Печень по-осетински

Мурат Гассиев и Кшиштоф Влодарчик встретились на ринге в Нью-Джерси и выяснили, кто из них достоин места в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Выяснения продлились недолго, уже спустя восемь минут поляк пропустил увесистый удар по печени от железного осетина и свалился в нокаут.

Если в этом результате и есть что-то неожиданное, то только стадия боя, на которой Гассиев нокаутировал оппонента. Никогда не проигрывавший досрочно поляк на этот раз продержался лишь два с половиной раунда. Перед боем все без исключения эксперты прогнозировали победу Мурата, но предполагали, что она случится ближе к концу поединка.

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С первых же секунд Гассиев завладел инициативой, начал поджимать оппонента, но планомерно, без слишком резких движений. Он, разумеется, смотрел бой четырехлетней давности, в котором Рахим Чахкиев набросился на Влодарчика в стиле раннего Майка Тайсона, но в итоге сам улетел в нокаут.

Гассиев обстреливал соперника с дальней дистанции и явно превзошел поляка в активности в первом раунде. Во втором отрезке преимущество россиянина стало еще более явным. Он начал выбрасывать больше джебов и силовых ударов. Очень грозный внешне поляк совсем перестал быть грозным на ринге. Кшиштоф чувствовал каждый удар Мурата, даже если он приходился по защите. Суровое лицо Влодарчика стало немного печальным.

К третьему раунду Мурат приучил соперника к тому, что охотится в основном за головой. Володарчик начал сжимать локти, чтобы защитить челюсть, при этом оголяя корпус. Такую тактику Гассиев использовал и в бою с Денисом Лебедевым, что привело к нокдауну и победе над опытным россиянином по очкам.

На исходе второй минуты третьего раунда Гассиев окончательно раскрыл соперника. Влодарчик не знал, от чего ему защищаться — от джебов по голове или от боковых по корпусу. Мурат воспользовался замешательством опытного соперника и провел коронную «двойку» по печени. Влодарчик в отличие от Лебедева не присел на колено, а завалился лицом вниз. Поляк не сумел подняться не только на счет 10, но и еще в течение нескольких минут после завершения боя.

Мурат Гассиев Фото: Joel Plummer / Globallookpress.com

Гассиев во второй раз подряд добился успеха благодаря ударам по корпусу. Это становится его визитной карточкой. К этому будет тщательно готовиться его будущий соперник, кубинец Юниер Дортикос, с которым Мурат встретится в полуфинале WBSS. Их бой должен пройти в начале 2018 года, и в качестве площадки может быть выбрана Россия. Помимо места в финале престижного турнира в бою будут разыграны два пояса чемпиона мира — по версии IBF и по версии WBA. Последним сейчас владеет Дортикос, в четвертьфинале нокаутировавший россиянина Дмитрия Кудряшова. После боя Гассиева с Влодарчиком кубинец поднялся на ринг и пообещал нокаутировать Мурата.

Россиянин в свою очередь высказался о поверженном и будущем соперниках максимально уважительно. «Мне противостоял отличный соперник, и я серьезно настраивался на этот бой. В этом поединке у меня появился шанс, и я его использовал. Мы много работаем в зале с тренером, чтобы побеждать нокаутами. Он перед каждым раундом советует мне, что нужно делать. Вот и все. Что касается предстоящего боя с Юниером Дортикосом, это опытный, непобедимый боец, чемпион мира. Мы постараемся подарить всем фанатам отличный поединок», — сказал Гассиев.

В активе 24-летнего россиянина теперь 25 побед (18 нокаутом) и ни одного поражения. Для поляка же, который владел титулом чемпиона мира до 2014 года, проигрыш Мурату стал четвертым в карьере. 36-летний боец потерпел самое тяжелое поражение в карьере и с огромной долей вероятности завершит выступления в ближайшее время. Даже если Влодарчик продолжит драться, представить его в ранге чемпиона мира сейчас почти невозможно. Он давно прошел свой пик, а вернуться на него после 35-37 — решаемая задача только для великих.

Юниер Дортикос Фото: Michel Euler / AP

Бой Дортикоса с Гассиевым в полуфинале WBSS может стать одним из самых зрелищных в 2018 году. Они оба не имеют поражений на профессиональном ринге. Мурат доказал, что умеет не только сильно бить, но и прекрасно держит удар в отличие от другого россиянина Дмитрия Кудряшова. Гассиев также замечательно готов физически: для него не проблема боксировать 12 раундов в одном темпе. При этом Дортикос — пожалуй, самый классный и обученный соперник в карьере Мурата, при всем уважении к Денису Лебедеву. Удары Юниера — ядерные бомбы, его техника крайне эффективна и почти идеальна, как у многих кубинцев. Предсказать победителя в бою почти невозможно.

В другом полуфинале встретятся украинец Александр Усик и Майрис Бриедис из Латвии.Оба бойца никогда не проигрывали в профессионалах и большинство побед одержали нокаутами. Их бой также наверняка получится ярким и зрелищным. Финал, вне зависимости от того, кто в нем встретится, станет одним из главных событий в мире спорта в 2018 году. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 килограммов) и войдет в пятерку лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. Решающий поединок запланирован на май 2018 года, он пройдет в Саудовской Аравии, в городе Джидда на берегу Красного моря.