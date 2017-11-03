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Дорожный патруль

В Севастополе готовят масштабную реконструкцию крупнейших трасс

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Севастополе готовится к утверждению план развития улично-дорожной сети. В ходе масштабной программы будут реконструированы крупнейшие из существующих трасс, а также появятся новые, которые так необходимы городу. Проект представил директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко. «Ленте.ру» он рассказал подробности инициативы.

Накануне коллапса

Огромные пробки в Севастополе в утренние и вечерние часы пик давно стали привычным делом. Эксперты говорят, что если не предпринять мер, то городу и вовсе грозит транспортный коллапс. Дело в том, что за последние три года количество автомобилей выросло на 30 процентов. Темпы автомобилизации впечатляют. В 70-е годы прошлого века в городе было порядка 80 автомобилей на тысячу жителей, в 90-е годы — 200 автомобилей. На сегодняшний момент — ориентировочно 350 автомобилей на тысячу жителей. В целом по России на 2016 год — 288 автомобилей на тысячу граждан. В рамках реализации генерального плана ожидается, что уровень автомобилизации Севастополя дойдет до 500 машин на тысячу жителей.

Еще одна проблема — состояние уже имеющихся трасс. Так, в марте из-за оползня был поврежден участок магистрали «Симферополь — Севастополь». Разрывы дорожного полотна в некоторых местах достигали двух метров. Позже выяснилось, что дренаж под трассой не чистился десятилетиями. Сдать аварийный участок и пустить движение чиновники готовились этим летом трижды, но по разным причинам сроки переносились, ремонт продолжается до сих пор.

Состояние севастопольских дорог давно вызывает нарекания. В 2015 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала тогдашние власти города. «Я не увидела в Севастополе катков и ремонта дорог, а уже июль — где эти катки, почему городские дороги в столь ненадлежащем состоянии. Ведь деньги на ремонт дорог есть! Значит, надо организовать работу», — сказала она. В том же 2015 году был сорван план капитального ремонта дорог. Правительство города обвинило недобросовестных подрядчиков в невыполнении объемов и некачественных ремонтно-восстановительных работах. Дошло до того, что общественная организация «Дорожный контроль» провела согласованный митинг с требованием полностью заменить дорожное покрытие аварийных участков 50 дорог, завершить ремонт участков пяти дорог общего пользования, а также провести ямочный ремонт 130 участков дорог «с целью снятия крайней аварийности на городских дорогах». С тех пор в Севастополе сменился губернатор. При Дмитрии Овсянникове дорогами занимаются гораздо больше, а нареканий со стороны федеральных чиновников не поступало.

Самозахваты и компенсации

Для решения накопившихся проблем жизненно необходимо строить новые дороги и реконструировать старые. Протяженность дорожной сети власти предполагают увеличить со 171 километра до 248 километров. «При реализации данных мероприятий мы придем к минимально допустимой плотности улично-дорожной сети в Севастополе», — пообещал «Ленте.ру» директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко. В 2018-2020 годах планируется ежегодно реконструировать около 70 дорог, еще около 12 будут капитально ремонтироваться. В 2017-м должно быть отремонтировано 17 километров дорог, на это выделено 790 миллионов рублей. Полностью завершены работы на улицах Богданова, Ревякина, Астана Кесаева, Свято-Никольской площади. Продолжается капитальный ремонт на улице Танкистов, Промышленной, Рыбацкий причал, Чакыл-Мале в селе Терновке, Серафимовича, а также перемычке между улицами Хрусталева и Индустриальной, подъезде к гериатрическому дому-интернату и проспекте Генерала Острякова. В 2018 году правительство Севастополя рассчитывает капитально отремонтировать улицы Баденкиной, Яблочкова, Морских Пехотинцев, Загороднянского, Керчинской, Карла Либкнехта, Богдана Хмельницкого, проспект Античный.

Проблема в том, что для строительства необходимы земельные участки. По словам Моложавенко, в зону расширяемых автодорог могут попасть неоформленные участки или те, что имеют признаки самозахвата. С каждым конкретным случаем будет разбираться специально созданная экспертная группа. Чиновник пояснил, что власти намерены изымать незаконную землю, а если дорога пойдет по участкам с «чистыми» документами, собственникам выплатят компенсацию. «Мы сейчас планируем во всех пяти муниципальных районах встречи с заинтересованными лицами, общественными организациями. Мы опубликуем эту информацию в средствах массовой информации. Ориентировочно 15 декабря мы проведем слушания во всех пяти районах. Там мы получим различного рода предложения, замечания и так далее. После этого начнет работу согласительная комиссия, которая рассмотрит конкретные противоречивые моменты», — объясняет Моложавенко.

При поддержке ОНФ

Губернатор города Дмитрий Овсянников подчеркивает, что Севастополю необходим документ, который определит будущее уличной и дорожной сети. «Этот процесс не менее сложный, чем работа над генеральным планом. Главам муниципалитетов поручено организовать не менее 20 площадок для обсуждения. По аналогии с генпланом будет создана комиссия, которая, основываясь на экспертных мнениях, будет принимать окончательные решения. Мы настроены на конструктивную работу», — подчеркнул он. По его словам, уже сейчас выявлено более 2 тысяч участков, которые необходимо корректировать.

Помощь властям города оказывают и общественные активисты. Так, в феврале 2017 года в Севастополе стартовал проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Карта убитых дорог». По итогам голосования антирейтинг возглавила улица Рыбацкий Причал. «Дорога имеет важное значение — по ней можно объехать городские пробки, но она разбита и, по сути, не имеет асфальтового покрытия», — описывают ситуацию пользователи. Второе место со знаком минус — у улицы Силаева, третье — за Индустриальной. Директор департамента транспорта Игорь Титов говорит, что информацию общественников в правительстве учитывают. Так, улица Рыбацкий Причал именно по результатам мониторинга ОНФ была включена в список тех, что ремонтируются в этом году.

Роберт Берновский

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