Путин совершит серию поездок в Центральную Азию

Президент России Владимир Путин в ближайшее время совершит несколько поездок по странам Центральной Азии. В частности, он нанесет визит в Таджикистан и Киргизию. Об этом в пятницу, 27 января, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это будет целая серия поездок по центральноазиатским республикам», — сказал Песков, добавив, что позже о ней сообщат в официальном порядке.

По его словам, Москва придает большое значение подготовке к поездке, в рамках которой сейчас ожидается заседание межправкомиссии.

17 сентября Владимир Путин наградил своего киргизского коллегу Алмазбека Атамбаева орденом Александра Невского. Награда была вручена «за большой вклад в укрепление многопланового сотрудничества» между странами. Церемония прошла во время двусторонней встречи глав государств в госрезиденции «Ала-Арча» в Бишкеке.

