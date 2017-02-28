В Госдуме посчитали российскую военную базу в Киргизии очагом стабильности

Власти Киргизии заинтересованы в сохранении российского воинского контингента на территории страны, уверен зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 28 февраля.

«Пока не настало время, чтобы делать заявления о выводе военной базы России с территории Киргизии. Думаю, что руководство Киргизии в настоящее время заинтересовано, чтобы наша военная база была, так как это определенный очаг стабильности», — сказал Швыткин.

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Парламентарий подчеркнул, что с момента размещения объекта в республике обстановка в регионе улучшилась, но о «полной стабилизации говорить преждевременно». «Создание военной базы было продиктовано необходимостью обеспечить безопасность самой Киргизии. Сделано это было по просьбе руководства Киргизии», — напомнил он.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин заявил о готовности вывести военную базу с территории Киргизии в случае, если об этом попросит Бишкек.

Объединенная российская авиационная база Кант расположена в пригороде Бишкека. Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Соглашение о размещении российской военной базы в Киргизии было подписано бывшим президентом страны Курманбеком Бакиевым в 2009 году.