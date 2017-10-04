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Пустили по Вене

Тайные развлечения австрийской столицы

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Фото: Diomedia

В Вену можно возвращаться снова и снова, каждый раз открывая для себя что-то новое. «Лента.ру» поговорила с местными жителями и путешественниками, приезжающими в австрийскую столицу, как домой, и узнала у них адреса 10 достопримечательностей и «секретных мест», о которых не пишут в путеводителях.

Матиас Стиг, официант Loos Bar

Я живу в Вене около года, и здесь постоянно открываются новые заведения. Я бы мог рекомендовать, например, Needle Vinyl Bar. Здесь подают отличные коктейли в классических интерьерах в стиле обычной венской квартиры полувековой давности. В баре регулярно устраивают концерты и вечеринки.

Адрес: Färbergasse, 8
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Верена Хабле, Венский совет по туризму

Есть прекрасный ресторан «К черному верблюду», по-немецки — Zum Schwarzen Kameel. Это еще и игра слов, поскольку Kameel — фамилия владельцев заведения. Ресторан открылся еще в начале XVII века. Причем это не только ресторан, но и бар, где стоя можно выпить коктейль или пиво и взять бутерброды (по 1,4 евро штука). Днем в субботу здесь настоящий аншлаг.

А летняя веранда этого заведения, вообще, мне кажется, лучшее место в городе. Там такой район, где обычно никто не спешит на работу, — люди просто неторопливо прогуливаются.

Адрес: Bognergasse, 5
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Кристиан Вит-Дёринг, куратор выставок музея Neue Galerie New York; специалист по истории мебели и интерьерам XIX — XX веков

Для меня главное в Вене — МАК (Музей прикладного искусства), где я долгие годы работал руководителем собрания мебели, однако дело не в этом. МАК — очень продуманный, интересный и необычный музей. Не все знают, но МАК — самый старый музей на континенте и первый публичный музей Австрийской империи.

В одном из залов у экспонатов нет подписей — только номера. Описание самих объектов можно найти в брошюрах, лежащих у входа. Я знаю по себе, что как бы я ни пытался, если есть подпись, то сначала смотрю на нее, а потом уже на экспонат, и у меня уже складывается какое-то предвзятое отношение к объекту — из-за имени автора, времени создания или чего-то еще. В этом же зале все работает на чистое восприятие.

Зал с коллекцией стульев представляет собой длинный коридор, через белые полупрозрачные стены которого видны лишь тени мебели. Сама она стоит за этой стеной-ширмой. Так мы, не видя материала, уже можем понять, что за вещь перед нами.

В музее собрана коллекция вещей, созданных величайшими авторами эпохи венского модерна — Йозефом Хофманном, Коломаном Мозером и Густавом Климтом.

Адрес: Stubenring, 5
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Наталия Генералова, экскурсовод

Если нужно зарядиться позитивом, отправляйтесь в кафе-ресторан-магазин-бутик Marco Simonis. Его владельца зовут Марко Симонис. Свое отношение к жизни он характеризует фразой: «Не допускайте, чтобы ожидание вошло в привычку. Осуществляйте мечты, рискуйте. Жизнь — это то, что происходит сейчас».

Марко создал уникальное место. С одной стороны, это мини-рынок, где продаются свежие региональные продукты, цветы, а также еда собственного производства — варенья, соусы и так далее.

С другой стороны, это кафе, где можно позавтракать, пообедать и поужинать в приятной атмосфере. Вокруг круглый год чирикают птички и пахнет цветами. Здесь же небольшой бутик с изделиями известных дизайнеров разных стран.

Адрес: Theobaldgasse, 14
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Дина Ломовцева, студент, дизайнер интерьера

Замечательный японский парк Сэтагайя находится в 19-м районе Вены. В этом уютном живописном уголке вы почувствуете себя вне цивилизации, на лоне природы, отдохнете душой. Там можно провести несколько часов, читая книгу или просто гуляя. И, конечно, стоит сделать несколько селфи на фоне сакуры и аккуратных водоемов.

Адрес : Gallmeyergasse, 4
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Лиза Хессенбергер, Австрийский национальный туристический офис

Лучшее место в Вене — музей Леопольда. Это, понятно, не самое секретное место города, но тут потрясающее собрание работ Эгона Шиле и Густава Климта. Добавьте к этому архитектуру самого музея. Здесь очень приятно, есть пространство, чтобы дышать полной грудью и творить. К тому же это в музейном квартале, вокруг полно галерей, выставочных залов, а также кафе, ресторанов и клубов на любой вкус.

Адрес: Karl-Schweighofer-Gasse, 12
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Вася Быков, главный редактор портала Royal Cheese

Польское кафе Trzesniewski, по меркам Вены, — экзотика. В двух словах — бутерброды с пивом. Более ничего. Как на провинциальном вокзале. Кафе открыли более 100 лет назад. С тех пор здесь мало что поменялось.
Крупные женщины в чепчиках на раздаче, бутерброды в половину сигаретной пачки и пиво. Не протолкнуться.

Возьмите бутерброд с трюфелем, острый с лососем и непременно с рубленой сельдью. Те, кто любит шикануть, заказывают игристое вино, но, честно говоря, это гастрономическое сочетание — так себе. Самое неприятное, что кафе закрывают в 19:00

Адрес: Karl Tornay Gasse, 34
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Люси Ламстер Тюри, шопинг-эксперт

Магазин Lobmeyr принадлежит уже шестому поколению этой семьи, которая славится своей стеклянной посудой. Магазин открылся в 1823 году, а дизайн для продающихся здесь бокалов разрабатывали, например, Йозеф Хоффман или Адольф Лоз. Кстати, именно Лобмаеры создали шикарную люстру для Метрополитен-оперы в Нью-Йорке. Тут можно взглянуть на ее уменьшенную копию.

Цены на посуду, конечно, не самые демократичные. Один бокал может стоить несколько сотен евро, но вещи в этом магазине нужно воспринимать не как посуду, а прежде всего как произведение искусства.

Адрес: Kärntner Straße, 26
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Тимур Юсупов, редактор «Ленты.ру»

Венский секонд-хенд BOOTIK 54 мне рекомендовали чуть ли не как лучшее подобное заведение страны и Европы. На деле он оказался небольшим магазинчиком, спрятанным между табачной лавкой и какой-то невнятной забегаловкой. Зато внутри можно найти рубашки Ralph Lauren или джинсы Versace за смешные 20-50 евро. Винтажные футболки и бомберы no name еще дешевле.

Кстати, если следить за новостями магазина, можно попасть на большую распродажу во дворике неподалеку. Здесь брендовые вещи продают и вовсе на вес — по 10 евро за килограмм.

Адрес: Neubaugasse, 54
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Анна Альберт, преподаватель немецкого языка для иммигрантов, переводчик

Австрийцы в целом и венцы в частности очень гордятся своим вином. Вино производят как крупные фабрики, так и небольшие постоялые дворы с традиционной кухней и старыми добрыми семейными традициям. Окрестности Вены устланы густыми виноградниками, один из самых крупных — в районе Kahlenberg.

Необыкновенно красиво: виноградники, потрясающий вид на Вену со смотровой площадки... В хойригере непременно стоит выпить бокал местного вина. Это прогулка для тех, кто хочет отдохнуть от переполненного туристами центра, отдохнуть душой и узнать Вену с другой, более мягкой и теплой, стороны. Очень советую виноградники для осенних поездок, золотисто-каштановые вспышки аллей вас очаруют.

Адрес: Am Kahlenberg
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Тимур Юсупов

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