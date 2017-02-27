Путин назвал ключевую страну для поддержания безопасности в Средней Азии

Таджикистан является ключевой страной по поддержанию безопасности и стабильности в Средней Азии. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой республики Эмомали Рахмоном в понедельник, 27 февраля, передает ТАСС.

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«Как известно, здесь функционирует наша военная база, которая призвана обеспечить безопасность и Таджикистана, и южных рубежей Российской Федерации», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что для Москвы очень важна позиция Таджикистана по региональным проблемам.

26 февраля Путин встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Перед переговорами лидеры двух стран вместе покатались на лыжах неподалеку от Алма-Аты.

После визита в Таджикистан российский президент отправится в Киргизию.