Атамбаев назвал Россию исторической родиной киргизов

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что Россия является для киргизов исторической родиной. Об этом глава республики сказал, поздравляя соотечественников с Днем Победы, передает Knews.

«Для нас, киргизов, Россия — это наша историческая прародина. Для каждого киргиза являются святыми слова Манас, Алтай, Энесай (Енисей — прим. «Ленты.ру»). Наш народ помнит свои корни и всегда будет рядом с братской Россией, в том числе и в трудные для нее дни», — отметил Атамбаев.

Президент Киргизии также отметил, что, хотя главный подозреваемый в теракте в питерском метро оказался уроженцем Оша, «не надо винить в этом всех узбеков и киргизов». «Ведь он был гражданином России, как и его отец. И с 16 лет жил в России! Возможно, именно ксенофобия и скинхеды как раз и подтолкнули его к экстремизму», — высказал мнение Атамбаев.

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В феврале киргизский лидер заявил, что не будет устраивать третью революцию в республике. Вместе с тем Атамбаев признал, что участвовал в двух предыдущих революциях — в 2005 и 2010 годах. «Если будет третья революция, я ее не буду делать. Революциям в Кыргызстане поставлена точка», — высказал мнение Атамбаев. Он также подчеркнул, что желающие получить власть могут принять участие в президентских выборах в ноябре.

Цветные революции прошли в Киргизии в 2005 и 2010 годах.

Взрыв в поезде петербургского метро произошел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате погибли 15 человек, а также сам смертник — уроженец Оша Акбарджон Джалилов.