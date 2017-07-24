Атамбаев рассказал об угрозе ракетного удара по авиабазе США в Бишкеке

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что Бишкеку угрожали ракетными ударами, когда в международном аэропорту «Манас» располагалась американская военная база. Об этом в понедельник, 24 июля, он сказал в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«Не буду скрывать, что некоторые страны предупреждали нас, что они готовы в случае необходимости нанести ракетный удар по расположенной на нашей территории авиабазе США», — заявил он.

По его словам, так продолжалось до 2014 года, когда база была выведена из республики. «Наши люди подвергались до этого момента серьезной опасности», — пояснил киргизский лидер.