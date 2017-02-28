Путин назвал задачи российского военного присутствия в Киргизии

Россия готова вывести военную базу с территории Киргизии, если Бишкек скажет, что не нуждается больше в российском контингенте. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом республики Алмазбеком Атамбаевым, передает «Интерфакс».

«Если когда-то Киргизстан скажет, что они укрепили настолько свои вооруженные силы, что такая база им не нужна, мы в этот же день уйдем», — сказал Путин.

Он также отметил, что для России «нет никакой необходимости здесь размещать воинский контингент. Он связан только с одним — с обеспечением безопасности в самой Киргизии».

В декабре 2016 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что российская военная база будет выведена из страны после окончания срока договора.

Соглашение о размещении российской военной базы в Киргизии было подписано бывшим президентом страны Курманбеком Бакиевым в 2009 году. Первоначальный срок действия документа заканчивался в 2016-м. Согласно договору, в этом году он мог быть продлен на 49 лет, затем срок мог продлеваться каждые 25 лет. «Мы оставили только на 15 лет (…). Это стоило мне нервов, это не нравилось многим российским министрам, но по этому вопросу я нашел понимание Владимира Путина», — отметил Атамбаев.

Объединенная российская авиационная база Кант расположена в пригороде Бишкека. Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.