Российские пятизвездочные отели оказались в два раза дороже зарубежных

Тарифы в пятизвездочных отелях России в среднем более чем в два раза превышают стоимость размещения в гостиницах аналогичной категории за рубежом. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Аэроклуб», поступившем в «Ленту.ру» в пятницу, 30 июня.

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Эксперты выяснили, что по этой причине российские деловые туристы за границей чаще всего выбирают отели категории четыре-пять звезд. Внутри страны они предпочитают объекты размещения классом три-четыре звезды.

Самыми популярными зарубежными направлениями у бизнес-путешественников за первые шесть месяцев этого года, по данным «Аэроклуба», стали (в порядке убывания) Стамбул, Алма-Ата, Вена, Минск и Пекин. При этом средний чек на проживание в элитных гостиницах в данных городах, как правило, не превышал 12 тысяч рублей за ночь с человека.

Кроме того, выяснилось, что в общей сложности более чем в 30 городах России действуют 20 зарубежных отельных операторов. Этим компаниям принадлежит свыше 170 гостиниц, причем более половины из них сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге.