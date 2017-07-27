Макрон пообещал фильтровать беженцев в Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал этим летом открыть в странах Северной Африки центры по фильтрации беженцев. Об этом сообщает Le Figaro.

Материалы по теме Море, беженцы, гашиш В Средиземноморье возникла смычка исламистов, контрабандистов и мафиози

По словам французского лидера, сейчас через Средиземное море в направлении Европы готовы отправиться от 800 тысяч до миллиона человек. «Люди подвергают себя сумасшедшему риску, не имея никакого права на убежище», — заявил Макрон.

По его задумке, именно в таких центрах будет проводиться первичная обработка документов лиц, желающих получить статус беженца, и отсев тех, кто на этот статус не может претендовать. В то же время Макрон признал, что другие страны Европы без энтузиазма воспринимают его инициативу, но он все же намерен довести эту идею до реализации.

Как уточняет BBC News, с начала этого года по средиземноморскому маршруту в Европу из Африки прибыло более 110 тысяч человек. Во время опасного путешествия утонули не менее 2300 беженцев.