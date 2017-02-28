Путин собрался посетить Туркмению

Президент России Владимир Путин намерен посетить Туркмению в «обозримом будущем». Об этом он заявил в ходе телефонного разговора со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым и лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Беседа состоялась в ходе визита российского президента в Душанбе, сообщается на сайте Кремля во вторник, 28 февраля.

«В связи с этим помощникам президентов и соответствующим ведомствам будут даны поручения о подготовке визита», — говорится в сообщении.

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Днем 28 февраля Путин, как передает РИА Новости, прибыл в Киргизию. Это третья по счету страна, которую посетил российский президент в рамках турне по странам Центральной Азии. До этого, помимо Душанбе, он также побывал в Казахстане и встретился с главой государства Нурсултаном Назарбаевым. Перед переговорами лидеры вместе покатались на лыжах неподалеку от Алма-Аты.

12 февраля в ходе президентских выборов действующий глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран на третий срок. Он занимает пост президента республики с 2007 года.

Последняя встреча Путина с Бердымухамедовым состоялась 1 ноября прошлого года в Сочи.