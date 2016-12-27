Песков сравнил таможенный кодекс ЕАЭС со стаканом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оптимистично оценивает перспективы Таможенного кодекса ЕАЭС, сообщает РИА Новости. Документ в целом согласован, несмотря на то, что по некоторым вопросам сохраняются разногласия. «В основном все положения согласованы были на уровне коллегии, на экспертном уровне. Документ — это тот стакан, который скорее полон, чем полупустой», — сказал он.

Как отметил Песков, Таможенный кодекс ЕАЭС жизнеспособен, альтернативы ему нет, рано или поздно он вступит в силу. На прошедшем заседании Высшего Евразийского экономического совета Киргизия и Белоруссия окончательно не согласовали Таможенный кодекс ЕАЭС.

Материалы по теме Союз разрушимый Что мешает полноценной евразийской интеграции

Как пояснил пресс-секретарь российского президента, замечания киргизской стороны связаны с фитосанитарным контролем. Белоруссия также, по его словам, примет Таможенный кодекс, поскольку ранее согласовала его положения.

Гармонизация подходов стран-членов организации по Таможенному кодексу продолжится на уровне правительств стран-членов.

На заседании Высшего евразийского экономического совета в понедельник, 26 декабря, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев первоначально отказался подписать проект нового Таможенного кодекса. Белорусский лидер Александр Лукашенко вообще не присутствовал на встрече. В результате документ все же был подписан.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с января 2015 года. В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Союзный договор предусматривает, что в ряде наиболее чувствительных отраслей экономики формирование общего рынка ЕАЭС будет осуществляться поэтапно. В частности, общие рынки нефти, нефтепродуктов и газа в рамках ЕАЭС начнут функционировать не позднее 2025 года, общий рынок электроэнергетики — к 2019-му, лекарств и медицинских изделий — к 2017 году.