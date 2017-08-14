Путин провел телефонные переговоры с Назарбаевым и Атамбаевым

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили актуальные темы международной повестки дня и другие вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает сайт Кремля.

Также стороны обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях.

В тот же день состоялся телефонный разговор российского президента с лидером Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита Президента Киргизской Республики в Российскую Федерацию 19–24 июня 2017 года», — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Атамбаев рассказал об итогах прошедшего в Киргизии 20–23 июля международного форума «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи», в котором приняли участие и представители России.