. А мы знаем, что это страна, в которой нет верховенства закона, где процветает произвол и крайнее насилие в отношении мигрантов».

Лорис де Филиппи недалек от истины. О том, что творится в мигрантских центрах, подробно говорится в докладе гуманитарной организации Oxfam. Специалисты Oxfam опросили 31 женщину и 127 мужчин из тех, кто сумел выбраться из этих «лагерей смерти».

Все женщины, кроме одной, признались, что подвергались сексуальному насилию. Об изнасилованиях говорили и некоторые мужчины. Три четверти опрошенных обоих полов рассказали, что были свидетелями убийств и пыток беженцев. «В камере, где я находился, было полно мертвых тел. Я видел, как солдаты сломали нос одному парню и так сильно ударили его по голове, что он ослеп. Они сломали мне палец и порезали левую ногу ножом», — живописал 18-летний беженец Ламин из Сенегала.

Подавляющее большинство выживших заявили, что подверглись бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, а 80 процентов пожаловались, что им регулярно отказывали в еде и воде.

Впрочем, эти признания мало интересуют власти европейских стран, особенно Италии, в которую с начала 2014 года пожаловали около 600 тысяч беженцев. Рим устал ждать помощи Евросоюза и решил действовать своими методами.

Итальянские чиновники почти не скрывают своей радости: они надеются, что теперь поток беженцев резко снизится. «Эпоха дикого покорения Италии беженцами закончена», — уверенно (хоть и на условиях анонимности) заявил представитель МИД страны газете La Repubblica.

