На этой неделе в сочинской резиденции президента России продолжилась дискуссия о судьбах Ближнего Востока. В среду, 13 сентября, в Бочаров Ручей прибыл премьер-министр Ливана Саад Харири. Следом за ним, но уже не на глазах журналистов, сочинскую «дачу» посетил спецпредставитель президента Ирана, глава МИД Мохаммад Джавад Зариф. На следующий день ближневосточную тематику немного разбавили центральноазиатской — президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, покидающий свой пост, захотел разобраться с нерешенными вопросами.

Гости-противники

В конце августа сочинскую резиденцию посещал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. И в очередной раз делился опасениями насчет растущего влияния Ирана на Ближнем Востоке. Тегеран вовсю вмешивается в дела Сирии, Ирака и Йемена, а также во многом контролирует Ливан, говорил Нетаньяху. Это представляет угрозу не только для государства Израиль, но и для всего мира, убеждал премьер.

«Мы все совместными усилиями побеждаем ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. «Ленты.ру»). Он исчезает, и туда входит Иран», — предупреждал израильский премьер. К слову, в поездке его сопровождала серьезная группа поддержки — директор службы внешней разведки «Моссад» Йоси Коэн и глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат.

Фото: Hassan Abdallah / Reuters Lebanese army are seen greeting by civilian in Ras Baalbek , Lebanon , August 27, 2017. REUTERS/ Hassan Abdallah - RC1C7534B290

И вот, спустя несколько недель, в этой же сочинской резиденции принимали по очереди гостей из Тегерана и Бейрута. Встреча с главой МИД Ирана Мохаммадом Зарифом прошла в полностью закрытом режиме. Журналистов из резиденции к этому моменту уже вывезли. Но все темы лежали на поверхности: как подчеркивают в российском МИДе, у Москвы с Тегераном плотные контакты и постоянные консультации по вопросам, связанным с ситуацией в Сирии, Ираке, Персидском заливе.

Бейрут просит огня

Переговоры с ливанской стороной не отличались такой закрытостью. Темы также были заранее известны. Небольшое государство на Ближнем Востоке на востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем. Впрочем, дело не только в соседях, но и во внутренних кризисах, от которых лихорадит страну. Поэтому, когда во вторник, 12 сентября, с Харири встречался премьер-министр России Дмитрий Медведев, он первым делом поздравил своего визави с ликвидацией экстремистских группировок на территории Ливана. Харири рассказал, что продолжает перевооружение армии и нуждается в военном сотрудничестве с Москвой. Поставки российского вооружения — срочная необходимость в условиях ведущейся операции против террористов. Однако военные эксперты сомневаются, что этот вопрос ливанское руководство сможет решить самостоятельно, без согласования с Вашингтоном.

Саад Харири и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В то же время Бейрут будет рад и экономическому взаимодействию. Среди компаний, принявших решение участвовать в тендере на освоение ливанского шельфа, называют «Новатэк» и «Лукойл». Однако часть шельфового блока, в разведке и разработке запасов которого заинтересованы компании, является предметом территориальных споров между Ливаном и Израилем, что ставит под сомнение планы. Не внушает оптимизма и то, что в день встречи Путина и Харири стало известно о переносе розыгрыша лицензий на геологоразведку шельфовых блоков Ливана — пока на месяц.

«К счастью, уровень политических контактов между нашими странами превосходный», — назвал на встрече с Путиным пока единственное продуктивное направление Харири.

Долгое прощание Атамбаева

В четверг, 14 сентября, в сочинской резиденции гостил уже президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. В этой республике через месяц пройдут президентские выборы. И оставалось не ясным, зачем уходящему лидеру понадобилась еще одна встреча с российским коллегой. За последний год они обстоятельно общались несколько раз. В феврале российский президент приезжал в Бишкек. И вновь повторил этот маршрут в апреле, когда в киргизской столице проходил саммит ЕАЭС. А в конце июня Атамбаев побывал в Москве с государственным визитом. Но и нынешняя встреча лидеров, вероятно, не последняя.

«Нам всегда есть о чем поговорить», — заметил, открывая встречу, Путин. Атамбаев в свою очередь признался, что рад каждой такой возможности. И готов обсуждать даже самые мелкие вопросы. Например, водительские права для мигрантов.

«Хотелось бы как можно больше таких вопросов порешать за тот срок, что у нас остался», — сказал Атамбаев.

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А срок остался небольшой. Полномочия Атамбаева как главы республики истекают 1 декабря. Выборы президента намечены на 15 октября, и агитационная кампания в самом разгаре. Официальный Бишкек не исключает, что предстоящие события могут использоваться для попыток раскачать и без того не самую устойчивую ситуацию в стране. Пытаясь предотвратить такое развитие событий, Атамбаев призывает провести открытые и чистые выборы. По его данным, отдельные политические группы заранее готовятся дискредитировать их итоги.

Сейчас за пост главы республики намерены бороться 13 человек. Сам Атамбаев давно заявил, что на новый срок не пойдет. Согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты, и менять основной закон страны под себя не намерен. Из семейно-клановой нынешняя конституция стала надежной и крепкой опорой Киргизии, считает Атамбаев. И записывает это в свои достижения. Стоит отметить, что оба его предшественника были свергнуты в результате государственных переворотов. Аскар Акаев нашел пристанище в Москве, а Курманбек Бакиев — в Минске.