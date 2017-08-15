Наука и техника
 

Найден метод регулирования терпимости к беженцам и мигрантам

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Немецкие и американские ученые показали, что введение окситоцина участвующим в эксперименте людям связано со снижением у последних ксенофобных настроений. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко о нем сообщает EurekAlert!.

В эксперименте приняли участие около 180 человек, средний возраст которых составлял 21-24 года. До и после введения через полость носа (в виде спрея) окситоцина ученые оценили ксенофобные настроения респондентов, показав изображения нуждающихся в помощи беженцев и мигрантов.

Оказалось, что введение окситоцина увеличивало альтруистические настроения (помощь в виде пожертвований) респондентов с низкой ксенофобией.

У участников эксперимента с высокой нетерпимостью к чужому ее уровень снижался (увеличивалась сумма пожертвований), когда, наряду с введением гормона, они получали информацию о бедственном положении мигрантов и беженцев.

Исследование ученых, по их словам, позволяет отследить роль окситоцина, гормона, вырабатываемого гипоталамусом, в социальном поведении отдельных групп людей.

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