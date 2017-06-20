Путин и Атамбаев подписали декларацию об укреплении союзничества

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев подписали декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнерства между странами по итогам переговоров, прошедших в Кремле во вторник, 20 июня. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министры финансов двух стран, в свою очередь, подписались под протоколом к межправительственному соглашению об урегулировании задолженности Бишкека по кредитам, предоставленным Москвой. О какой сумме идет речь, не уточняется.

Путин на пресс-конференции по итогам саммита подчеркнул, что российские власти высоко ценят сотрудничество с Атамбаевым, срок полномочий которого истекает в конце года. «Хотел бы его поблагодарить за то, что он сделал для развития российско-киргизских отношений, и то, что он делает для развития и поддержки русского языка в Кыргызстане», — сказал он.

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Киргизский президент высказал мнение, что отношения Москвы и Бишкека «от какого-то недоверия и взаимных упреков перешли к взаимопониманию и достигли нового уровня — отношений стратегического партнерства». Он понадеялся, что эта тенденция сохранится и при его преемнике.

Алмазбек Атамбаев прибыл в Москву 19 июня, вечером того же дня лидеры двух стран провели неформальную встречу.

Это вторые переговоры Путина и Атамбаева в двустороннем формате с начала года. 28 февраля российский президент посетил Бишкек. Путин тогда заявил, что Россия поддержит Киргизию на пути интеграции в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Атамбаев покинет пост президента Киргизии до 1 декабря. Конституция страны не разрешает одному человеку занимать высший пост дольше одного шестилетнего срока. Выборы главы государства назначены на 15 октября.

