Бунтующих мигрантов в Риме усмирили водометами

Итальянская полиция разогнала мигрантов в Риме, бунтовавших на площади Пьяцца Венеция. Кадры публикует Ruptly.

Беженцы были недовольны тем, что ранее стражи порядка выселили их товарищей, оккупировавших одно из близлежащих зданий. Полицейские применили водометы для разгона толпы, мигранты в ответ попытались забросать их камнями и всем, что попадалось под руку.

Власти Рима решили выселить большинство мигрантов из занятого ими строения и разместить в виллах в 60 километрах от столицы. При этом дети, женщины и инвалиды смогут остаться на прежнем месте.

