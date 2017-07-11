Последствия оползня на трассе Севастополь-Симферополь устранят до конца июля

Врио главы Севастополя Дмитрий Овсянников и министр транспорта России Максим Соколов проинспектировали работу по ликвидации последствий оползня на участке автомобильной дороги Севастополь — Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«Выполняется восстановительный ремонт, который будет завершен уже в текущем месяце. Все это говорит о том, что мы общими усилиями с этой чрезвычайной ситуацией справились. Реализуемый проект на долгие годы обеспечит нормальное функционирование автотрассы», — сообщил Соколов.

Овсянников поблагодарил Минтранс России за поддержку, которая была оказана Севастополю в чрезвычайной ситуации. «Мы имеем возможность получить необходимую помощь и гарантированные своевременные поставки, в том числе, высококачественной арматуры, способной гарантировать долговечность возводимых железобетонных конструкций», — заявил градоначальник.

Оползень произошел на 300-метровом участке автодороги «Севастополь – Бахчисарай – Симферополь» 3 марта. Разрывы дорожного полотна в некоторых местах достигают двух метров.

В конце июля 2016 года правительство республики утвердило программу повышения безопасности дорожного движения на полуострове до 2020 года в объеме 7,2 миллиарда рублей. Предполагается, что средства будут потрачены на обустройство улично-дорожной сети Крыма, повышение культуры вождения и формирование безопасного поведения на дорогах у детей.

7 июня исполняющий обязанности заместителя «Укравтодора» Александр Харченко предположил, что Киев может выставить России счет «за разрушенные дороги» в Крыму.