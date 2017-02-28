Путин пообещал Киргизии поддержку на пути в ЕАЭС

Москва будет поддерживать Киргизию на пути интеграции в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом заявил президент России Владимир Путин во время переговоров со своим киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым в Бишкеке во вторник, 28 февраля. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы знаем, как непросто шли наши переговоры по поводу присоединения к Евразийскому экономическому союзу, как эмоционально и достаточно жестко президент отстаивал интересы Киргизии», — отметил Путин.

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Российский лидер подчеркнул, что в Москве рады наблюдать за процессом «демократического становления» Киргизии.

В свою очередь, Атамбаев выразил уверенность, что отношения двух стран и дальше будут развиваться на основе стратегического союзничества. «Уверен, что до конца года с помощью братской России мы решим все оставшиеся вопросы по полноправному вхождению в Евразийский экономический союз», — заключил глава Киргизии.

Киргизия стала третьей по счету страной, которую Путин посетил в рамках турне по странам Центральной Азии. До этого он пообщался с лидерами Таджикистана и Казахстана.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. В организацию, которая работает с 2015 года, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.