Путин выразил соболезнования Атамбаеву в связи с катастрофой «Боинга»

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования киргизскому лидеру Алмазбеку Атамбаеву в связи с авиакатастрофой под Бишкеком. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 16 января.

«В направленной телеграмме глава российского государства подчеркнул, что в России разделяют боль и скорбь дружественного народа Киргизской Республики», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Туманный заход Что на данный момент известно о крушении самолета в Бишкеке

Путин передал слова поддержки родственникам и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее в понедельник стало известно, что в результате катастрофы турецкого грузового самолета «Боинг-747-400» погибли 37 человек. По предварительным данным МЧС Киргизии, при падении лайнера было разрушено 15 домов.

Грузовой самолет авиакомпании ACT Airlines, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке, упал рано утром 16 января. В аэропорту столицы Киргизии стоял густой туман. По данным Минтранса республики, воздушное судно упало при заходе на посадку в 1,5-2 километрах от взлетно-посадочной полосы.