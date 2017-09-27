До основанья, а затем

В Севастополе по поручению главы города Дмитрия Овсянникова начался демонтаж незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). Приоритетные направления — центр города, площадь 50-летия СССР и площадь Захарова. Всего планируется снести около 600 ларьков, причем 300 — уже до конца года. «Лента.ру» узнала подробности амбициозного плана.

Первые сносные

Первые работы по сносу ларьков были проведены 21 сентября на площади 50-летия СССР. Специалисты демонтировали 19 торговых точек, предварительно предпринимателям было вручено 118 уведомлений с тем, чтобы владельцы незаконных ларьков сами убрали свои объекты. Кроме того, 21 сентября на заседании правительства принято решение о внесении изменений в схему размещения НТО, из которой исключено 120 торговых мест. «Эти объекты располагаются в центральной части города и на набережной Назукина в Балаклаве. Это, согласно поручению губернатора, первый шаг к восстановлению исторического облика города», — подчеркнул руководитель Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников. Он отметил, что для тех предпринимателей, у кого есть правоустанавливающие документы на ведение торговли в данных местах, предусмотрена возможность предоставления компенсационных мест. «Всего их 20 человек. Каждый из предпринимателей был у меня на личном приеме, и мы обсудили порядок дальнейшей работы», — сказал чиновник.

В схеме расположения нестационарных торговых объектов, которая действует в Севастополе с 2015 года, значится полторы тысячи торговых точек. «Однако, по ощущениям, их не менее четырех тысяч», — сообщил «Ленте.ру» Кирпичников. По его словам, до недавнего времени подготовка к сносу, оформление необходимой документации занимало несколько месяцев. Но городские власти внесли необходимые изменения в законодательство, и процедура сократилась до двух недель. «Вопрос сноса был сильно забюрократизирован. Одно подразделение занималось выявлением, кто-то готовил документы, другие, собственно, демонтировали. Нам пришлось вносить изменения в ряд постановлений правительства, чтобы существенно упростить процедуры выявления и признания объекта незаконным», — объясняет чиновник, подчеркивая, что теперь вся ответственность ложится на главное управление потребительского рынка и лицензирования города.

Дмитрий Овсянников Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

По просьбе трудящихся

В свою очередь, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников объяснил программу сноса ларьков заботой об архитектурном облике города. «В ходе работ необходимо учесть интересы граждан: город должен быть готов предоставить альтернативные площадки для торговли», — напутствовал он коллег. В правительстве города уточнили, что на городских рынках более 780 свободных мест, еще около 300 точек вакантны на проводимых ярмарках. «Официальные места для осуществления торговли есть. Другой вопрос, что некоторым предпринимателям выгоднее самовольно поставить палатку и вести деятельность без отчислений в бюджет, не заботясь об облике города. Именно такие точки подлежат демонтажу в первую очередь», — отметил Кирпичников.

Собственно, вопрос о сносе ларьков был поднят в городе еще в феврале. Сделали это, как ни странно, легальные торговцы. Во время посещения Овсянниковым Северной стороны его обступили предприниматели, которые официально торгуют на крытом рынке площади Захарова, и потребовали устранить со смежной территории, в частности, из парковой зоны, нелегальных торговцев. «Мы хотим, чтобы на аллее был детский парк», — заявили коммерсанты. «А если спросить представителей тех, которые на аллее, в парке? Что они скажут? Это же тоже рабочие места», — заметил Овсянников. Ему возразили, что есть места на крытом рынке, и было бы целесообразно, чтобы «все торговцы стояли в одном месте, с проверками и документами, с медицинскими книжками». Предприниматели пожаловались главе города на нелегальную торговлю, процветающую на площади с 4 утра до 10 вечера, и передали ему фотографии в подтверждение своих слов. «Это же бардак какой-то!» — возмутился один из легальных торговцев. «Начнем заниматься этим бардаком», — пообещал Овсянников.

Власти города собираются защитить исторический облик Севастополя Фото: iskra-sev.ru

Верховный суд одобрил

Работы по демонтажу незаконных торговых построек в Севастополе начались еще в 2014 году. Масштабная операция была проведена в июле 2016-го: на Историческом бульваре снесли 24 объекта. По данным севастопольских СМИ, в операции было задействовано 200 силовиков. Ларьки краном ставили в грузовики и увозили. «Эта работа будет продолжаться и дальше. Все произошло без эксцессов и законно — согласно постановлению номер 385. Имущество предпринимателей было перемещено на территорию "Автодора" и будет возвращено его законным владельцам», — обещал начальник управления контроля городского хозяйства Севастополя Владимир Соколов.

Недовольные предприниматели обратились в суд, посчитав действия властей незаконными. Верховный суд встал на сторону чиновников и признал демонтаж справедливым. «В соответствии со схемой и действующим законодательством предусмотрен демонтаж НТО, владельцы которых не предоставили правоустанавливающих документов, а также объектов, располагающихся в историческом центре города. Кроме этого, предприниматели, осуществляющие свою деятельность по документам, полученным до 2014 года в точках торговли, не предусмотренных схемой, обязаны демонтировать НТО по истечении срока договора аренды торгового места», — сообщили в правительстве Севастополя.

Вадим Кирпичников говорит, что власти города обстоятельно изучили опыт Москвы в вопросе наведения порядка на торговых площадях. По его словам, какого-то народного недовольства ожидать не стоит. Во-первых, при наличии необходимых документов предприниматель, лишившийся палатки, сможет получить новую торговую точку. Во-вторых, незаконные торговцы без документов сами понимают, что нарушают закон, а значит, и претензий предъявлять некому.